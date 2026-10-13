Τραμπ για Κίμπερλι Γκιλφόιλ: «Δεν είμαστε ευχαριστημένοι» – Στο τραπέζι η απομάκρυνσή της από την Αθήνα

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Το ενδεχόμενο αλλαγής προσώπου στην αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας δυσαρεστημένος με την Κίμπερλι Γκιλφόιλ, πρώην αρραβωνιαστικιά του γιου του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε τη Δευτέρα, 12/10, στον Λευκό Οίκο εάν η κυβέρνησή του εξετάζει το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Χωρίς να ξεκαθαρίσει αν έχει ληφθεί κάποια απόφαση, ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι το ζήτημα βρίσκεται υπό εξέταση.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε», είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

🇺🇲🇬🇷 Trump is known for his “YOU’RE FIRED” energy, and now it’s coming for Kimberly Guilfoyle. A reporter asked POTUS for his thoughts on the Amb. to Greece. “We’re not happy.” Word on the street is that Kim has been involved in a little pay-to-play action. Ends up she rolled the dice and got snake eyes. Writer: Marie https://t.co/lGil1AJfM3 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) October 12, 2026

Στο επίκεντρο τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal

Οι δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου έγιναν μετά τη δημοσίευση σειράς ρεπορτάζ από τη Wall Street Journal, τα οποία διατυπώνουν αιτιάσεις και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τη συμπεριφορά της Γκιλφόιλ.

Τα δημοσιεύματα κάνουν λόγο για φερόμενες παρατυπίες, τόσο πριν από την ανάληψη των διπλωματικών της καθηκόντων, όσο και κατά τη διάρκεια της θητείας της στην Ελλάδα.

Οι αποκαλύψεις αυτές προηγήθηκαν της δημόσιας τοποθέτησης του Τραμπ, ο οποίος επιβεβαίωσε τη δυσαρέσκειά του, αφήνοντας παράλληλα ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Αμερικανίδας πρέσβειρας από την Αθήνα.

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