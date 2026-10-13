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13.10.2026 19:36

Αλλαγή σκυτάλης στην αμερικανική πρεσβεία: Ποιος είναι ο Τζος Χακ που φέρεται να διαδέχεται την Κίμπερλι Γκιλφόιλ στην Αθήνα

13.10.2026 19:36
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Ο Τζος Χακ, ο οποίος υπηρετεί ως αναπληρωτής επικεφαλής της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, βρίσκεται, σύμφωνα με πληροφορίες, στο επίκεντρο των σεναρίων για την επόμενη ημέρα στην αμερικανική διπλωματική αποστολή στην Ελλάδα, καθώς φέρεται να προορίζεται για τη θέση του πρέσβη, ως διάδοχος της Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

Οι εξελίξεις δρομολογούνται μετά το αίτημα του Λευκού Οίκου προς την Γκιλφόιλ να παραιτηθεί. Είχαν προηγηθεί δημοσιεύματα για τη συμπεριφορά της πριν από την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων, αλλά και κατά τη διάρκειά της διπλωματικής της θητείας, τα οποία δυσαρέστησαν τόσο τον πρόεδρο των ΗΠΑ, όσο και τον υπουργό Εξωτερικών και πολιτικό της προϊστάμενο, Μάρκο Ρούμπιο.

Η ανάδειξη νέου πρέσβη ενδέχεται να απαιτήσει χρόνο, καθώς η προβλεπόμενη διαδικασία είναι χρονοβόρα και οι ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ πλησιάζουν. Σε αυτό το πλαίσιο, η ανάθεση των καθηκόντων στον δεύτερο τη τάξει της πρεσβείας, τον Τζος Χακ, αποτελεί ένα από τα ενδεχόμενα που εξετάζονται.

Μια διπλωματική διαδρομή με σταθμούς σε Ασία και Ευρώπη

Η επαγγελματική πορεία του Χακ διαφέρει σημαντικά από εκείνη της Γκιλφόιλ, η οποία προέρχεται από τον χώρο των Μέσων Ενημέρωσης και της πολιτικής. Ο ίδιος εντάχθηκε στο αμερικανικό διπλωματικό σώμα (Foreign Service) το 2001 και έκτοτε έχει υπηρετήσει σε αποστολές των ΗΠΑ στη Σαγκάη, το Τόκιο, τη Σόφια, τη Ρανγκούν της Μιανμάρ, την Ταϊπέι και το Χονγκ Κονγκ.

Κατά τη θητεία του στην Ουάσιγκτον εργάστηκε στα γραφεία που είναι αρμόδια για τις υποθέσεις της Κίνας και της Κορέας. Παράλληλα, διετέλεσε προσωπάρχης του Κερτ Κάμπελ, την περίοδο που εκείνος κατείχε τη θέση του βοηθού υπουργού Εξωτερικών για την Ανατολική Ασία και τον Ειρηνικό. Η ενασχόλησή του με την ευρύτερη περιοχή συνδέεται και με τη γνώση τεσσάρων γλωσσών: Κινεζικών, ιαπωνικών, βιρμανικών και βουλγαρικών.

Προτού μετακινηθεί στην Αθήνα, ο Χακ είχε αναλάβει καθήκοντα αναπληρωτή βοηθού υπουργού Εξωτερικών, με αντικείμενο τη διαμόρφωση πολιτικής για τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο. Είχε προηγουμένως διατελέσει διευθυντής του Γραφείου Νοτιοευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, με αρμοδιότητα για την Ελλάδα, την Κύπρο, τη Μάλτα και την Τουρκία.

Η ενεργειακή ατζέντα και ο ρόλος της Ελλάδας

Από τη θέση του επιτετραμμένου της αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, ο Χακ έχει αναφερθεί δημόσια στη σημασία της ελληνικής συμμετοχής στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου. Έχει επισημάνει ότι η συμβολή της Ελλάδας είναι καθοριστική για την υλοποίηση του σχεδίου και τη διοχέτευση αμερικανικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ανάπτυξη ενεργειακών υποδομών, η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού και η συνεργασία μεταξύ των χωρών της περιοχής βρίσκονται μεταξύ των βασικών προτεραιοτήτων της αμερικανικής πολιτικής. Παράλληλα, η προηγούμενη θητεία του Χακ με αρμοδιότητα τη Νότια Ευρώπη και τον Καύκασο τον έχει φέρει σε άμεση επαφή με ζητήματα που διαμορφώνουν τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Ελλάδα και την Τουρκία.

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