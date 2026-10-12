Να παραιτηθεί ο Φλωρίδης ζήτησε ξανά η Κωνσταντοπούλου – «Καταθέστε πρόταση δυσπιστίας» η απάντηση Μπούγα

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Την παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη ζήτησε εκ νέου η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου στο πλαίσιο κοινοβουλευτικής επίκαιρης ερώτησής της, η οποία απευθυνόταν στον υπουργό, όμως παρών για να απαντήσει, στα κυβερνητικά έδρανα ήταν ο υφυπουργός Γιάννης Μπούγας.

Ο τελευταίος, μετά τους ισχυρισμούς της Ζωής Κωνσταντοπούλου πως μετά το βούλευμα του Δικαστικού Συμβουλίου ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί, την παρέπεμψε στη δυνατότητα να καταθέσει πρόταση μομφής εναντίον του, εφόσον συγκεντρώσει τις απαιτούμενες υπογραφές.

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου επί της ουσίας υποστήριξε, ότι το βούλευμα εκθέτει τον υπουργό Δικαιοσύνης και σε σχέση με τα όσα είχε πει για το «μπάζωμα» και σε σχέση με τον ισχυρισμό του ότι δεν υπήρξε καμία κυβερνητική εμπλοκή, άρα σύμφωνα με την ίδια οφείλει να παραιτηθεί.

Σημείωσε αρχικώς, απευθυνόμενη στον κ. Μπούγα, πως το ερώτημα «αφορά τον κ. Φλωρίδη, ο οποίος μετά το βούλευμα του δικαστικού συμβουλίου που παραπέμπει 5 πρόσωπα στενά συνδεδεμένα με το Μαξίμου και την κυβέρνηση, στο Ειδικό Δικαστήριο, θα έπρεπε να παραιτηθεί».

«Ως εν ενεργεία υπουργός δικαιοσύνης όχι μόνο αμφισβήτησε το μπάζωμα, δηλαδή την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος, αλλά λοιδόρησε τις αιτιάσεις των συγγενών, των συνηγόρων τους και της αντιπολίτευσης γι’ αυτή την ανίερη, παράνομη αξιόποινη και κακουργηματική πράξη, πλην όμως μπλοκάρατε την έρευνα για κακουργήματα» σημείωσε. Και πρόσθεσε «λοιδόρησε κάθε διεκδίκηση διερεύνησης λέγοντας “όποιος μιλάει για μπάζωμα είναι για τα μπάζα”», ενώ «ισχυρίστηκε μετ’ επιτάσεως ότι δεν υπάρχει για την αλλοίωση του τόπου του εγκλήματος καμία κυβερνητική εμπλοκή».

Σχετικώς παρέπεμψε σε δηλώσεις του υπουργού: Στις 27.3.2024 ότι «αυτά είναι τα μπαζώματα με τα οποία επιχειρήσατε να πείσετε τον ελληνικό λαό ότι εδώ έχουμε μια επιχείρηση συγκάλυψης. Για να μιλήσω στη γλώσσα του λαού όσοι από τους πολιτικούς χρησιμοποιούν αυτό το θολό πράγμα για τα μπαζώματα αυτοί είναι για τα μπάζα».

Και στις 4.3.2025 για έλλειψη κυβερνητικής ευθύνη, ότι «δεν υπήρξε καμία, μα καμία πολιτική κατεύθυνση, καμία πολιτική καθοδήγηση, καμία πολιτική εντολή για την επέμβαση στο χώρο».

«Το βούλευμα λέει ότι το μπάζωμα ήταν κυβερνητική επιχείρηση με εντολή Μητσοτάκη»

«Κι έρχεται το βούλευμα του 2026 και λέει το αντίθετο» ανέφερε η Ζωή Κωνσταντοπούλου, «κυβερνητική επιχείρηση το μπάζωμα με εντολή Μητσοτάκη».

