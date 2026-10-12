Μαρινάκης για το… 25%: «Στόχος μας ένας και μοναδικός: Η αυτοδυναμία»

Takeaways by to pontiki AI Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης επιβεβαίωσε ότι ο κύριος στόχος της Νέας Δημοκρατίας παραμένει η επίτευξη αυτοδυναμίας στις επερχόμενες εκλογικές αναμετρήσεις.

Αναφορικά με τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ.

Μαρινάκης εξήγησε ότι η κυβέρνηση δεσμεύεται από συγκεκριμένες οροφές δαπανών που περιορίζουν τη λήψη νέων μέτρων στήριξης.

Ο εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι αγνοεί τους δημοσιονομικούς περιορισμούς ή αποκρύπτει την ανάγκη λήψης νέων φόρων κατά την εξαγγελία πρόσθετων οικονομικών παροχών.

Την Τετάρτη αναμένεται να πραγματοποιηθούν κυβερνητικές ανακοινώσεις που θα αφορούν το πετρέλαιο θέρμανσης και περαιτέρω μέτρα στήριξης της κοινωνίας εντός των διαθέσιμων οικονομικών περιθωρίων.

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Στην καθιερωμένη ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και των ανταποκριτών ξένου Τύπου προχώρησε τη Δευτέρα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

Ερωτηθείς στον πήχη του 25% που έθεσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του στον ΣΚΑΪ 100,3, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι «αυτή τη στιγμή όλες οι δημοσκοπήσεις δίνουν στην εκτίμηση εκλογικού αποτελέσματος ποσοστά μεταξύ 30% και 31%», υποστηρίζοντας ότι είναι λογικό η Νέα Δημοκρατία να θέτει ως στόχο τον σχηματισμό μιας νέας αυτοδύναμης κυβέρνησης.

«Στο τέλος της ημέρας, όμως, οι πολίτες θα αποφασίσουν», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι ο πρωθυπουργός, με την τοποθέτησή του, «απάντησε με ειλικρίνεια, κλείνοντας ένα θέμα».

Ξεκαθάρισε, πάντως, ότι ο εκλογικός στόχος της κυβέρνησης παραμένει αμετάβλητος: «Ο στόχος μας είναι ένας και μοναδικός. Δύσκολος, αλλά ένας: Η αυτοδυναμία».

Την Τετάρτη οι ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης

Στους νέους δημοσιονομικούς κανόνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όρια δαπανών που καλούνται να τηρούν τα κράτη-μέλη αναφέρθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ερωτηθείς για το αίτημα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη προς την ΕΕ να δοθεί μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία για τη λήψη πρόσθετων μέτρων στήριξης.

«Η αντιπολίτευση μπορεί να το αγνοεί ή να κάνει ότι δεν το θυμάται, αλλά υπάρχουν νέοι δημοσιονομικοί κανόνες στην Ευρώπη», ανέφερε, εξηγώντας ότι προβλέπονται συγκεκριμένες οροφές δαπανών, πέραν των οποίων καμία κυβέρνηση δεν μπορεί να προχωρήσει σε νέα μέτρα, εάν δεν λάβει αντίστοιχα μόνιμα αντισταθμιστικά μέτρα.

Στο πλαίσιο αυτό, εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι κάθε φορά που εξαγγέλλουν πρόσθετες παροχές, είτε αγνοούν τους δημοσιονομικούς περιορισμούς είτε αποκρύπτουν τους φόρους που θα απαιτούνταν για τη χρηματοδότησή τους.

Ο Παύλος Μαρινάκης ξεκαθάρισε ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να στηρίζει την κοινωνία με όσες παρεμβάσεις επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, προαναγγέλλοντας για την Τετάρτη ανακοινώσεις σχετικά με το πετρέλαιο θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Όπως σημείωσε, η έκτακτη στήριξη που έχει ξεκινήσει από την άνοιξη λειτουργεί συμπληρωματικά προς τα μόνιμα μέτρα που έχουν ήδη ανακοινωθεί, αρκετά από τα οποία εφαρμόζονται εντός του 2026.

«Πέρα από τα μόνιμα μέτρα, θα ζητήσουμε την άδεια να ληφθούν και άλλα μέτρα», τόνισε, διευκρινίζοντας ότι, εφόσον δεν δοθεί η σχετική έγκριση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση θα κινηθεί εντός των προβλεπόμενων ορίων δαπανών, όπως και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη.

Αφήνοντας αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, διερωτήθηκε εάν «θέλουν κάποιοι να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης», παραπέμποντας στις οικονομικές συνέπειες που βίωσε η χώρα τα προηγούμενα χρόνια.

Διαβάστε επίσης

Μήνυση από την Παπαδοπούλου της ΕΛΑΣ για εξύβριση και απειλή κατά του Κωνσταντόπουλου του ΠΑΣΟΚ

Κυψέλη: Ξεκινούν οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών στα σπίτια από τα έργα του Μετρό

Στην ΕΛΑΣ ο Βασίλης Κόκκαλης: «Προσέρχομαι σε αυτήν την προσπάθεια χωρίς αξιώσεις για θέσεις ή αξιώματα»