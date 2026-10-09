Απροκάλυπτη κάλυψη ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντόπουλο: «Ιδιωτική διαφορά» λέει ο Τσουκαλάς για την καταγγελία Παπαδοπούλου

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Σε απροκάλυπτη πολιτική κάλυψη του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου προχώρησε το ΠΑΣΟΚ, με τον εκπρόσωπο Τύπου του κόμματος, Κώστα Τσουκαλά, να χαρακτηρίζει επαρκείς τις εξηγήσεις του πρώην βουλευτή για την αντιπαράθεση με την Άννα Παπαδοπούλου και να εντάσσει τα υπόλοιπα καταγγελλόμενα στο πλαίσιο μιας… «ιδιωτικής διαφοράς».

Η τοποθέτηση αλλάζει ουσιαστικά τα δεδομένα της υπόθεσης. Η Χαριλάου Τρικούπη επιλέγει πλέον επισήμως να στηρίξει το στέλεχός της, την ώρα που η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. καταγγέλλει εξύβριση, απειλητική συμπεριφορά και ευρύτερη στοχοποίησή της μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ.

Μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1, ο κ. Τσουκαλάς παρουσίασε την τηλεοπτική αντιπαράθεση ως οξύ διάλογο, στον οποίο και οι δύο πλευρές χρησιμοποίησαν βαρείς χαρακτηρισμούς. Στη συνέχεια, όμως, διατύπωσε καθαρά τη θέση του κόμματος για τις εξηγήσεις Κωνσταντόπουλου: «εμείς τις θεωρούμε επαρκείς σε σχέση με το βίντεο που έχουμε δει», προσθέτοντας ότι «οτιδήποτε άλλο είναι στα πλαίσια μιας ιδιωτικής διαφοράς».

Η διευκρίνιση ότι η αποδοχή των εξηγήσεων αφορά το βίντεο έχει σημασία, καθώς η Παπαδοπούλου καταγγέλλει και όσα, σύμφωνα με την ίδια, συνέβησαν εκτός τηλεοπτικού αέρα. Αντί, ωστόσο, αυτά να αποτελέσουν αντικείμενο συγκεκριμένης διερεύνησης από το κόμμα, ο εκπρόσωπός του τα παραπέμπει στην ιδιωτική αντιδικία των εμπλεκομένων, αποσυνδέοντας την καταγγελλόμενη συμπεριφορά ενός κομματικού στελέχους από την πολιτική ευθύνη της παράταξής του.

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος είναι της σκληρής ομάδας Ανδρουλάκη και μάλιστα η Χαριλάου Τρικούπη κατάφερε να αιφνιδιάσει τους πάντες, ειδιθκά όσους γνωριζουν το στελεχιακό δυναμικό του Κινήματος, όταν τον τοποθέτησε στη θέση του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ!

«Η Αυτο-οργάνωση είναι ο τομέας του κόμματος που οργανώνει τις περιφερειακές και νομαρχιακές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα» σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, άρα έστω και κατά ένα παράδοξο τρόπο και για έναν αδιόρατο λόγο, τον σέβονται και τον υπολήπτονται τον συγκεκριμένο παράγοντα στον ηγετικό πυρήνα του κόμματος.

Η προσφυγή στη Δικαιοσύνη γίνεται επιχείρημα αποποίησης ευθύνης

Ο Τσουκαλάς υποστήριξε μάλιστα ότι η πρόθεση της Παπαδοπούλου να προσφύγει στη Δικαιοσύνη υποδηλώνει πως και η ίδια περιορίζει το ζήτημα σε προσωπική διαφορά. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα προβληματική πολιτική ανάγνωση, καθώς η αναζήτηση δικαστικής προστασίας δεν αναιρεί το αίτημα ενός ανθρώπου να τοποθετηθεί το κόμμα στο οποίο ανήκει ο καταγγελλόμενος.

Η Παπαδοπούλου έχει ζητήσει τη διαγραφή του Κωνσταντόπουλου και έχει θέσει δημόσια ζήτημα για τη στάση της ηγεσίας. Η προσφυγή της στη Δικαιοσύνη, επομένως, δεν προσφέρεται ως άλλοθι για να θεωρήσει η Χαριλάου Τρικούπη ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση πολιτικής αξιολόγησης της υπόθεσης.

