ΕΛΚΑΚ: Ο Κατρίνης ζητά εξηγήσεις και έγγραφα για την επιλογή της νέας διοίκησης

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Πλήρη ενημέρωση και κατάθεση των εγγράφων που τεκμηριώνουν την επιλογή της νέας διοίκησης του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ Α.Ε.) ζητά ο Μιχάλης Κατρίνης, με ερώτηση και αίτηση κατάθεσης εγγράφων προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας.

Ο βουλευτής και υπεύθυνος του ΚΤΕ Εθνικής Άμυνας του ΠΑΣΟΚ θέτει στο επίκεντρο της κοινοβουλευτικής παρέμβασής του τη διαφάνεια της διαδικασίας, τον έλεγχο των νόμιμων προσόντων και την τεκμηρίωση της καταλληλότητας των προσώπων που αναλαμβάνουν τη διοίκηση ενός φορέα στρατηγικής σημασίας.

Όπως επισημαίνει, το ΕΛΚΑΚ έχει κρίσιμο ρόλο στην εθνική άμυνα, στην αμυντική έρευνα και καινοτομία, καθώς και στην ανάπτυξη της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας. Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, από την ανακοίνωση του υπουργείου δεν προκύπτει πώς επιλέχθηκαν οι νέοι διοικούντες, ποια όργανα εισηγήθηκαν τις υποψηφιότητές τους και με ποιον τρόπο διαπιστώθηκε ότι πληρούν τα προβλεπόμενα νόμιμα προσόντα.

Ποιος έλεγξε τα προσόντα και την απαιτούμενη εμπειρία

Ο Μιχάλης Κατρίνης καλεί τον υπουργό να διευκρινίσει ποιος πραγματοποίησε τον έλεγχο των προσόντων του νέου προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου, ζητώντας συγκεκριμένα στοιχεία για την επαγγελματική και διοικητική διαδρομή τους.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει στην απαιτούμενη πενταετή εμπειρία σε θέση ευθύνης, θέτοντας το ερώτημα από ποιες συγκεκριμένες θέσεις προκύπτει η κάλυψη αυτής της προϋπόθεσης. Το αίτημά του αφορά, επομένως, τόσο το όργανο που διενήργησε τον έλεγχο όσο και τα στοιχεία στα οποία στηρίχθηκε η σχετική κρίση.

Παράλληλα, ζητά απαντήσεις για τη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και τον ρόλο των μετόχων στην αξιολόγηση και έγκριση των υποψηφιοτήτων, με ειδική αναφορά στο Ελληνικό Δημόσιο και στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών και Περιουσίας. Στην ίδια παρέμβαση θέτει και το ζήτημα των λόγων που οδήγησαν στην αντικατάσταση της προηγούμενης διοίκησης.

Τα έγγραφα που ζητά να κατατεθούν στη Βουλή

Με την αίτηση κατάθεσης εγγράφων, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ ζητά να προσκομιστούν τα πρακτικά της Γενικής Συνέλευσης, οι εισηγήσεις επιλογής και οι εκθέσεις αξιολόγησης και ελέγχου των προσόντων των νέων διοικούντων.

Ζητά επίσης τα στοιχεία που τεκμηριώνουν την απαιτούμενη εμπειρία σε θέση ευθύνης, καθώς και τις σχετικές αποφάσεις των μετόχων, ώστε να αποσαφηνιστεί η διαδικασία που ακολουθήθηκε από την υποβολή των υποψηφιοτήτων μέχρι την τελική έγκρισή τους.

Όπως υπογραμμίζει ο Μιχάλης Κατρίνης, η στρατηγική σημασία του ΕΛΚΑΚ καθιστά αναγκαία την πλήρη τεκμηρίωση της καταλληλότητας της διοίκησής του, αλλά και τον σαφή προσδιορισμό των οργάνων που εισηγήθηκαν, έλεγξαν και ενέκριναν την επιλογή των προσώπων.

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