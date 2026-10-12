Ο Τραμπ αναδημοσίευσε… ανύπαρκτη δήλωση στήριξης από τον Ντένζελ Ουάσινγκτον

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Μια ανύπαρκτη δήλωση του Ντένζελ Ουάσινγκτον, με την οποία φέρεται να εκφράζει τον θαυμασμό και τη στήριξή του στον Ντόναλντ Τραμπ, αναδημοσίευσε ο Αμερικανός πρόεδρος στον λογαριασμό του στο Truth Social. Ωστόσο, τα λόγια που αποδίδονται στον βραβευμένο με Όσκαρ ηθοποιό δεν προέρχονται από τον ίδιο, καθώς δεν υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία που να επιβεβαιώνουν ότι έκανε ποτέ μια τέτοια τοποθέτηση.

Η επίμαχη ανάρτηση προερχόταν από τον λογαριασμό Red Eagle Updates και παρουσίαζε τον Ουάσινγκτον να αποθεώνει τον Τραμπ, αποκαλώντας τον «σπουδαίο φίλο και ακόμα καλύτερο πρόεδρο», ενώ τον περιέγραφε ως τον πιο θαρραλέο και έξυπνο άνθρωπο που είχε γνωρίσει.

Στο κείμενο που κυκλοφόρησε αποδιδόταν στον ηθοποιό η ακόλουθη δήλωση: «Έχω συνεργαστεί με πολλούς ανθρώπους στη ζωή μου και δεν έχω γνωρίσει κανέναν πιο θαρραλέο, εξυπνότερο ή που να ενδιαφέρεται περισσότερο για την Αμερική από τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι σπουδαίος φίλος και ακόμα καλύτερος πρόεδρος. Είμαι υπερήφανος που είμαι πιστός υποστηρικτής και δεν θα απολογηθώ ποτέ για αυτό. Ο Θεός να ευλογεί την Αμερική και τον πρόεδρό μας».

Η διάψευση και οι πολιτικές δωρεές του ηθοποιού

Η συγκεκριμένη δήλωση είχε ήδη ελεγχθεί και διαψευστεί από το Snopes, ιστοσελίδα επαλήθευσης πληροφοριών, δύο ημέρες πριν από την αναδημοσίευσή της από τον Τραμπ. Σε δημοσίευμά του στις 10 Οκτωβρίου, το Snopes ανέφερε ότι δεν εντόπισε καμία αξιόπιστη πηγή που να τεκμηριώνει ότι ο Ντένζελ Ουάσινγκτον είχε επαινέσει τον Αμερικανό πρόεδρο, είτε με τα συγκεκριμένα λόγια, είτε με κάποια άλλη διατύπωση.

Μάλιστα, το ίδιο κείμενο είχε κυκλοφορήσει και στο παρελθόν, αποδιδόμενο σε δύο άλλες γνωστές προσωπικότητες: Τον Μάθιου Μακόναχι και τον Μικ Τζάγκερ. Ωστόσο, δεν έχουν παρουσιαστεί αποδείξεις ότι κάποιος από τους δύο έκανε πράγματι τις συγκεκριμένες δηλώσεις υπέρ του Ντόναλντ Τραμπ.

Διαφορετική εικόνα προκύπτει από τα αρχεία της Ομοσπονδιακής Εκλογικής Επιτροπής των ΗΠΑ, τα οποία καταγράφουν οικονομική στήριξη του Ουάσινγκτον προς υποψηφίους των Δημοκρατικών. Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός είχε δωρίσει 28.500 δολάρια στην προεκλογική εκστρατεία του Μπαράκ Ομπάμα το 2008 και 27.000 δολάρια στην καμπάνια της Χίλαρι Κλίντον το 2016, όταν εκείνη διεκδικούσε την προεδρία απέναντι στον Τραμπ.

Δεν είναι, πάντως, η πρώτη φορά που διαδίδονται ψευδείς ισχυρισμοί για τις πολιτικές απόψεις του διάσημου ηθοποιού. Το 2016, δημοσιεύματα υποστήριζαν ότι ο Ουάσινγκτον είχε «στήριξε τον Τραμπ με επικό τρόπο» και είχε μιλήσει «εναντίον του Ομπάμα». Ο ισχυρισμός διαψεύστηκε λίγες ώρες αργότερα, όταν ο εκπρόσωπος του ηθοποιού, Άλαν Νίρομπ, δήλωσε στο BBC News ότι επρόκειτο για «100% μύθευμα».

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