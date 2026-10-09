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09.10.2026 13:50

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Αποκλείει την κλήση της στο ΥΠΕΞ – «Δεν υπήρξε απειλή»

09.10.2026 13:50
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Τέλος στα σενάρια κλήσης της Κίμπερλι Γκιλφόιλ για εξηγήσεις έβαλε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, κατά τη διάρκεια του κοινοβουλευτικού ελέγχου, υποστηρίζοντας ότι μια τέτοια κίνηση θα ήταν αδικαιολόγητη και θα μπορούσε να προκαλέσει διπλωματικό ζήτημα.

Ο υπουργός Εξωτερικών βασίστηκε στη δημόσια διάψευση του Σταύρου Παπασταύρου, ο οποίος ήταν παρών στο περιστατικό που προκάλεσε τη συζήτηση και ξεκαθάρισε ότι δεν διατυπώθηκε καμία απειλή.

Γεραπετρίτης: «Ίδια αντιμετώπιση για οποιονδήποτε πρέσβη»

Το ζήτημα έθεσε στη Βουλή η Σία Αναγνωστοπούλου, ρωτώντας εάν το υπουργείο Εξωτερικών θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο σε περίπτωση που εμπλεκόταν ο πρέσβης της Τουρκίας ή της Αιγύπτου.

«Την ίδια τακτική θα είχαμε για οποιονδήποτε πρέσβη», απάντησε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, απορρίπτοντας το ενδεχόμενο διαφορετικής μεταχείρισης της Αμερικανίδας πρέσβειρας.

Όπως εξήγησε, καθοριστικό στοιχείο είναι ότι στο επίμαχο περιστατικό παρευρισκόταν μέλος της κυβέρνησης, το οποίο διέψευσε επισήμως όσα αποδόθηκαν στην Κίμπερλι Γκιλφόιλ.

«Το μέλος της κυβέρνησης έχει προφανή και αντικειμενική αξιοπιστία», ανέφερε, υπενθυμίζοντας ότι ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου πως ουδέποτε υπήρξε η φερόμενη απειλή.

Γιατί αποκλείεται η κλήση της Κίμπερλι Γκιλφόιλ

Ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας υποστήριξε ότι δεν υπάρχει λόγος περαιτέρω ενεργειών από το υπουργείο Εξωτερικών, καθώς θεωρεί επαρκή τη διάψευση του παριστάμενου υπουργού.

«Το να καλέσουμε έναν πρέσβη, να δημιουργήσουμε ενδεχομένως και μια τέτοιου τύπου διπλωματική κατάσταση, ενώ ο παριστάμενος υπουργός ανέφερε ρητώς ότι δεν υπήρξε απειλή, νομίζω ότι παρέλκει απολύτως», τόνισε.

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