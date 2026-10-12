Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» – 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκλιφόιλ, όλα τα ονόματα

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Πολιτική κίνηση φαίνεται ότι ετοιμάζουν στελέχη που αποχώρησαν από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς εμφανίζονται να συντονίζουν τις κινήσεις τους και να οργανώνονται, αλλά και να παρεμβαίνουν στα τεκταινόμενα της πολιτικής ζωής του τόπου.

Έτσι, υπό τον τίτλο «Παρέμβαση πολιτών για τη θεσμική αξιοπρέπεια της χώρας» 37 πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αρχικά είχαν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού – άλλοι πιο κοντά και άλλοι από μεγαλύτερη απόσταση – και στη συνέχεια σταδιακά αποχώρησαν από το κόμμα που δημιουργήθηκε, συνυπογράφουν κείμενο με το οποίο ζητούν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Μεταξύ των υπογράφοντων περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο εμπειρογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου, ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Μητραλέξης και ο υποστράτηγός ε.ά. Αθανάσιος Τσουγανάτος.

Σε ανακοίνωσή τους οι υπογράφοντες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «υπό το βάρος των συσσωρευμένων σκανδάλων και εξελίξεων, αποτελεί μονόδρομο η ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Επείγει να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση διπλωματική πρωτοβουλία προς την αμερικανική κυβέρνηση, εξηγώντας ότι η συνέχιση της συγκεκριμένης διπλωματικής εκπροσώπησης δεν εξυπηρετεί πλέον τις σχέσεις των δύο χωρών και ζητώντας, χωρίς δημοσιότητα, τη συναινετική, ομαλή, διακριτική και αξιοπρεπή αντικατάσταση της πρέσβειρας. Εάν, ωστόσο, η προτιμητέα συναινετική αυτή διευθέτηση αποδειχθεί ανέφικτη, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να είναι έτοιμη να ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωμα που της παρέχει το άρθρο 9 της Σύμβασης της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων προς απομάκρυνση της κας Γκιλφόιλ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο».

Αναλυτικά, το μακροσκελές κείμενο υπογράφουν οι:

Αθανασόπουλος Νίκος, βιοτέχνης

Αλέστας Αριστείδης, νομικός

Αρκάδας Δημήτρης, εκπαιδευτικός

Αυγερινός Θανάσης, δημοσιογράφος

Βουλγαράκη Εύη, ΕΔΙΠ Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας ΕΚΠΑ

Βούρδουλας Γεώργιος, επιχειρηματίας

Γιαννακός Χρήστος, οδηγός

Γιατράκος Ανδρέας, φιλόλογος, μουσικός παραγωγός

Δημάκη Αικατερίνη, συνταξιούχος

Καλλιάνου Κυριακή, συνταξιούχος πρώην τραπεζικός υπάλληλος

Καραΐσκος Κώστας, δημοτική παράταξη Σπάρτακος (Κομοτηνή)

Καρβουνόπουλος Πάρις, δημοσιογράφος militaire.gr

Κοκοτσάκης Βασίλης, ειδικός δικαστικός πραγματογνώμονας

Κοτσόργιος Τάκης, ψαράς

Κοτσόργιος Τάκης, ψαράς Κούτελα Δήμητρα, πρώην επιχειρηματίας

Κωνσταντόπουλος Νικόλαος, κοινωνικός λειτουργός

Μάνου Αφροδίτη, τραγουδοποιός

Μητραλέξης Σωτήρης, δρ. πολιτικής επιστήμης και διεθνών σχέσεων, ερευνητής UCL

Μιχαλάς Ηλίας, ερευνητής νέων τεχνολογιών – web 3.0 specialist

Μουτσάτσου Κατερίνα, ηθοποιός

Μπανιά Μαρία, θεραπεύτρια με ειδίκευση στις εξαρτήσεις

Μπρουτζάκης Νίκος, επιχειρηματίας

Ξυδιάς Βασίλης, εκπαιδευτικός-θεολόγος

Παναγιωτακόπουλος Γιάννης, δημοσιογράφος

Πισσίνας Δημήτρης Γ., οικονομολόγος και εκδότης

Πορφύρης Κώστας, ιδιωτικός υπάλληλος

Σιουρδάκης Στράτος, επιχειρηματίας

Σιρέτη Μαρία, δικηγόρος

Σοφούλης Εμμανουήλ Α., καθηγητής ΦΑ, επιχειρηματίας

Συνεγιάννη Στέλλα, εντεταλμένη διδάσκουσα, Πανεπιστήμιο της Ιέννας

Σωτηράκου Κατερίνα, πρώην διοικητική υπάλληλος Πανεπιστημίου Πειραιά

Τζήμας Θεμιστοκλής, επ. καθηγητής Νομικής Σχολής Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Τίγκα Κάλλι, πρώην διοικητική υπάλληλος στο Πανεπιστήμιο Πάτρας

Τσαγκλή Ευδοκία, επικοινωνιολόγος, ακτιβίστρια

Τσουγανάτος Αθανάσιος, υποστράτηγος ε.α.

Χατζηστογιάννης Γιάννης, χημικός μηχανικός, σύμβουλος εξωτερικού εμπορίου

Χριστοδουλάρη Ελλήνα, οστεοπαθητικός

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