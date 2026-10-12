Κόμμα ετοιμάζουν ο Αυγερινός και οι «πρώην» της «Ελπίδας» – 37 στελέχη ζητούν αποπομπή της Γκλιφόιλ, όλα τα ονόματα

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Πολιτική κίνηση φαίνεται ότι ετοιμάζουν στελέχη που αποχώρησαν από την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», καθώς εμφανίζονται να συντονίζουν τις κινήσεις τους και να οργανώνονται, αλλά και να παρεμβαίνουν στα τεκταινόμενα της πολιτικής ζωής του τόπου.
Έτσι, υπό τον τίτλο «Παρέμβαση πολιτών για τη θεσμική αξιοπρέπεια της χώρας» 37 πρόσωπα που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο αρχικά είχαν συμμετάσχει στην πρωτοβουλία της Μαρίας Καρυστιανού – άλλοι πιο κοντά και άλλοι από μεγαλύτερη απόσταση – και στη συνέχεια σταδιακά αποχώρησαν από το κόμμα που δημιουργήθηκε, συνυπογράφουν κείμενο με το οποίο ζητούν την αποπομπή της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα.
Μεταξύ των υπογράφοντων περιλαμβάνονται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, ο εμπειρογνώμονας Βασίλης Κοκοτσάκης, η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσου, η τραγουδοποιός Αφροδίτη Μάνου, ο πολιτικός επιστήμονας Σωτήρης Μητραλέξης και ο υποστράτηγός ε.ά. Αθανάσιος Τσουγανάτος.
Σε ανακοίνωσή τους οι υπογράφοντες αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι «υπό το βάρος των συσσωρευμένων σκανδάλων και εξελίξεων, αποτελεί μονόδρομο η ανάληψη κυβερνητικής πρωτοβουλίας για την αντικατάσταση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Επείγει να αναλάβει η ελληνική κυβέρνηση διπλωματική πρωτοβουλία προς την αμερικανική κυβέρνηση, εξηγώντας ότι η συνέχιση της συγκεκριμένης διπλωματικής εκπροσώπησης δεν εξυπηρετεί πλέον τις σχέσεις των δύο χωρών και ζητώντας, χωρίς δημοσιότητα, τη συναινετική, ομαλή, διακριτική και αξιοπρεπή αντικατάσταση της πρέσβειρας. Εάν, ωστόσο, η προτιμητέα συναινετική αυτή διευθέτηση αποδειχθεί ανέφικτη, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να είναι έτοιμη να ασκήσει το κυριαρχικό δικαίωμα που της παρέχει το άρθρο 9 της Σύμβασης της Βιέννης περί διπλωματικών σχέσεων προς απομάκρυνση της κας Γκιλφόιλ, εφόσον αυτό καταστεί αναγκαίο».
Αναλυτικά, το μακροσκελές κείμενο υπογράφουν οι:
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