Σιωπή από ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία Παπαδοπούλου κατά Κωνσταντόπουλου: Οι αιχμές για συστηματικό bullying – Καταδίκη από Μπατζελή, Μάδεση

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Η απουσία επίσημης δημόσιας τοποθέτησης του ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία της Άννας Παπαδοπούλου κατά του Δημήτρη Κωνσταντόπουλου αποκτά πλέον αυτοτελές πολιτικό βάρος, καθώς η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.Α.Σ. επανέρχεται με καταγγελίες που υπερβαίνουν το συγκεκριμένο τηλεοπτικό επεισόδιο. Μέχρι την ώρα σύνταξης του κειμένου δεν έχει εντοπιστεί επίσημη απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη, ενώ η ίδια έχει ήδη θέσει δημόσια ζήτημα για τη στάση του κόμματος και του Νίκου Ανδρουλάκη.

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος είναι της σκληρής ομάδας Ανδρουλάκη και μάλιστα η Χαριλάου Τρικούπη κατάφερε να αιφνιδιάσει τους πάντες, ειδιθκά όσους γνωριζουν το στελεχιακό δυναμικό του Κινήματος, όταν τον τοποθέτησε στη θέση του επικεφαλής της Αυτο-οργάνωσης του ΠΑΣΟΚ!

«Η Αυτο-οργάνωση είναι ο τομέας του κόμματος που οργανώνει τις περιφερειακές και νομαρχιακές επιτροπές σε όλη την Ελλάδα» σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, άρα έστω και κατά ένα παράδοξο τρόπο και για έναν αδιόρατο λόγο, τον σέβονται και τον υπολήπτονται τον συγκεκριμένο παράγοντα στον ηγετικό πυρήνα του κόμματος.

Στη σημερινή παρέμβασή της στον ΣΚΑΪ, η Παπαδοπούλου υποστήριξε ότι, μετά την αποχώρησή της από το ΠΑΣΟΚ, δέχεται συστηματικές επιθέσεις στο διαδίκτυο από επώνυμους και ανώνυμους λογαριασμούς, τους οποίους συνδέει με την ηγετική ομάδα του κόμματος. Περιέγραψε, επομένως, ένα ευρύτερο κλίμα στοχοποίησης από τον πολιτικό χώρο στον οποίο ανήκε προηγουμένως.

Η σοβαρότητα αυτών των ισχυρισμών απαιτεί συγκεκριμένη απάντηση. Ένα κόμμα που διεκδικεί προοδευτικό πρόσημο οφείλει να δείξει πώς αντιμετωπίζει μια καταγγελία εκφοβισμού όταν αυτή αφορά δικό του στέλεχος, ακόμη περισσότερο όταν η καταγγέλλουσα υποστηρίζει ότι βρίσκεται αντιμέτωπη με επαναλαμβανόμενη επιθετικότητα εξαιτίας της πολιτικής της επιλογής να αποχωρήσει.

Παρέμβαση από το επίσημο ΠΑΣΟΚ, έκανε μεν η αναπληρώτρια Γραμματέας Ισότητας του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Μαδέση, αλλά γενικότερα η στάση της ηγεσίας είναι μάλλον τύπου «απεταξάμην». Η κυρία Μάδεση εξέφρασε την αλληλεγγύη της προς την Άννα Παπαδοπούλου, γράφοντας ότι «η εξύβριση, οι απειλές και ο εκφοβισμός δεν έχουν καμία θέση στην πολιτική αντιπαράθεση». Και αναρωτιέται, «τι είναι αυτό που μας δυσκολεύει τόσο πολύ να πάρουμε μια ξεκάθαρη θέση απέναντι σε τέτοιες συμπεριφορές; Τι μας τυφλώνει;», αφήνοντας να εννοηθεί ότι υπάρχει επιλεκτική αντιμετώπιση αντίστοιχων περιστατικών. «Δεν μπορώ όμως να δεχτώ ότι η αποχώρηση ενός ανθρώπου αποτελεί αφορμή για προσωπικές επιθέσεις και προσβολές» σημειώνει με νόημα.

