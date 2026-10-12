Μητσοτάκης από ΗΣΑΠ: Πρώτη πολιτική προτεραιότητα η αναβάθμιση των ΜΜΜ της πρωτεύουσας – Έρχονται 14 πλήρως ανακατασκευασμένοι συρμοί

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Δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό του Ηλεκτρικού Σιδηρόδρομου (Γραμμή 1), ο οποίος τέθηκε σε κυκλοφορία την προηγούμενη εβδομάδα, είχε την ευκαιρία να κάνει το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο πρωθυπουργός, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών Γιώργο Κώτσηρα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΣΤΑΣΥ Θανάση Κοτταρά, επιβιβάστηκε στον πρώτο από τους συνολικά 14 συρμούς που θα ανακατασκευαστούν και θα εκσυγχρονιστούν πλήρως, ακολουθώντας το δρομολόγιο από τον σταθμό του Θησείου έως το Μοσχάτο.

Οι ανακατασκευασμένες αμαξοστοιχίες έχουν βελτιωθεί στον τομέα της προσβασιμότητας, μεταξύ άλλων για την ασφαλή μεταφορά αμαξιδίων, διαθέτουν νέους κινητήρες, σύστημα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης για την ασφάλεια των επιβατών και αναβαθμισμένο σύστημα κλιματισμού.

Το εσωτερικό των βαγονιών είναι πλήρως ανακαινισμένο, με φωτισμό LED, καινούργια καθίσματα, δάπεδα, παράθυρα και πλευρικές επενδύσεις, καθώς και νέες οθόνες και σύγχρονα συστήματα πληροφόρησης για τους επιβάτες.

«Η αλήθεια είναι ότι η Γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους, καινούργιους συρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας», σημείωσε ο Πρωθυπουργός.

Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε και στην ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της Αθήνας, επισημαίνοντας ότι μεγάλος αριθμός νέων οχημάτων έχει ήδη ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας, με στόχο τη βελτίωση της συχνότητας των δρομολογίων.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνέδεσε άμεσα την ενίσχυση των δημόσιων συγκοινωνιών με την προσπάθεια αντιμετώπισης του κυκλοφοριακού προβλήματος της Αθήνας, τονίζοντας ότι δεν μπορεί να υπάρξει ουσιαστική αντιμετώπισή του χωρίς ισχυρότερα και αποτελεσματικότερα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Στόχος του προγράμματος ανακατασκευής και εκσυγχρονισμού των 14 συρμών είναι η συνολική αναβάθμιση της ιστορικής Γραμμής 1, που εξυπηρετεί έναν κομβικό άξονα για τις δημόσιες μετακινήσεις στην Αθήνα, πετυχαίνοντας παράλληλα αυξημένη συχνότητα δρομολογίων. Το έργο είναι προγραμματισμένο να ολοκληρωθεί εντός του 2027, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για τη Γραμμή 1, δεδομένου ότι είχαν μεσολαβήσει 22 χρόνια από την τελευταία προσθήκη τροχαίου υλικού. Οι εργασίες αναβάθμισης των συρμών υλοποιούνται στον Βόλο, όπως έχει συμφωνηθεί με την ανάδοχο ισπανική εταιρεία CAF.

Αναλυτικά η δήλωση του πρωθυπουργού μετά την αποβίβασή του

«Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας σε πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Είχα την ευκαιρία, πριν από λίγο, να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό της Γραμμής 1, του παλιού Ηλεκτρικού. Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να ωραιοποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η Γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση, λόγω εξαιρετικά παλιών συρμών. Αυτό αλλάζει, όμως.

Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους, καινούργιους συρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας.

Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους, καινούργιους, ανακατασκευασμένους συρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις, έτσι ώστε ολοένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας, και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις, για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς.

Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ, στον Ηλεκτρικό, στη Γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρώτο βήμα, ακολουθούν και άλλα».

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Γιώργος Κώτσηρας σημείωσε: «Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να υποδεχτούμε τον Πρωθυπουργό, κ. Μητσοτάκη, στον νέο πρώτο ανακατασκευασμένο συρμό που τέθηκε σε κυκλοφορία στη Γραμμή 1, του ΗΣΑΠ. Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι 13 ανακατασκευασμένοι συρμοί, οι οποίοι θα αναδείξουν ένα νέο περιβάλλον για τις αστικές συγκοινωνίες. Θα μπορέσουμε να βελτιώσουμε την αξιοπιστία και την ποιότητα μετακίνησης των πολιτών.

Στόχος μας είναι να μειωθούν οι χρόνοι, να έχουμε καλύτερες υπηρεσίες και ευκολότερη μετάβαση για κάθε Έλληνα πολίτη. Ήδη, οι χρόνοι τους οποίους έχουμε καθημερινά στις συγκοινωνίες, και στην πρώτη γραμμή και στη δεύτερη και στην τρίτη, μειώνονται. Στόχος μας είναι, με καλύτερους συρμούς, καλύτερες υπηρεσίες και περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, κ. Πρόεδρε, να μπορέσουμε να ενισχύσουμε αυτή την προσπάθεια, γιατί η προσπάθεια αυτή αφορά κάθε Έλληνα πολίτη. Στόχος μας είναι κάθε μέρα να κάνουμε την καθημερινότητά του ακόμα καλύτερη. Σας καλωσορίζουμε, σας ευχαριστούμε για όλη την προσπάθεια που έχετε καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια προκειμένου να έχουμε περισσότερους συρμούς, περισσότερο ανθρώπινο δυναμικό, καλύτερες υπηρεσίες για τον Έλληνα πολίτη. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και το επόμενο διάστημα».

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