Κουφονικολάκου για το επεισόδιο Παπαδοπούλου-Κωνσταντόπουλου: 20 ώρες μετά και καμία αντίδραση από τον Ανδρουλάκη, άρα υιοθετεί αυτές τις συμπεριφορές

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Για το γεγονός ότι ένα 24ωρο μετά δεν έχει υπάρξει από το ΠΑΣΟΚ καταδίκη για την συμπεριφορά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου κατά της Άννας Παπαδοπούλου, τοποθετήθηκε η Θεώνη Κουφονικολάκου.

Η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, σχολίασε πως έχει περάσει μια μέρα από την επίθεση που δέχτηκε η Παπαδοπούλου στον αέρα τηλεοπτικής εκπομπής και δεν υπήρξε ούτε μία καταδίκη από το ΠΑΣΟΚ, ερμηνεύοντας αυτή τη στάση ως «αποδοχή και υιοθέτηση» της συμπεριφοράς αυτής.

Η δήλωση της Κουφονικολάκου

«Έχουν περάσει πάνω από 20 ώρες από τότε που η Άννα Παπαδοπούλου κατήγγειλε υβριστική και σεξιστική επίθεση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου σε βάρος της μετά από πάνελ τηλεοπτικής εκπομπής…

Υπάρχουν μάλιστα αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες του περιστατικού.

Όμως δεν υπάρχει ακόμη καμία αντίδραση από τον κύριο Ανδρουλάκη: ούτε δήλωση, ούτε συγγνώμη ούτε διαγραφή του στελέχους από το ΠΑΣΟΚ.

Άραγε αποδέχεται και υιοθετεί αυτές τις συμπεριφορές;

Παρόμοιες πρακτικές πυκνώνουν το τελευταίο διάστημα στη δημόσια σφαίρα. Μεταξύ άλλων ακούσαμε για τα ξανθά πουλέν στην πίστα της ΕΛ.Α.Σ. ή για την κ. Σδούκου που χαριεντίζεται με υπουργούς.

Όλα αυτά όμως δεν είναι πολιτική αντιπαράθεση είναι τοξικότητα που δεν μπορούμε να ανεχόμαστε.

Καμία ανοχή στη βία λεκτική ή σωματική, καμία σεξιστική συμπεριφορά δεν μπορεί να γίνεται αποδεκτή.

Και αυτές είναι αρχές βάσει των οποίων κρίνονται τελικά τα προοδευτικά κόμματα και οι ηγεσίες τους και όχι από τις ταμπέλες».

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