Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

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Με τη μάχη για την πρωτοκαθεδρία στην αντιπολίτευση να οξύνεται και τις διεργασίες στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας να αποκτούν νέο ενδιαφέρον, ξεκίνησε ο κύκλος των δημοσκοπήσεων του Οκτωβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη, η πρώτη εικόνα παραπέμπει περισσότερο σε στασιμότητα για την ΕΛΑΣ και το ΠΑΣΟΚ, ενώ ενδείξεις υποχώρησης εμφανίζει η δυνητική ψήφος προς ένα κόμμα του Αντώνη Σαμαρά.

Πρόκειται, βεβαίως, για τις πρώτες καταγραφές. Ωστόσο, το αρχικό στίγμα έχει πολιτικό ενδιαφέρον. Οι προσδοκίες που καλλιεργούν τα κομματικά επιτελεία δεν φαίνεται, μέχρι στιγμής, να μετατρέπονται σε αντίστοιχες μεταβολές στην εκλογική επιρροή τους.

Η μάχη της δεύτερης θέσης χωρίς αλλαγές και η σταθερή εικόνα της ΝΔ

Στην περίπτωση της ΕΛ.Α.Σ., το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα διατηρεί τη δεύτερη θέση, χωρίς όμως να εμφανίζει μια νέα δυναμική ανόδου σε σχέση με τον Σεπτέμβριο. Το φρενάρισμα δεν ισοδυναμεί κατ’ ανάγκην με υποχώρηση. Σημαίνει, όμως, ότι η αρχική κινητοποίηση ενός ακροατηρίου δεν αρκεί για να διευρύνεται διαρκώς η βάση του. Η δεύτερη θέση προσφέρει ένα πολιτικό πλεονέκτημα, αλλά από μόνη της δεν μπορεί να στηρίξει το επιχείρημα συγκρότησης ενός πλειοψηφικού ρεύματος.

Αντίστοιχα, το ΠΑΣΟΚ παραμένει τρίτο, χωρίς οι πρώτες πληροφορίες να δείχνουν αξιοσημείωτη άνοδο ή μείωση των ποσοστών του. Η σταθερότητα μπορεί να προστατεύει τη Χαριλάου Τρικούπη από μια εικόνα υποχώρησης, δεν απαντά όμως στο βασικό της πρόβλημα: πώς θα μειώσει ουσιαστικά την απόσταση από τον δεύτερο, πώς θα βρεθεί στη δεύτερη θέση και θα πείσει στη συνέχεια ότι αποτελεί την εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης. Η διατήρηση δυνάμεων είναι αναγκαία προϋπόθεση, αλλά απέχει από την ανατροπή των συσχετισμών.

Υπό αυτό το πρίσμα αποκτά ιδιαίτερη σημασία η νέα σύγκρουση των δύο πλευρών. Στην ανακοίνωσή του μετά τη συνέντευξη Τσίπρα στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών 90,1, το ΠΑΣΟΚ τον κατηγόρησε ότι επιδιώκει να ανακόψει τη δική του πορεία και να διαιρέσει τον προοδευτικό κόσμο. Η ένταση επιβεβαιώνει ότι η διεκδίκηση της δεύτερης θέσης παραμένει κεντρικό πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ των δύο κομμάτων.

Από τα υπάρχοντα στοιχεία μέχρι τώρα δεν εμφανίζεται επίσης κάποια ενδιαφέρουσα ή εντυπωσιακή μεταβολή στα ποσοστά της Νέας Δημοκρατίας σε σχέση με τον Σεπτέμβριο και το κυβερνών κόμμα κινείται στην εκτίμηση ψήφου από 29% έως 31%.

Τα στοιχεία για Σαμαρά και οι καταγραφές για τη «Συμμαχία Ελλήνων»

Διαφορετικής φύσης είναι τα μηνύματα για τον Αντώνη Σαμαρά. Οι πληροφορίες από τις πρώτες έρευνες παραπέμπουν σε μια κάμψη της δυνητικής ψήφου προς το υπό συζήτηση κόμμα του. Μια πιθανή ερμηνεία είναι η κόπωση όσων περιμένουν την πολιτική πρωτοβουλία χωρίς να βλέπουν ακόμη την οργανωμένη εκδήλωσή της. Η πρόσφατη παρέμβασή του στο συνέδριο του «Βήματος», αλλά και η παρέμβασή του με βίντεο κατά της κυβέρνησης στα social media, διατήρησαν υψηλά την κριτική του προς τη Νέα Δημοκρατία και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν έδωσαν όμως απάντηση στο πότε θα δημιουργηθεί το κόμμα.

Η δεύτερη πιθανή εξήγηση αφορά μετακινήσεις ενός περισσότερο αντισυστημικού ή σκληρά δεξιού ακροατηρίου προς τη «Συμμαχία Ελλήνων», την οποία στηρίζει ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ο συγκεκριμένος σχηματισμός, με επιστολή του στον ΣΕΔΕΑ, ζήτησε από τους δημοσκόπους να τον μετρούν, εφόσον υπάρχουν αυθόρμητες απαντήσεις υπέρ του, κάτι που, όπως φαίνεται, θα γίνει στις δημοσκοπήσεις του Οκτωβρίου. Πρόκειται για έναν επιπλέον διεκδικητή ψηφοφόρων σε έναν ήδη κατακερματισμένο χώρο, όπου η ψήφος διαμαρτυρίας δεν έχει αναγκαστικά σταθερό κομματικό προορισμό.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις πρώτες αυθόρμητες απαντήσεις εμφανίζονται, σε ορισμένες περιοχές, καταγραφές της τάξεως του 3% έως 4% για τη «Συμμαχία Ελλήνων», ενώ παράλληλα καταγράφονται απώλειες της τάξεως της μίας με μιάμιση μονάδας στη δυνητική ψήφο για το υπό συγκρότηση κόμμα Σαμαρά. Η επιστολή του κόμματος προς τις εταιρείες και τον ΣΕΔΕΑ, με ημερομηνία 25 Σεπτεμβρίου, επιβεβαιώνει το αίτημα καταγραφής του και επικαλείται την κατάθεση της ιδρυτικής διακήρυξης στον Άρειο Πάγο.

Ο Οκτώβριος, επομένως, ξεκινά με διαφορετικά ερωτήματα για κάθε επιτελείο. Για τον Αλέξη Τσίπρα, πώς θα επανεκκινήσει η άνοδος της ΕΛΑΣ. Για το ΠΑΣΟΚ, πώς η αντοχή θα μετατραπεί σε διεύρυνση. Για τον Αντώνη Σαμαρά, εάν η παρατεταμένη αναμονή περιορίζει ήδη το διαθέσιμο ακροατήριο. Οι δημοσκοπήσεις που θα αρχίσουν να δημοσιοποιούνται από την επόμενη εβδομάδα θα δείξουν ποιες από αυτές τις πρώτες ενδείξεις συνιστούν τάση και ποιες απλώς αποτυπώνουν τη ρευστότητα της στιγμής.

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