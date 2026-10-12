Κυψέλη: Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στα σπίτια από τα έργα του Μετρό

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Ξεκινούν άμεσα τα έργα αποκατάστασης από τις ζημιές που έγιναν σε κτίρια στη Κυψέλη, κατά την διέλευση του μετροπόντικα στην Γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας.

Σε συνέντευξη Τύπου του υπουργείου Μεταφορών, ανακοινώθηκε το χρονοδιάγραμμα των έργων, τονίζοντας ότι οι εργασίες στο μετρό θα ξεκινήσουν αφού ολοκληρωθούν αυτές στα κτίρια.

Ο Χρίστος Δήμας υποστήριξε ότι δεν υπήρξε ολιγωρία στη διαχείριση του ζητήματος, υποστηρίζοντας ότι έχουν τηρηθεί όλα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα σε κάθε φάση του έργου, ενώ εργασίες επισκευής έχουν ξεκινήσει ήδη από την άνοιξη. «Δεν υπήρξε καμία ολιγωρία. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο, γι’ αυτό και απαιτείται συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκομένων», σημείωσε.

Αναφερόμενος στο χρονοδιάγραμμα επανεκκίνησης των κατασκευαστικών εργασιών, διευκρίνισε ότι αυτή θα πραγματοποιηθεί μόλις ολοκληρωθεί η ανεξάρτητη αξιολόγηση και υπάρξει η απαραίτητη επιστημονική τεκμηρίωση. «Δεν θέλουμε να χάσουμε χρόνο, αλλά θέτουμε ως προτεραιότητα την ασφάλεια των κατοίκων και των περιουσιών τους», υπογράμμισε.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Νίκος Ταχιάος, ξεκαθάρισε ότι οι εργασίες αποκατάστασης των κτιρίων αποτελούν διαδικασία πλήρως ανεξάρτητη από την επανεκκίνηση των εργασιών κατασκευής της Γραμμής 4.

Όπως εξήγησε, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη από τις μελέτες τρωτότητας, θα πραγματοποιηθούν πρόσθετες παρεμβάσεις ενίσχυσης τόσο στα κτίρια όσο και στο υπέδαφος, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι προϋποθέσεις για την ασφαλή συνέχιση του έργου.

Στην αξιολόγηση της κατάστασης πρόκειται να συμβάλει και Βρετανός εμπειρογνώμονας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν, από τα συνολικά 87 κτίρια κάτω από τα οποία διέρχεται ο μετροπόντικας έχουν πραγματοποιηθεί έλεγχοι σε 35.

Τι παρεμβάσεις θα γίνουν στα κτίρια

Στις τεχνικές παρεμβάσεις που απαιτούνται αναφέρθηκε ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, Γιώργος Στασινός, παρουσιάζοντας τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα των αυτοψιών και των σχετικών εκθέσεων. Όπως ανέφερε, οι εργασίες αποκατάστασης αφορούν αρχικά 14 κτίρια από τα οποία έχει διέλθει ο μετροπόντικας και για τα οποία έχουν συνταχθεί ενδιάμεσες τεχνικές εκθέσεις από το ΤΕΕ. Την περασμένη εβδομάδα προστέθηκαν ακόμη έξι κτίρια στη σχετική διαδικασία.

Σύμφωνα με τον κ. Στασινό, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις περιλαμβάνουν αποκατάσταση των ζημιών, αλλά και ενίσχυση συγκεκριμένων δομικών στοιχείων, όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο. Παράλληλα, θα προσδιοριστούν τυχόν πρόσθετες εργασίες που απαιτούνται για την περαιτέρω θωράκιση των κατασκευών. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην παλαιότητα του κτιριακού αποθέματος της περιοχής που παρουσίαζαν ήδη φθορές ή βλάβες.

Ο πρόεδρος του ΤΕΕ διευκρίνισε ότι κάθε κτίριο θα εξετάζεται ως ξεχωριστή περίπτωση, με βάση τα ιδιαίτερα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά του και τις ανάγκες αποκατάστασης ή ενίσχυσής του.

Από την πλευρά της κατασκευάστριας εταιρείας AVAX, ανακοινώθηκε ότι έχουν ήδη ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης σε τρία κτίρια της περιοχής.

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