Αποστάσεις από το γεγονός, χωρίς να παίρνουν θέση τήρησαν ο Θανάσης Γλαβίνας και ο Χρήστος Κακλαμάνης, οι οποίοι καταδίκασαν σε τηλεοπτικές τους εμφανίσεις «κάθε μορφή βίας» και υποστήριξαν την ανάγκη ήπιων πολιτικών αντιπαραθέσεων. Απέφυγαν όμως να πουν κάτι πιο συγκεκριμένο, διευκρινίζοντας ότι δεν γνωρίζουν τι συνέβη εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Η καταγγελία για συστηματική στοχοποίηση

Η αιχμηρότερη αναφορά της Παπαδοπούλου αφορά τη σύνδεση του επεισοδίου με μια ευρύτερη συμπεριφορά απέναντί της. «Υπάρχει μια γραμμή εδώ, την οποία ο κύριος Κωνσταντόπουλος εκτέλεσε. Αυτή είναι η πραγματικότητα», ανέφερε στον ΣΚΑΪ, αποδίδοντας στην επίθεση που καταγγέλλει χαρακτήρα πέρα από μια προσωπική αντιπαράθεση. Πρόκειται για δική της εκτίμηση, η οποία θέτει ευθέως ερώτημα προς την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ. Παράλληλα, επέμεινε στο αίτημα διαγραφής του Κωνσταντόπουλου και περιέγραψε μια κουλτούρα έντασης και αντριλικιού.

Η αποχώρηση από ένα κόμμα είναι πολιτική επιλογή που υπόκειται σε κριτική, αλλά δεν καταργεί το δικαίωμα στην αξιοπρέπεια και στην ασφαλή συμμετοχή στον δημόσιο διάλογο. Αν η διαφωνία με έναν πρώην σύντροφο γίνεται αφορμή για προσωπική απαξίωση, το πρόβλημα αφορά και την πολιτική κουλτούρα που επιτρέπει να εκδηλώνονται τέτοιες συμπεριφορές.

Η Χαριλάου Τρικούπη έχει κάθε λόγο να διευκρινίσει αν εξετάζει τις καταγγελίες, αν έχει ζητήσει εξηγήσεις και ποια στάση τηρεί απέναντι στο αίτημα της Παπαδοπούλου. Η δημόσια σιωπή αφήνει όλα αυτά τα ερωτήματα ανοιχτά.

Η πρώην υπουργός και στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Κατερίνα Μπατζελή ήταν πάντως αυστηρή και πήρε σαφέστατη θέση καταδικάζοντας τη συμπεριφορά του κ. Κωνσταντόπουλου. «Ο εκφοβισμός είναι εκφοβισμός και η σιωπή απέναντί του είναι συνενοχή» έγραψε.

Τι καταγγέλλει για το επεισόδιο και τι απαντά ο Κωνσταντόπουλος

Η υπόθεση ξεκίνησε από την αντιπαράθεση στην εκπομπή «Χωρίς Χρώμα» του ART TV. Σύμφωνα με την Παπαδοπούλου, ο πρώην βουλευτής του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σε προσωπικές επιθέσεις με αφορμή την αποχώρησή της από το κόμμα, ενώ η ένταση συνεχίστηκε εκτός τηλεοπτικού αέρα.

Η ίδια καταγγέλλει ότι την αποκάλεσε «σκουπίδι» και κινήθηκε δύο φορές απειλητικά προς το μέρος της, προκαλώντας της φόβο. Επικαλείται την παρουσία μαρτύρων και έχει προαναγγείλει προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

Ο Δημήτρης Κωνσταντόπουλος, από την πλευρά του, αναγνώρισε ως λάθος τους οξείς τόνους της αντιπαράθεσης και δήλωσε ότι της ζήτησε προσωπικά συγγνώμη. Υποστήριξε, ωστόσο, ότι εκείνη χρησιμοποίησε πρώτη απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς και απέδωσε τη δημοσιοποίηση της καταγγελίας σε προσπάθεια της ΕΛ.Α.Σ. να αλλάξει την πολιτική ατζέντα. Η Παπαδοπούλου δεν αποδέχεται ότι η συγγνώμη κλείνει την υπόθεση και τον κατηγορεί ότι επιχειρεί να παρουσιάσει όσα καταγγέλλει ως απλή πολιτική αντιπαράθεση.