«Για την ουσία της υπόθεσης» είπε ο υφυπουργός «είναι πρόωρο, δεν έχω δικαίωμα να μιλήσω», καθώς «παραπέμπεται να δικαστεί στο Ειδικό Δικαστήριο του άρθρου 86», και «όλοι, και ο κ. Τριαντόπουλος, έχουν τεκμήριο αθωότητας»

Σε ό,τι αφορά τη δήλωση του Γ. Φλωρίδη, σημείωσε πως «δεν επιδέχεται παρερμηνείας» τονίζοντας την αναφορά στους πολιτικούς («όσοι από τους πολιτικούς…») προκειμένου να καταδείξει ότι δεν αναφερόταν στους συγγενείς και τους συνηγόρους τους.

Για τα περί παραίτησης Φλωρίδη, παρέπεμψε στα όσα είπε πρόσφατα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος παρείχε κάλυψη στον υπουργό, όπως ότι «δεν υπάρχει θέμα με τον κ. Φλωρίδη». Και πως «στην πραγματικότητα η αντιπολίτευση προσπαθεί να μπερδέψει δύο υποθέσεις» όπου από τη μία είναι η έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη για το τι έγινε στη διαχείριση του πεδίου στα Τέμπη και από την άλλη το «περιβόητο μπάζωμα με σκοπό τη συγκάλυψη ενός παράνομου φορτίου, σε αυτό το χυδαίο αφήγημα της αντιπολίτευσης αναφερόταν ο κ. Φλωρίδης».

«Είναι δυνατόν να μου λέτε ότι σέβεται η κυβέρνησή σας την ανεξάρτητη απονομή της δικαιοσύνης; Μα έχετε πέσει “μονοί διπλοί” με όλους τους τρόπους να επηρεάσετε τη δικαιοσύνη ακόμη και σήμερα» αντέδρασε σε υψηλούς τόνους η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Τι είπε ο κ. Μαρινάκης; Ότι είναι μια γενική συνωμοσία από κάποιους που μιλούσαν για χαμένους επιβάτες; Μήπως είστε κι εσείς σε συνεργασία με τον κ. Ζαχαρό που έφτασε να αμφισβητεί ότι η Εριέττα Μόλχο ήταν στο τρένο;».

«Το βούλευμα μιλά πάρα πολύ συγκεκριμένα για εντολή Μητσοτάκη και δεν υπάρχει πιο κυβερνητική εντολή και πιο μεγάλη εμπλοκή της κυβέρνησης, από το να διατάσσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός εμπλέκοντας τον υπουργό του στο Μαξίμου, τον Μπρατάκο προκειμένου να διακινήσει την εντολή και να την εκτελέσει ο έτερος υπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, ο Τριαντόπουλος» κατέληξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Και διεμήνυσε για μία ακόμη φορά, πως «ο κ. Φλωρίδης οφείλει να παραιτηθεί, εμείς ζητάμε να το πράξει και θα επιμείνουμε μέχρι τέλους».

Μπούγας: «Ανοιχτός ο δρόμος για πρόταση δυσπιστίας»

Παίρνοντας το λόγο ξανά ο Γιάννης Μπούγας απάντησε πως «η επίκληση του σκεπτικού του βουλεύματος είναι η καλύτερη απόδειξη ότι η κυβέρνηση δεν παρεμβαίνει στην ανεξάρτητη δικαιοσύνη, γιατί αν υπήρχε παρέμβαση δε θα μπορούσατε να αναπτύξετε όσα είπατε για το παραπεμπτικό βούλευμα ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου».

Όσο για το αίτημα παραίτησης του υπουργού Δικαιοσύνης, σημείωσε:«Αν πιστεύετε ότι πρέπει να επιμείνετε στο αίτημα παραίτησης, είναι ανοιχτός ο δρόμος για υποβολή πρόταση δυσπιστίας, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 84 του Συντάγματος, εφόσον συνυπογράψουν βουλευτές από άλλες πολιτικές δυνάμεις, έτσι ώστε να κριθεί αν ο υπουργός πρέπει να παραιτηθεί ή όχι».

Διαβάστε επίσης

Υπόθεση Marfin: Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους 3 κατηγορούμενους για τρομοκρατία και απόπειρα ανθρωποκτονίας 24 ατόμων

Δίκη για Τέμπη: «Σκότωσαν το παιδί μου, το έκαψαν και το πέταξαν», συγκλόνισε ο πατέρας του Άγγελου Τηλκερίδη

Προφυλακίστηκε ο «γυναικολόγος του λαού» για τα βίντεο παιδικής πορνογραφίας