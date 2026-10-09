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09.10.2026 10:58

Λαϊκή Ενότητα: Αυτόνομη κάθοδος στις εκλογές και νέο κόμμα, με αιχμές προς την υπόλοιπη Αριστερά

09.10.2026 10:58
LAE veaki

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Την αυτόνομη κάθοδό της στις επόμενες βουλευτικές εκλογές και την προώθηση ενός νέου κομματικού εγχειρήματος ανακοίνωσε η Λαϊκή Ενότητα – Ανυπότακτη Αριστερά, συνδυάζοντας την απόφαση για αυτοτελή εκλογική παρουσία με ένα κάλεσμα διεύρυνσης προς άλλες αριστερές δυνάμεις και αγωνιστές των κινημάτων.

Η ανακοίνωση έγινε σε δημόσια συγκέντρωση στο θέατρο Βεάκη, το οποίο, σύμφωνα με την ενημέρωση της οργάνωσης, ήταν κατάμεστο, με ιδιαίτερα έντονη νεανική παρουσία. Στόχος του νέου εγχειρήματος είναι η συγκρότηση ενός νέου κόμματος που θα λειτουργήσει ως πόλος έλξης της αντιιμπεριαλιστικής Αριστεράς, με συμμετοχή και δυνάμεων πέρα από τη σημερινή οργανωτική σύνθεση της ΛΑΕ–ΑΑ.

Η πολιτική επιλογή συνοδεύτηκε από σαφείς αιχμές για τη στάση των υπόλοιπων δυνάμεων της Αριστεράς απέναντι στην πρόταση κοινής δράσης και εκλογικής συνεργασίας, χωρίς, ωστόσο, να κλείνει η δυνατότητα συνεννόησης εφόσον υπάρξουν νέες προϋποθέσεις.

Στρατούλης: «Θα δώσει την εκλογική μάχη αυτόνομα»

Την απόφαση ανακοίνωσε ο γραμματέας της Λαϊκής Ενότητας, Δημήτρης Στρατούλης, ο οποίος συνέδεσε την αυτόνομη κάθοδο με την απουσία ανταπόκρισης στο ενωτικό κάλεσμα της οργάνωσης.

«Αφού οι υπόλοιπες δυνάμεις της Αριστεράς γυρίζουν την πλάτη στην ανάγκη της εποχής και στην πρότασή μας για κοινή δράση και εκλογική συνεργασία, η Λαϊκή Ενότητα μπορεί να δώσει και θα δώσει την εκλογική μάχη αυτόνομα, με το κεφάλι ψηλά, ως η αξιόπιστη, ενωτική και ανυποχώρητη φωνή της ριζοσπαστικής Αριστεράς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος διευκρίνισε ότι η οργάνωση προετοιμάζεται πλέον για αυτή την επιλογή, διατηρώντας παράλληλα την ετοιμότητά της να ανταποκριθεί σε ενδεχόμενες ενωτικές πρωτοβουλίες:

«Η Λαϊκή Ενότητα προετοιμάζεται, πλέον, καλά για αυτό, παραμένοντας πάντα σε πολιτική ετοιμότητα, εάν δημιουργηθούν προϋποθέσεις για ενωτικές εκλογικές διεργασίες στη Ριζοσπαστική Αριστερά, να ανταποκριθούμε σε αυτές».

Η αυτόνομη εκλογική προετοιμασία αποτελεί, επομένως, τη βασική κατεύθυνση της ΛΑΕ–ΑΑ, ενώ η δυνατότητα συνεργασιών παραμένει ανοιχτή, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ανταπόκριση από άλλες δυνάμεις.

Το κάλεσμα για νέο κόμμα και διεύρυνση

Η εξαγγελία για τη συγκρότηση νέου κόμματος δίνει στην πρωτοβουλία ευρύτερο περιεχόμενο από την ανακοίνωση μιας εκλογικής καθόδου. Το ζητούμενο που θέτει η ΛΑΕ–ΑΑ είναι η διεύρυνση της πολιτικής και οργανωτικής της βάσης, με τη συμμετοχή άλλων αριστερών δυνάμεων και ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στους κοινωνικούς αγώνες.

Στη συγκέντρωση μίλησαν οι δύο γραμματείς της οργάνωσης, Δημήτρης Στρατούλης και Μαριάννα Τσίχλη, καθώς και οι προσκεκλημένοι ομιλητές Νάντια Βαλαβάνη, Βασίλης Λιόσης και Γιάννης Ραχιώτης, ενώ παρέμβαση έκανε και ο δήμαρχος του μαρτυρικού Διστόμου, Γιάννης Σταθάς.

Οι παρεμβάσεις τους αφορούσαν τη διεθνή συγκυρία και τις οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις στην Ελλάδα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι ομιλητές εξέφρασαν τη στήριξή τους στη Λαϊκή Ενότητα για τις μάχες του επόμενου διαστήματος, με αναφορά στην υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων του λαού και της νεολαίας.

Το επόμενο στοίχημα για τη ΛΑΕ–ΑΑ είναι να μετατρέψει το κάλεσμα του Βεάκη σε συγκεκριμένες συμμετοχές και οργανωτικά βήματα, ώστε η εξαγγελία ενός διευρυμένου πολιτικού φορέα να αποκτήσει περιεχόμενο στην πορεία προς τις εκλογές.

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