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09.10.2026 16:13

Σάλος και αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ με τις καταγγελίες Παπαδοπούλου για «αντρίλα» – Ο Κωνσταντόπουλος είχε ξεπεράσει τα όρια και με την Γεννηματά

09.10.2026 16:13
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Βαριά εκτεθειμένο είναι το ΠΑΣΟΚ όσο επιμένει να καλύπτει την απρεπή και επιθετική συμπεριφορά του πρώην βουλευτή του και νυν υπεύθυνου Αυτοοργάνωσης Δημήτρη Κωνσταντόπουλο έναντι της Άννας Παπαδοπούλου, αναπληρώτριας εκπροσώπου τύπου της ΕΛΑΣ.

Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς προσπάθησε να κλείσει το θέμα με μία ατυχή δήλωση περί… «ιδιωτικής διαφοράς», σαν να διαφώνησαν οι Κωνσταντόπουλος και Παπαδοπούλου για κληρονομικά ή για μία θέση παρκαρίσματος!!! Και χαρακτηρίζοντας επαρκείς τις εξηγήσεις του στελέχους.

Ωστόσο, ο σάλος που έχει προκληθεί ξεπερνά τις διαθέσεις των παραγόντων της Χαριλάου να το προσπεράσουν.

Το πρόβλημα παίρνει διαστάσεις, καθώς στελέχη του ΠΑΣΟΚ επιχειρούν να βγουν κι «από πάνω», προσπερνώντας τις βαριές αιχμές της κυρίας Παπαδοπούλου για «κουλτούρα αντρίλας», που επικρατεί στο Κίνημα. Η αιχμή αυτή μαζί με την ανακοίνωση της κυρίας Παπαδοπούλου θα καταφύγει στα δικαστήρια, σε συνδυασμό με την καταδίκη της συμπεριφοράς Κωνσταντόπουλου από άλλα κόμματα, αλλά και στελέχη του Κινήματος (Μπατζελή, Μάδεση κ.α) δημιουργούν μία δυσώδη ατμόσφαιρα στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πολλοί θυμήθηκαν πως ο κ. Κωνσταντόπουλος είχε ξεπεράσει τα όρια και με την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά, όταν σε κομματική  συνεδρίαση το 2021 – με γνωστό το πρόβλημα της υγείας της μάλιστα – την ανάγκασε να τραπεί σχεδόν σε φυγή από την αίθουσα. Ως υποστηρικτής τότε του Ανδρέα Λοβέρδου είχε έρθει σε ξέφρενη αντιπαράθεση με το προεδρείο της συνεδρίασης και με στενού συνεργάτες της Γεννηματά, η οποία δεν άντεξε την αγριότητα που επικράτησε λόγω της συμπεριφοράς του Κωνσταντόπουλου, όπως φαίνεται σε σχετικό video που ήδη κάνει το γύρο του διαδικτύου.

Το θέμα είναι γιατί στελέχη, όπως οι Θανάσης Γλαβίνας, Χρήστος Κακλαμάνης, Μιχάλης Κατρίνης και άλλοι, όχι απλά δεν καταδίκασαν τον κ. Κωνσταντόπουλο, αλλά φάνηκαν να θέλουν να δικαιολογήσουν τα αδικαιολόγητα.

Στον αντίποδα η πρώην υπουργός Κατερίνα Μπατζελή και η Βάσια Μάδεση, αναπληρώτρια γραμματέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ καταδίκασαν χωρίς περιστροφές τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντόπουλου.

Στις καταδίκες από άλλα κόμματα προστέθηκε και η εκπρόσωπος τύπου της ΕΛΑΣ Θεώνη Κουφονικολάου, η οποία επισήμανε χαρακτηριστικό «20 ώρες μετά και καμία αντίδραση από τον Ανδρουλάκη, άρα υιοθετεί αυτές τις συμπεριφορές».

Στο πλευρό της Παπαδοπούλου τάχθηκε και η Έλενα Ακρίτα, εκ μέρους του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτήρισε την καταγγελλόμενη συμπεριφορά εκδήλωση έμφυλης βίας.

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