Νεκρός στα 34 του ο RJ Mitte του «Breaking Bad» – Οι αναφορές για αυτοκτονία και η έρευνα των Αρχών

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Την είδηση του θανάτου του RJ Mitte, που έγινε γνωστός στο ευρύ κοινό ως ο γιος του «Γουόλτερ Γουάιτ» στην τηλεοπτική επιτυχία «Breaking Bad», μετέδωσε το TMZ. Ο Αμερικανός ηθοποιός ήταν 34 ετών και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, έχασε τη ζωή του στο Τέξας.

Όπως αναφέρει το αμερικανικό Μέσο, την πληροφορία επιβεβαίωσε αξιωματούχος της τοπικής διοίκησης, ενώ οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για αυτοκτονία. Η υπόθεση, ωστόσο, εξακολουθεί να διερευνάται από τις αρμόδιες Αρχές, οι οποίες εξετάζουν τις συνθήκες του θανάτου του.

Η πρόσφατη εμφάνιση με τον Λουίς Μονκάδα

Στις αρχές Οκτωβρίου, λίγες ημέρες πριν από την είδηση του θανάτου του, ο Mitte είχε συναντηθεί με τον Λουίς Μονκάδα, ο οποίος είχε επίσης συμμετάσχει στο «Breaking Bad».

Οι δύο ηθοποιοί είχαν μοιραστεί στιγμιότυπα από τη συνάντησή τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ποζάροντας χαμογελαστοί στον φακό. Οι κοινές φωτογραφίες τους επανέρχονται τώρα στο προσκήνιο, μετά τις πληροφορίες για τον θάνατο του 34χρονου ηθοποιού.

Η τηλεοπτική σειρά του AMC ήταν εκείνη που τον καθιέρωσε διεθνώς. Ο Mitte ενσάρκωσε τον γιο του πρωταγωνιστή που υποδυόταν ο Μπράιαν Κράνστον, συμμετέχοντας συνολικά σε 56 επεισόδια της επιτυχημένης παραγωγής. Η συγκεκριμένη ερμηνεία αποτέλεσε καθοριστικό σημείο στην επαγγελματική του πορεία και τον έκανε γνωστό σε κοινό πέρα από τις ΗΠΑ.

Η μάχη για την εκπροσώπηση των ανθρώπων με αναπηρία στον χώρο του θεάματος

Η παρουσία του RJ Mitte στον χώρο της υποκριτικής δεν περιορίστηκε στη δημοφιλή σειρά. Στη φιλμογραφία του περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι παραγωγές «The Oak Room», «The Recall» και «The Guardians of Justice (Will Save You!)».

Στην προσωπική του ζωή, ο ηθοποιός είχε ανακοινώσει τον αρραβώνα του με την επί χρόνια σύντροφό του, Κένεντι Σουάρεζ. Η πρόταση γάμου είχε πραγματοποιηθεί το 2025, σύμφωνα με όσα είχε δημοσιεύσει τότε το TMZ.

Παράλληλα με την καλλιτεχνική του δραστηριότητα, ο Mitte είχε αναδείξει δημόσια την ανάγκη να έχουν μεγαλύτερη παρουσία οι άνθρωποι με αναπηρία στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές. Σε συνάντησή του με φωτογράφο του TMZ το 2019, είχε αναφερθεί στα εμπόδια που εξακολουθούν να συναντούν οι ηθοποιοί με αναπηρία στο Χόλιγουντ, υπογραμμίζοντας τη σημασία της ουσιαστικότερης εκπροσώπησής τους στον χώρο του θεάματος.

Ο ίδιος είχε διαγνωστεί με εγκεφαλική παράλυση σε μικρή ηλικία και είχε ενσωματώσει την προσωπική του εμπειρία στη διαδρομή του ως ηθοποιός, συμβάλλοντας στην προβολή ζητημάτων που σχετίζονται με την αναπηρία.

Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του παραμένουν υπό διερεύνηση, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επίσημες πληροφορίες για την υπόθεση.

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