Η επίκληση πολιτικής σκοπιμότητας, πάντως, δεν απαλλάσσει κανέναν από την υποχρέωση να απαντήσει συγκεκριμένα για τη συμπεριφορά που του αποδίδεται. Η αξιολόγηση μιας καταγγελίας εκφοβισμού δεν μπορεί να εξαρτάται από το ποιο κόμμα ενδεχομένως ωφελείται από τη δημοσιοποίησή της.

Οι διακηρύξεις για ισότητα κρίνονται και μέσα στα κόμματα

Με ανακοίνωσή της, η ΕΛ.Α.Σ. καταδίκασε το περιστατικό και εξέφρασε τη στήριξή της στην Παπαδοπούλου, χαρακτηρίζοντας την καταγγελλόμενη συμπεριφορά εκδήλωση έμφυλης βίας και προσβολή της προσωπικής αξιοπρέπειας. Συνέδεσε, επίσης, την υπόθεση με την ανάγκη προστασίας της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική ζωή.

Το ΠΑΣΟΚ καλείται να απαντήσει με τη δική του θεσμική στάση. Η διερεύνηση των καταγγελιών, η αναζήτηση εξηγήσεων και η σαφής αποδοκιμασία κάθε συμπεριφοράς εκφοβισμού αποτελούν στοιχειώδεις υποχρεώσεις ενός δημοκρατικού κόμματος.

Οι διακηρύξεις για ισότητα και σεβασμό δοκιμάζονται όταν η καταγγελία αφορά έναν δικό σου άνθρωπο και προέρχεται από κάποιον που έφυγε από τις τάξεις σου. Όσο η Χαριλάου Τρικούπη αφήνει την υπόθεση χωρίς επίσημη απάντηση, τόσο μεγαλώνει το ερώτημα αν η κομματική αλληλεγγύη προηγείται της συνέπειας στις αρχές που η ίδια επικαλείται.

Ακρίτα για Κωνσταντόπουλο: «Μόνο τα ρέστα δεν ζήτησε από την Παπαδοπούλου»

Στο πλευρό της Άννας Παπαδοπούλου τάσσεται η Έλενα Ακρίτα, καταδικάζοντας, εκ μέρους του Τομέα Ισότητας και Δικαιωμάτων του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, την εκφοβιστική συμπεριφορά που η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ καταγγέλλει ότι υπέστη από το στέλεχος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο.

Η τομεάρχης Ισότητας και Δικαιωμάτων της Κοινοβουλευτικής Ομάδας επικρίνει ιδιαίτερα την απάντηση του Κωνσταντόπουλου, ο οποίος δήλωσε ότι ζήτησε συγγνώμη, αλλά παράλληλα κατήγγειλε πολιτική εργαλειοποίηση του περιστατικού.

«Εκεί που μας χρωστάγανε, μας πήραν και το βόδι. Μόνο τα ρέστα δεν ζήτησε από την κ. Παπαδοπούλου», σχολιάζει χαρακτηριστικά. Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι οι γυναίκες δεν οφείλουν να απολογούνται επειδή έχουν άποψη, πολιτική ταυτότητα και φωνή, ούτε να ανέχονται τραμπουκισμούς από όσους αδυνατούν να διαχειριστούν την πολιτική διαφωνία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δηλώνει ότι στηρίζει κάθε γυναίκα που αντιστέκεται στον σεξισμό και την απαξίωση, ανεξάρτητα από την κομματική της ταυτότητα, με την Ακρίτα να τονίζει: «Τα δικαιώματα των γυναικών δεν μπαίνουν σε κομματικές ζυγαριές».

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