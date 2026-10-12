Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ απαντά στη WSJ: «Ο Έρικ Ντίτερς μου οφείλει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες»

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Μέσω επίσημης ανακοίνωσης των δικηγόρων της, Τζέσι Μπίναλ και Ντέιβιντ Σβαρτς, απάντησε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στις καταγγελίες που έχει διατυπώσει εναντίον της ο επιχειρηματίας Έρικ Ντίτερς, τις οποίες παρουσίασε η Wall Street Journal, ενώ αναμένεται να κατατεθεί και απολογητικό υπόμνημα στο Στέιτ Ντιπάρτμεντ, που έχει ανοίξει έρευνα, στο οποίο θα δοθούν επισήμως όλες οι απαντήσεις.

Στην ανακοίνωση, οι νομικοί εκπρόσωποι της πρέσβεως των ΗΠΑ στην Ελλάδα απορρίπτουν κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί διαφθοράς, υποστηρίζοντας ότι πίσω από την αντιπαράθεση βρίσκεται μια οικονομική διαφορά, καθώς ο Ντίτερς φέρεται να οφείλει στην Γκίλφοϊλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε το 2024 και στις αρχές του 2025, πολύ πριν από τον διορισμό της στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο Ντίτερς επιχείρησε να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως υπόθεση διαφθοράς, προχωρώντας σε δημόσιες επιθέσεις όχι μόνο εναντίον της Γκίλφοϊλ, αλλά και του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και άλλων υψηλόβαθμων στελεχών της κυβέρνησής του.

Η συμφωνία των 200.000 δολαρίων και οι ανεξόφλητες οφειλές

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, ο Έρικ Ντίτερς είχε προσλάβει την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ προκειμένου να συμμετάσχει ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, τις οποίες διοργάνωνε στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να ενισχύσει τη δημόσια παρουσία του ενόψει των πολιτικών του φιλοδοξιών για τη θέση του κυβερνήτη της πολιτείας και για το Κογκρέσο.

Στις 20 Μαΐου 2024, σύμφωνα με τους νομικούς εκπροσώπους της, υπέγραψε γραπτή συμφωνία με εταιρεία που είχε αναλάβει τις κρατήσεις και την είσπραξη των αμοιβών της Γκίλφοϊλ. Η συμφωνία προέβλεπε την καταβολή 200.000 δολαρίων έως τις 31 Μαΐου 2024.

Παράλληλα, όπως υποστηρίζεται, συμφωνήθηκαν επιπλέον εμφανίσεις και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδοτήσεων, τις οποίες η Γκίλφοϊλ παρείχε.

Οι δικηγόροι της υποστηρίζουν ότι ο Ντίτερς δεν τήρησε τις οικονομικές του υποχρεώσεις, πραγματοποιώντας αποσπασματικές πληρωμές επί σειρά μηνών και επικαλούμενος διάφορες δικαιολογίες για την καθυστέρηση.

Μάλιστα, στην ανακοίνωση γίνεται αναφορά σε γραπτά μηνύματά του, στα οποία φέρεται να απέδιδε την αδυναμία πληρωμής στον επιχειρηματικό του συνεργάτη και στους δικηγόρους του, ενώ σε ένα από αυτά περιέγραφε τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο χωρίς ρευστότητα».

Κατά τους δικηγόρους της Γκίλφοϊλ, παρά τις επανειλημμένες παρατάσεις που του δόθηκαν, περίπου 150.000 δολάρια παραμένουν μέχρι σήμερα ανεξόφλητα.

«Η διεκδίκηση μιας οφειλής δεν είναι διαφθορά»

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην απόρριψη των ισχυρισμών περί ανταλλάγματος ή αθέμιτης συναλλαγής.

Σύμφωνα με την πλευρά της Γκίλφοϊλ, ο Ντίτερς επιχειρεί να παρουσιάσει ως «quid pro quo», δηλαδή ως συναλλαγή με αντάλλαγμα, την προσπάθειά της να εισπράξει χρήματα που της οφείλονταν για υπηρεσίες που είχαν ήδη παρασχεθεί.

