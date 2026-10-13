search
ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 02:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

13.10.2026 01:01

Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

13.10.2026 01:01
trump-guilfoyle

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Το ενδεχόμενο αλλαγής προσώπου στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας δυσαρεστημένος με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε τη Δευτέρα, 12/10, στον Λευκό Οίκο εάν η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Χωρίς να ξεκαθαρίσει αν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Στο επίκεντρο τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν μετά τη δημοσίευση σειράς ρεπορτάζ από τη Wall Street Journal, τα οποία διατυπώνουν αιτιάσεις και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ.

Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για φερόμενες παρατυπίες, τόσο πριν από την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα.

Οι αποκαλύψεις αυτές προηγήθηκαν της δημόσιας τοποθέτησης του Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκειά του, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Αμερικανίδας πρέσβειρας από την Αθήνα.

Διαβάστε επίσης:

Αζερμπαϊτζάν: Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία (Video)

Νεκρός στα 34 του ο RJ Mitte του «Breaking Bad» – Οι αναφορές για αυτοκτονία και η έρευνα των Αρχών

ΗΠΑ: Αρχιεπίσκοπος καλεί Καθολικούς στρατιώτες να αρνηθούν τη συμμετοχή στην εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump-guilfoyle
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

Hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

muslim-women-ny-123
ΚΟΣΜΟΣ

Αζερμπαϊτζάν: Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία (Video)

rj-mitte
ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρός στα 34 του ο RJ Mitte του «Breaking Bad» – Οι αναφορές για αυτοκτονία και η έρευνα των Αρχών

Nidal-Hasan
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αρχιεπίσκοπος καλεί Καθολικούς στρατιώτες να αρνηθούν τη συμμετοχή στην εκτέλεση του μακελάρη του Φορτ Χουντ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
avgerinos_moutsatsou_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» - 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκιλφόιλ, όλα τα ονόματα

vasilis-paiteris-new
ΕΛΛΑΔΑ

Στις φυλακές Λάρισας οδηγείται ο Βασίλης Παϊτέρης - «Δεν έχω κάνει κακό σε κανέναν, δεν μπορώ να πληρώσω αυτά που μου λένε» (Video)

alexis-tsipras (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΛΑΣ: Νέες προσχωρήσεις με φόντο την άγρια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη

Bowmore
ΚΟΣΜΟΣ

Το καλύτερο single malt σκωτσέζικο ουίσκι στον κόσμο για το 2026 κοστίζει μόλις 40 ευρώ

kypseli-rogmes
ΕΛΛΑΔΑ

Μετρό - Κυψέλη: Το 50% των κτιρίων με ζημιές στον φέροντα οργανισμό - Όχι μια, αλλά 4 φορές σταμάτησε ο μετροπόντικας από καθιζήσεις

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 13.10.2026 01:28
trump-guilfoyle
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

Hormuz
ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης ανέλαβαν την ευθύνη για πλήγμα σε δεξαμενόπλοιο στα Στενά του Ορμούζ

muslim-women-ny-123
ΚΟΣΜΟΣ

Αζερμπαϊτζάν: Διαδηλώσεις κατά της απαγόρευσης της ισλαμικής μαντίλας στα σχολεία (Video)

1 / 3