«Σταγόνα στον ωκεανό» η συμφωνία Πούτιν-Τραμπ για το ντίζελ – Τι περιλαμβάνει, πότε η Ρωσία θα μπορεί να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέτεινε τις προσπάθειές του για μείωση των τιμών του ντίζελ στις ΗΠΑ, αίροντας τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ και ανακοινώνοντας κατάπαυση του πυρός στις ενεργειακές υποδομές μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας.

Οι ραγδαίες αυξήσεις στις τιμές του ντίζελ στις ΗΠΑ πλήττουν τους οδηγούς φορτηγών και τους αγρότες στις ΗΠΑ και αποτελούν ανησυχία για τους ψηφοφόρους και τα πολιτικά κόμματα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Οι τιμές στις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 0,5% τη Δευτέρα μετά τις ανακοινώσεις του Τραμπ.

Πόση διαφορά θα κάνει αυτή η συμφωνία;

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει αμέσως περισσότερους από 300.000 μετρικούς τόνους (2,25 εκατομμύρια βαρέλια) ντίζελ στις αγορές των ΗΠΑ και του κόσμου.

Αυτό αντιστοιχεί σε λιγότερο όγκο από την ημερήσια προσφορά μόνο για τον τομέα των μεταφορών των ΗΠΑ, σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ, τα οποία δείχνουν ημερήσια χρήση περίπου 2,94 εκατομμυρίων βαρελιών την ημέρα.

Ο Τραμπ δήλωσε ότι η Ρωσία θα προμηθεύσει άλλους 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και άλλους 1 εκατομμύριο τόνους «αμέσως μετά», που αντιστοιχεί σε λιγότερο από τέσσερις ημέρες ζήτησης για τις αμερικανικές μεταφορές.

Ποια εμπόδια μπορεί να υπάρξουν;

Οι ΗΠΑ έχουν άρει τις κυρώσεις στις εξαγωγές ρωσικού ντίζελ, αλλά παραμένει ασαφές ποια δεξαμενόπλοια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή του καυσίμου δεδομένων των κυρώσεων σε πολλά από αυτά, και ποια είναι η κατάσταση των ρωσικών διυλιστηρίων δεδομένων των πρόσφατων ουκρανικών επιθέσεων εναντίον τους.

Πόσα μπορεί να εξάγει η Ρωσία;

Η Ρωσία ήταν σε θέση να εξάγει περίπου 100.000 τόνους ντίζελ την ημέρα πριν από τις ουκρανικές επιθέσεις με μη επανδρωμένα αεροσκάφη σε διυλιστήρια που ξεκίνησαν το 2024. Λόγω των ζημιών που προκλήθηκαν στα διυλιστήρια της, η Ρωσία απαγόρευσε τις εξαγωγές ντίζελ από τον Ιούλιο για να καλύψει την εγχώρια ζήτηση και επέκτεινε την απαγόρευση σε χώρες χωρίς διμερείς συμφωνίες έως τις 31 Οκτωβρίου, διατηρώντας παράλληλα σταθερές εξαγωγές σε «φιλικά» κράτη, κυρίως στην Κεντρική Ασία.

Εάν η Ουκρανία σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια, η Ρωσία θα είναι σε θέση να ανταποκριθεί στο αρχικό αίτημα του Τραμπ για εξαγωγές 300.000 τόνων ντίζελ, σύμφωνα με πηγές του κλάδου. Η Ρωσία θα μπορούσε να παράγει 300.000 τόνους ντίζελ αυτόν τον μήνα, εάν ένα μεγάλο διυλιστήριο πετρελαίου που χτυπήθηκε από drones στο ευρωπαϊκό τμήμα της χώρας επαναλειτουργήσει, ανέφεραν οι πηγές.

Θα βοηθήσουν οι περισσότερες εξαγωγές ντίζελ την οικονομία της Ρωσίας;

Σύμφωνα με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν, οι ουκρανικές επιθέσεις στα διυλιστήρια πετρελαίου κόστισαν στην οικονομία της Ρωσίας το 1% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το οποίο ανέρχεται σε περίπου 26,6 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Οι εξαγωγές 300.000 τόνων ντίζελ θα απέφεραν περίπου 400 εκατομμύρια δολάρια, εκ των οποίων ένα μικρό μέρος θα πήγαινε στον κρατικό προϋπολογισμό της Ρωσίας. Η Ρωσία φορολογεί κυρίως την παραγωγή πετρελαίου και όχι τις εξαγωγές πετρελαίου και καυσίμων. Η Ρωσία διαθέτει περίπου 30 μεγάλα διυλιστήρια πετρελαίου, ενώ κανένα δεν λειτουργεί στην Ουκρανία.