«Το να ζητά ένας επαγγελματίας από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη πραγματοποιηθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Οι δικηγόροι σημειώνουν ότι η Γκίλφοϊλ επιδίωξε να διευθετήσει τις εκκρεμείς οικονομικές απαιτήσεις της κατά την προετοιμασία της για την αποχώρησή της από τον ιδιωτικό τομέα και την ανάληψη δημόσιων καθηκόντων.

Η αναφορά σε πρόταση ενός εκατομμυρίου δολαρίων

Στην ίδια ανακοίνωση περιλαμβάνεται και αναφορά σε ισχυρισμούς του ίδιου του Ντίτερς σχετικά με πρόταση ύψους ενός εκατομμυρίου δολαρίων προς την Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με τους δικηγόρους της, ο Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι της είχε προτείνει το συγκεκριμένο ποσό προκειμένου να βοηθήσει στη δημοσιοποίηση και προβολή ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης που αφορούσε ιατρική αμέλεια, καθώς και να φέρει την υπόθεση στην προσοχή αξιωματούχων της αμερικανικής κυβέρνησης.

Η Γκίλφοϊλ αρνήθηκε την πρόταση, όπως υποστηρίζουν οι νομικοί εκπρόσωποί της.

Στην ανακοίνωση επισημαίνεται επίσης ότι ο Ντίτερς έχει παραδεχθεί πως δεν εξόφλησε το υπόλοιπο της οφειλής και ότι δεν έλαβε από την Γκίλφοϊλ τις υπηρεσίες που επιδίωκε σε σχέση με τη συγκεκριμένη πρόταση.

Τι απαντά για τις πτήσεις με ιδιωτικά αεροσκάφη

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στα δημοσιεύματα που αφορούν τις μετακινήσεις της Αμερικανίδας πρέσβειρας με ιδιωτικά αεροσκάφη.

Οι δικηγόροι της χαρακτηρίζουν τις σχετικές αναφορές παραπλανητικές, υποστηρίζοντας ότι η Γκίλφοϊλ είχε προηγουμένως ζητήσει και λάβει οδηγίες από το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών, τις οποίες και ακολούθησε.

Όπως τονίζουν, η πρέσβειρα συμμορφώθηκε με τους κανονισμούς του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για τις μετακινήσεις, καθώς και με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές απαιτήσεις δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποβολής σχετικών δηλώσεων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η συμμόρφωσή της με τις προβλεπόμενες διαδικασίες έχει ήδη επιβεβαιωθεί από την αμερικανική πρεσβεία.

Η αναφορά στην Ελλάδα και στον ενεργειακό ρόλο της Γκίλφοϊλ

Οι νομικοί εκπρόσωποι της Αμερικανίδας πρέσβειρας συνδέουν την υπεράσπισή της και με το έργο που έχει αναλάβει στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζουν ότι στις 4 Νοεμβρίου 2025 η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έγινε η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Όπως σημειώνουν, βασικές προτεραιότητες της θητείας της αποτελούν η ενίσχυση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, η προώθηση των συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας των ΗΠΑ στην Ευρώπη και η περαιτέρω εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας Ουάσιγκτον και Αθήνας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Κάθετο Διάδρομο (Vertical Corridor), τον οποίο η αμερικανική πλευρά αντιμετωπίζει ως σημαντικό άξονα για την ενίσχυση της ενεργειακής παρουσίας των Ηνωμένων Πολιτειών στην ευρωπαϊκή αγορά.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με σαφή προειδοποίηση για πιθανές νομικές ενέργειες κατά του Έρικ Ντίτερς.

«Η πρέσβειρα Γκίλφοϊλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διάκριση», αναφέρουν οι δικηγόροι της.

Παράλληλα, γνωστοποιούν ότι εξετάζουν όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής, καθώς και το ενδεχόμενο άσκησης πρόσθετων νομικών αξιώσεων.