Παράλληλα, ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ απέδωσε στην ανάδειξη του θέματος από στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. χαρακτήρα μονομέτωπης επίθεσης εναντίον του κόμματός του, υποστηρίζοντας ότι αφήνεται στο απυρόβλητο η ΝΔ και αποφεύγεται η συζήτηση για αστοχίες του Αλέξη Τσίπρα. Διευκρίνισε ότι η αιχμή αυτή δεν αφορούσε την ίδια την Παπαδοπούλου, αλλά τα στελέχη της ΕΛ.Α.Σ. στα τηλεοπτικά πάνελ.

Η μεταφορά της συζήτησης στην αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ – ΕΛ.Α.Σ. δεν απαντά, ωστόσο, στην ουσία της καταγγελίας. Το αν ένα κόμμα επιδιώκει πολιτικό όφελος από μια υπόθεση δεν αποτελεί κριτήριο για το αν πρέπει να εξεταστούν όσα καταγγέλλονται ούτε για το αν είναι αποδεκτή η συμπεριφορά ενός στελέχους.

Οι καταγγελίες για συστηματική στοχοποίηση και η θέση του Κωνσταντόπουλου

Στην παρέμβασή της στον ΣΚΑΪ, η Παπαδοπούλου συνέδεσε το περιστατικό με διαδικτυακές επιθέσεις που, όπως υποστηρίζει, δέχεται μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, από λογαριασμούς τους οποίους συσχετίζει με την ηγετική ομάδα. Πρόκειται για ισχυρισμούς της ίδιας που απαιτούν συγκεκριμένη απάντηση, ιδιαίτερα καθώς ο Κωνσταντόπουλος είναι επικεφαλής της Αυτοοργάνωσης του κόμματος.

Για το επεισόδιο στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV, η Παπαδοπούλου καταγγέλλει ότι την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο.

Ο Κωνσταντόπουλος αναγνώρισε ως λάθος τους οξείς τόνους και δήλωσε ότι της ζήτησε προσωπικά συγγνώμη, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι εκείνη χρησιμοποίησε πρώτη απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και αποδίδοντας πολιτική σκοπιμότητα στη δημοσιοποίηση της υπόθεσης. Η αποδοχή αυτών των εξηγήσεων από το ΠΑΣΟΚ δεν απαντά αυτομάτως στο σύνολο των καταγγελιών.

Μπατζελή και Μάδεση παίρνουν σαφή θέση

Η επίσημη κάλυψη αποκτά πρόσθετο βάρος απέναντι στις παρεμβάσεις της Κατερίνας Μπατζελή και της Βάσιας Μάδεση, που καταδίκασαν τον εκφοβισμό. Η αναπληρώτρια γραμματέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ εξέφρασε αλληλεγγύη στην Παπαδοπούλου, απορρίπτοντας την αποχώρηση από ένα κόμμα ως δικαιολογία προσωπικών επιθέσεων.

Στο πλευρό της Παπαδοπούλου τάχθηκε και η Έλενα Ακρίτα, εκ μέρους του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ η ΕΛ.Α.Σ. χαρακτήρισε την καταγγελλόμενη συμπεριφορά εκδήλωση έμφυλης βίας.

Οι διακηρύξεις για ισότητα κρίνονται στην αντιμετώπιση των καταγγελιών

Το πολιτικό ερώτημα αφορά πλέον την επιλογή της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ να προσφέρει κάλυψη, περιορίζοντας την υπόθεση σε μια έντονη τηλεοπτική αντιπαράθεση και μεταφέροντας τα υπόλοιπα στην ιδιωτική σφαίρα.

Η αποχώρηση από ένα κόμμα υπόκειται σε πολιτική κριτική, αλλά δεν περιορίζει το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην ασφαλή συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο. Και ένα κόμμα που επικαλείται την ισότητα οφείλει να αντιμετωπίζει με την ίδια σοβαρότητα μια καταγγελία, είτε αυτή στρέφεται εναντίον αντιπάλου είτε αφορά δικό του στέλεχος.

Με τη δήλωση Τσουκαλά, η Χαριλάου Τρικούπη αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη αυτής της στάσης. Η επίκληση μιας ιδιωτικής διαφοράς δεν αρκεί για να εξηγήσει γιατί θεωρεί ότι οι καταγγελίες δεν απαιτούν περαιτέρω κομματική διερεύνηση.

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