Στο Οροπέδιο Λασιθίου για αυτοψία στις καταστροφές ο Αλέξης Τσίπρας – Ενημερώθηκε και για την κατάσταση στο ΒΟΑΚ

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Αυτοψία στο Οροπέδιο Λασιθίου, που επλήγη κατά τη διάρκεια της πρόσφατης κακοκαιρίας, πραγματοποίησε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος πραγματοποιεί διήμερη περιοδεία στην Κρήτη, με επίκεντρο των επαφών του και των συναντήσεων του να αποτελούμ οι καταστροφές που έχουν καταγραφεί, ζητήματα υποδομών, αλλά και η αναπτυξιακή προοπτική του νησιού.

Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Οροπεδίου Λασιθίου, Μανώλης Πατεράκης, αλλά και παραγωγοί ενημέρωσαν τον Αλέξη Τσίπρα για την ολοκληρωτική καταστροφή που υπέστησαν εξηγώντας ότι το ύψος της αποζημίωσης θα πρέπει να είναι τέτοιο που να καλύπτει και τα μεγάλα κόστη παραγωγής.

Φτάσαμε στην Κρήτη, όπου θα βρεθούμε κοντά στους παραγωγούς που επλήγησαν από τις πρόσφατες πλημμύρες. Θα δούμε πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους, ανθρώπους του μόχθου και της παραγωγής, που χρειάζονται τη στήριξη μιας πολιτείας που τους έχει γυρισμένη την πλάτη. https://t.co/s4EZtUq4Ra — Αλέξης Τσίπρας – Alexis Tsipras (@atsipras) October 12, 2026

«Για εμάς είναι πολύ σημαντικό να αποζημιωθούμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε και τις υποχρεώσεις μας» ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος του αγροτικού συλλόγου με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης να σημειώνει πως το ζητούμενο είναι να ολοκληρωθούν γρήγορα οι καταγραφές των ζημιών από τα κλιμάκια προκειμένου να αποζημιωθούν οι πληγέντες και να υπάρξει έκτακτη ενίσχυση και ειδικές προβλέψεις σχετικά με ελαφρύνσεις, που προβλέπονται σε τέτοιες περιπτώσεις.

Από το Οροπέδιο Λασιθίου, όπου είχε τη δυνατότητα να συναντήσει παραγωγούς που οι περιουσίες τους στον κάμπο βυθίστηκαν μέσα στο νερό, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε, μεταξύ άλλων:

«Αυτά τα φαινόμενα, είναι φαινόμενα που τα βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να συμβαίνουν και έχουμε αφήσει απροστάτευτη την παραγωγή κάτι το οποίο σπανίζει στις μέρες μας. Διότι αυτή η χώρα εάν έχει δύο μεγάλα προβλήματα, το ένα είναι το δημογραφικό και το άλλο είναι η παραγωγή, ότι δεν παράγει» είπε ο Αλέξης Τσίπρας, που επιπλέον αναφέρθηκε στην Κρήτη των δύο ταχυτήτων, όπως τόνισε.

«Ήρθαμε εδώ για να αναδείξουμε επιπλέον ότι η Κρήτη δεν είναι μονάχα ο φραπές και ο χασάπης που μας δείχνουν τα μέσα ενημέρωσης. Δεν υπάρχει μόνο αυτή η Κρήτη. Η πλειοψηφία των ανθρώπων της Κρήτης είναι έντιμοι άνθρωποι και ζουν από το μόχθο τους και παράγουν” είπε κατά το χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.

Νωρίτερα, ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ ενημερώθηκε για την κατάσταση στον ΒΟΑΚ, έχοντας συνάντηση με εκπρόσωπο του συλλόγου “SOS Τροχαία Εγκλήματα”. Μέλη του Συλλόγου έκαναν λόγο για έναν όπως τόνισαν «από τους πιο αιματοβαμμενους δρόμους της Ευρώπης» ζητώντας να ληφθούν ουσιαστικά μέτρα. Επίσης, αναφέρθηκαν στην ανάγκη πρόληψης, αλλά και την ανάγκη να μη νιώθουν συγγενείς θυμάτων ότι υπάρχει ατιμωρησία. Μέλη του Συλλόγου αναφέρθηκαν στις δεκάδες ανθρώπινες ζωές που χάνονται κάθε χρόνο στο νησί , ενώ σχολίασαν ότι αν και έχουν κάνει παρεμβάσεις και προτάσεις για συγκεκριμένα σημεία όπου έχουν σημειωθεί δυστυχήματα, ακόμη δεν έχει υπάρξει μέριμνα.

Από την πλευρά του ο Αλέξης Τσίπρας σε ότι αφορά τα τροχαία, έκανε λόγο για πολυπαραγοντικό ζήτημα, εκφράζοντας τη συμπαράστασή του στα μέλη του Συλλόγου που ήταν στη συνάντηση και έχουν χάσει σε τροχαία τα παιδιά τους.

«Δίνετε μια μάχη που βεβαίως δεν θα γυρίσει πίσω τους ανθρώπους που χάσατε, αλλά τουλάχιστον μπορεί να αποτρέψει άλλους ανθρώπους να χαθούν άδικα» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος, μεταξύ άλλων, τόνισε πως είναι ένα θέμα που έχει να κάνει και με την «αδυναμία της πολιτείας να θεσπίσει ορθούς κανόνες, τους οποίους θα τηρήσει», όπως επίσης έχει να κάνει και με την κουλτούρα των οδηγών που πρέπει να αλλάξει, όπως συμπλήρωσε.

Σε σημείο του ΒΟΑΚ στο Ηράκλειο,ο κ. Τσίπρας, ο οποίος έφτασε οδηγώντας ο ίδιος, είχε συζήτηση και με επαγγελματίες οδηγούς που τον ενημέρωσαν σχετικά με τις εργασίες που εκτελούνται στο Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης. Όπως του εξήγησαν, ενώ σε αρκετά σημεία ο δρόμος έχει στενέψει λόγω εργοταξίων και υπάρχει μεγάλη ταλαιπωρία και ουρές, συχνά στα εργοτάξια αυτά δεν γίνονται εργασίες με ότι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις καθυστερήσεις, ειδικά εν μέσω τουριστικής περιόδου. Επίσης, του έθεσαν ζητήματα που αφορούν στον κλάδο τους, μεταξύ άλλων και το επίδομα ανεργίας.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης θα βρεθεί στη Γέργερη του Δήμου Γόρτυνας, όπου θα έχει συνάντηση με κατοίκους του χωριού, ενώ αύριο Τρίτη 13-10-2026 θα επισκεφθεί περιοχές του Ρεθύμνου, όπως τις Μέλαμπες του Δήμου Αγίου Βασιλείου που υπέστησαν καταστροφές από την πυρκαγιά του περασμένου Ιουλίου και, μεταξύ άλλων, περιοχές του Μυλοποτάμου, όπου εντοπίζονται σοβαρές ζημιές από την πρόσφατη κακοκαιρία.

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