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12.10.2026 12:24

Μήνυση από την Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ για εξύβριση και απειλή κατά του Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ

12.10.2026 12:24
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Μήνυση κατά του πρώην βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και νυν γραμματέα αυτό-οργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για τα αδικήματα της εξύβρισης και της απειλής υπέβαλε σήμερα, Δευτέρα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Άννα Παπαδοπούλου.

Η μήνυση αφορά τα όσα συνέβησαν σε κοινή παρουσία της κυρίας Παπαδοπούλου και του κ. Κωνσταντόπουλου σε τηλεοπτική εκπομπή στις 7 Οκτωβρίου στο ART TV.

Η κυρία Παπαδοπούλου με τη μήνυσή της ζητά «την πλήρη διερεύνηση των καταγγελλόμενων περιστατικών, την εξέταση των αυτοπτών μαρτύρων και ρητά την αναζήτηση, προσκόμιση και αξιοποίηση του βιντεοληπτικού υλικού από τις κάμερες του στούντιο, αλλά και από τις κάμερες ασφαλείας του τηλεοπτικού σταθμού, προκειμένου να διακριβωθούν όσα συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα».

Παράλληλα, ζητά «την απόδοση των προβλεπόμενων ποινικών ευθυνών, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αντιπαράθεση δεν μπορεί να αποτελεί άλλοθι για εξυβριστικές, εκφοβιστικές και απειλητικές συμπεριφορές».

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