Οι αντιδράσεις στις ανακοινώσεις Τραμπ

Η Μόσχα δήλωσε το Σάββατο ότι έχει άρει εν μέρει την απαγόρευση εξαγωγής ντίζελ που ίσχυε από τον Ιούλιο με άμεση ισχύ. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι η συμφωνία του Τραμπ με τη Ρωσία για την προμήθεια ντίζελ θα ενθάρρυνε τις επιθέσεις της Μόσχας στην Ουκρανία και θα κοστίσει περισσότερες ζωές.

Αμερικανοί νομοθέτες επέκριναν επίσης την κίνηση, συμπεριλαμβανομένου ενός από τους συναδέλφους του Τραμπ, του βουλευτή Ντον Μπέικον, ο οποίος δήλωσε ότι ήρθε η ώρα να επιβληθούν περισσότερες κυρώσεις που είχε ψηφίσει πρόσφατα το Κογκρέσο, όχι να άρονται. Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε ότι η χώρα του θα ενισχύσει τις κυρώσεις της κατά της Ρωσίας. Ο Γερμανός υπουργός Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ επανέλαβε την υποστήριξη του Βερολίνου στον ηγέτη της Ουκρανίας, αφότου ο Τραμπ ζήτησε την απομάκρυνσή του, και ζήτησε να ασκηθεί μεγαλύτερη πίεση στη Ρωσία για την επανέναρξη των ειρηνευτικών συνομιλιών. Το Κρεμλίνο δήλωσε τη Δευτέρα ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται για την κατάπαυση του πυρός, ενώ αρνήθηκε να σχολιάσει εάν αυτό σχετίζεται μόνο με τα διυλιστήρια πετρελαίου.

Την ίδια ώρα, η Κίνα πρόκειται να επαναλάβει τις εξαγωγές διυλισμένων καυσίμων μετά από μια σύντομη διακοπή κατά τη διάρκεια των διακοπών της Χρυσής Εβδομάδας, ανέφερε το Reuters. Ωστόσο, οι εγκεκριμένες εξαγωγές ντίζελ, βενζίνης και καυσίμου αεριωθούμενων τον Οκτώβριο, περίπου 3,7 εκατομμύρια μετρικοί τόνοι, έχουν μειωθεί απότομα σε σχέση με το προηγούμενο έτος και είναι χαμηλότερες από τα περισσότερα από 4 εκατομμύρια που εγκρίθηκαν για τον Σεπτέμβριο.

Εκτός από τις προκλήσεις στις ρωσικές εξαγωγές, ο πόλεμος με το Ιράν έχει περιορίσει την προσφορά από τους παραγωγούς του Κόλπου.

Η Ομάδα των Επτά χωρών συμφώνησε πρόσφατα να απελευθερώσει καύσιμα από τα στρατηγικά τους αποθέματα, υπό τον συντονισμό του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας.

Ο IEA, που αποτελείται από 32 χώρες, συντόνισε τη μεγαλύτερη αποδέσμευση αποθεμάτων έκτακτης ανάγκης στον κόσμο τον Μάρτιο, η οποία ξεπέρασε τα 400 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου και προϊόντων, και πρόσφατα ώθησε τις συμμετέχουσες χώρες να προσφέρουν στην αγορά τυχόν μη αποδεσμευμένες ποσότητες.

Ο Τραμπ υπερασπίζεται τη συμφωνία με τη Ρωσία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε τη Δευτέρα τη συμφωνία για το ντίζελ που έκανε με τη Ρωσία, καθώς νομοθέτες και από τα δύο κόμματα παραπονέθηκαν ότι η συμφωνία φαίνεται να παραβιάζει την αμερικανική νομοθεσία που απαγορεύει τις εισαγωγές ρωσικής ενέργειας μέχρι η Μόσχα να τερματίσει την επιθετικότητά της κατά της Ουκρανίας. Ο Τραμπ δήλωσε ότι λαμβάνει μέτρα για να μειώσει τις υψηλές τιμές των καυσίμων, οι οποίες θέτουν σε κίνδυνο τις πιθανότητες των Ρεπουμπλικανών στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Οι τιμές έχουν αυξηθεί κατακόρυφα από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν πριν από επτά μήνες, αλλά κατηγορεί τις επιθέσεις της Ουκρανίας σε ρωσικά διυλιστήρια πετρελαίου ως τον κύριο παράγοντα.

«Έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό — ΠΑΝΤΑ, Η ΑΜΕΡΙΚΗ ΠΡΩΤΑ! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ», ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

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