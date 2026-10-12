Ρωσία: Ενεργειακές εξαγωγές 320,7 δισ. δολαρίων στην ΕΕ παρά τις κυρώσεις

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Στα 320,7 δισεκατομμύρια δολάρια ανέρχεται η αξία των υδρογονανθράκων που έχει εξαγάγει η Ρωσία προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2022, παρά τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν στη Μόσχα εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, αρμόδιος για θέματα ενέργειας, Αλεξάντρ Νόβακ.

Μιλώντας στο ρωσικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο Rossiya-24, ο Νόβακ υποστήριξε ότι οι εξαγωγές ενεργειακών πόρων προς την ΕΕ συνεχίστηκαν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, παρά τους περιορισμούς που έχουν υιοθετήσει οι ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος της Ρωσίας.

«Το ποσό αυτό ανέρχεται, για την περίοδο από το 2022 έως σήμερα, σε 320,7 δισεκατομμύρια δολάρια (περίπου 286 δισεκατομμύρια ευρώ). Πρόκειται για την αξία των παραδόσεων ενεργειακών πόρων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης», δήλωσε.

Σύμφωνα με τον Ρώσο αξιωματούχο, μόνο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους, η αξία των ενεργειακών πόρων που προμήθευσε η Μόσχα στην ΕΕ έφτασε τα 21,3 δισεκατομμύρια δολάρια.

Στόχος η επαναφορά των εξαγωγών ντίζελ στα 3,5 εκατ. τόνους τον μήνα

Ο Νόβακ αναφέρθηκε επίσης στις προοπτικές των ρωσικών εξαγωγών ντίζελ, μετά τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ Μόσχας και Ουάσιγκτον.

Όπως εκτίμησε, η Ρωσία θα μπορέσει έως το τέλος του έτους να επαναφέρει τις μηνιαίες εξαγωγές ντίζελ στα 3 έως 3,5 εκατομμύρια τόνους, δηλαδή στα επίπεδα που αντιστοιχούν στον συνήθη όγκο εξαγωγών της χώρας.

Παράλληλα, υποστήριξε ότι η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα επιτρέψει την ενίσχυση των ρωσικών προμηθειών ντίζελ στη διεθνή αγορά, συμβάλλοντας στη μερική εξισορρόπηση της παγκόσμιας προσφοράς και ζήτησης.

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