Αναλυτικά η απάντηση της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ μέσω των δικηγόρων της



«Ο Έρικ Ντίτερς οφείλει στην πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες που του παρείχε πολύ πριν προταθεί για τη θέση της πρέσβειρας. Ο κ. Ντίτερς εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά δίκτυα εθνικής εμβέλειας για να παρουσιάσει μια συμβατική διαφορά ως επιλήψιμη συμπεριφορά και να επιτεθεί όχι μόνο στην πρέσβειρα Γκιλφόιλ, αλλά και στον Πρόεδρο Τραμπ και σε άλλα προβεβλημένα στελέχη της κυβέρνησης. Τα ίδια του τα λόγια και η σύμβαση που υπέγραψε αποδεικνύουν ότι οι δηλώσεις του είναι ψευδείς.



Πριν αναλάβει δημόσια καθήκοντα, η Κίμπερλι Γκιλφόιλ ήταν καταξιωμένη δικηγόρος, πρώην εισαγγελέας στο Σαν Φρανσίσκο και στο Λος Άντζελες, τηλεοπτική προσωπικότητα με πανεθνική αναγνωρισιμότητα και μία από τις πλέον προβεβλημένες πολιτικές υποστηρίκτριες του Προέδρου Τραμπ στη χώρα. Είχε μεγάλη ζήτηση ως κεντρική ομιλήτρια σε εκδηλώσεις και ως σύμβουλος στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης, δραστηριότητες τις οποίες εγκατέλειψε πλήρως όταν ανέλαβε δημόσια καθήκοντα. Όσοι την προσλάμβαναν πλήρωναν για τον χρόνο της λόγω της προσωπικότητας, της διαδρομής και των επιτευγμάτων της. Ο Έρικ Ντίτερς ήταν ένας από αυτούς.



Ο κ. Ντίτερς προσέλαβε την κ. Γκιλφόιλ ως κεντρική ομιλήτρια στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» που διοργάνωνε στο Κεντάκι, προκειμένου να ενισχύσει τη δημόσια εικόνα του ενόψει των υποψηφιοτήτων του για το αξίωμα του κυβερνήτη του Κεντάκι και για το Κογκρέσο. Στις 20 Μαΐου 2024 υπέγραψε έγγραφη σύμβαση παροχής υπηρεσιών με ανεξάρτητο πρακτορείο, το οποίο είχε αναλάβει να κλείνει εμφανίσεις και να εισπράττει αμοιβές για λογαριασμό της. Η σύμβαση προέβλεπε κατ’ αποκοπήν αμοιβή 200.000 δολαρίων, καταβλητέα έως τις 31 Μαΐου 2024. Συμφωνήθηκαν επίσης πρόσθετες ομιλίες και συμβουλευτικές υπηρεσίες, μεταξύ άλλων και απευθείας, και ο κ. Ντίτερς συμφώνησε να καταβάλει αμοιβή για τις υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης που παρείχε η κ. Γκιλφόιλ. Η συμφωνία αυτή έγινε παρουσία τρίτου προσώπου, το οποίο την έχει επιβεβαιώσει ενόρκως.

Ο κ. Ντίτερς δεν εκπλήρωσε αυτές τις υποχρεώσεις. Δεν τήρησε τη συμβατική προθεσμία πληρωμής και στη συνέχεια, επί πολλούς μήνες, κατέβαλλε σποραδικά μέρος των οφειλομένων μέσω τραπεζικών εμβασμάτων, προβάλλοντας διαρκώς διάφορους λόγους για τη μη εξόφληση. Στα ίδια του τα γραπτά μηνύματα επιρρίπτει ευθύνες στον επιχειρηματικό του εταίρο και στους δικηγόρους του και περιγράφει τον εαυτό του ως «εκατομμυριούχο με πρόβλημα ρευστότητας». Η κ. Γκιλφόιλ επέδειξε επανειλημμένα κατανόηση και του έδωσε περιθώριο χρόνου. Τελικά, εκείνος κατέβαλε ένα μέρος των οφειλομένων και απλώς δεν εξόφλησε ποτέ το υπόλοιπο. Περίπου 150.000 δολάρια για ομιλίες που πραγματοποιήθηκαν και συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρασχέθηκαν το 2024 και στις αρχές του 2025 παραμένουν ανεξόφλητα μέχρι σήμερα.



Αυτό είναι που ο κ. Ντίτερς αποκαλεί τώρα «quid pro quo», δηλαδή συναλλαγή με αντάλλαγμα: ζητείται από έναν πελάτη που έχει καθυστερήσει την πληρωμή να εξοφλήσει μια ληξιπρόθεσμη οφειλή. Όταν η κ. Γκιλφόιλ προετοιμαζόταν να αποχωρήσει από τον ιδιωτικό τομέα για να αναλάβει δημόσια καθήκοντα, έκανε ό,τι θα έκανε κάθε επαγγελματίας και επιχείρησε να εισπράξει τις εκκρεμείς απαιτήσεις της. Το να ζητά κανείς από έναν πελάτη να πληρώσει για εργασία που έχει ήδη παρασχεθεί δεν συνιστά διαφθορά. Είναι το ακριβώς αντίθετο.



Ο κ. Ντίτερς έχει δηλώσει σε δημοσιογράφους ότι πλήρωσε την κ. Γκιλφόιλ για εμφανίσεις της ως ομιλήτριας, ότι «πλήρωσα περισσότερα απ’ όσα έπρεπε, αλλά δεν με ένοιαζε, επειδή καλλιεργούσα τη σχέση μου με τον κύκλο του Τραμπ» και ότι της προσέφερε ένα εκατομμύριο δολάρια για να συμβάλει στη δημοσιοποίηση και την προβολή της ιδιωτικής δικαστικής του υπόθεσης για ιατρική αμέλεια και να τη θέσει υπόψη κυβερνητικών αξιωματούχων. Εκείνη αρνήθηκε. Ο ίδιος έχει παραδεχθεί ότι δεν εξόφλησε ποτέ το οφειλόμενο υπόλοιπο και ότι δεν έλαβε τίποτα από εκείνη.



Εξίσου παραπλανητικά είναι τα δημοσιεύματα σχετικά με τις μετακινήσεις της πρέσβειρας. Πριν χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε ιδιωτικό αεροσκάφος, η πρέσβειρα Γκιλφόιλ ζήτησε, έλαβε και ακολούθησε τις οδηγίες του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τηρώντας τους κανονισμούς του υπουργείου για τις μετακινήσεις. Έχει συμμορφωθεί με τις ισχύουσες ομοσπονδιακές διατάξεις περί δεοντολογίας, αποδοχής δώρων και υποχρεώσεων δήλωσης, όπως έχει ήδη επιβεβαιώσει η πρεσβεία.



Από τις 4 Νοεμβρίου 2025, όταν έγραψε ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε καθήκοντα πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελληνική Δημοκρατία, η πρέσβειρα Κίμπερλι Γκιλφόιλ έχει θέσει στο επίκεντρο της θητείας της, υπό τον Πρόεδρο Τραμπ, τον ηγετικό ρόλο των ΗΠΑ στην ενέργεια και την προώθηση των αμερικανικών συμφερόντων ενεργειακής ασφάλειας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Υποστηρίζει τη διεύρυνση της αμερικανικής ενεργειακής παρουσίας, ενισχύει τη στρατηγική εταιρική σχέση ΗΠΑ–Ελλάδας και προωθεί την αμερικανική ενεργειακή κυριαρχία σε ολόκληρη την Ευρώπη και κατά μήκος του Κάθετου Διαδρόμου.



Η πρέσβειρα Γκιλφόιλ έχει υπηρετήσει και θα συνεχίσει να υπηρετεί με ακεραιότητα, τιμή και διακεκριμένη προσφορά. Εξετάζουμε όλα τα διαθέσιμα ένδικα μέσα για την είσπραξη της οφειλής αυτής, καθώς και κάθε άλλη πιθανή νομική βάση για την άσκηση αξιώσεων».

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