Νίκος Παππάς: «Προκαλεί αρνητική εντύπωση ότι ο Τσίπρας έδωσε συγχωροχάρτι σε όσους ανεξαρτητοποιήθηκαν»

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«Η κυβέρνηση αποδεικνύει ότι έλεγε ψέματα για τον δημοσιονομικό χώρο», τόνισε ο Νίκος Παππάς σε ραδιοφωνική συνέντευξή του στον «Αθήνα 984», επισημαίνοντας ότι το πλεόνασμα είχε φτάσει τα 9,6 δισ. ευρώ στο τέλος Αυγούστου και ενδέχεται να διαμορφωθεί ξανά στα 11 με 12 δισ. ευρώ στο έτος.

Αμφισβήτησε τους κυβερνητικούς ισχυρισμούς περί ανάγκης ευρωπαϊκής άδειας για τη μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης, λέγοντας: «Είναι απολύτως ψευδές. Δώδεκα χώρες τον έχουν μειώσει». Για την ευρωπαϊκή εξαίρεση, για την οποία πανηγυρίζει η κυβέρνηση σχολίασε ότι αφορά επιδοτήσεις σε εταιρείες που μπορούν να χρηματοδοτήσουν μόνες τους επενδύσεις, προσθέτοντας: «Και δεν είναι ελληνική αποκλειστικότητα. Κατά μεγίστη πιθανότητα την ίδια εξαίρεση παίρνει και η Ιταλία σήμερα. Να σταματήσουμε τα ψέματα».

Στη συνέχεια, ο Γραμματέας της Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι επιμένει «στην ίδια λάθος τακτική επιδότησης του ακριβού καυσίμου», ενώ κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα να επανεξετάσουν τα οικονομικά τους προγράμματα, τα οποία, όπως είπε, εγκλωβίστηκαν στο κυβερνητικό όριο των 2,2 δισ. ευρώ. Ζήτησε δε συντονισμένη προοδευτική πίεση και επαναφορά της συζήτησης για τη 13η σύνταξη.

Αναφερόμενος στους βουλευτές που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ χωρίς να παραδώσουν τις έδρες τους, άσκησε ευθεία κριτική στον Αλέξη Τσίπρα λέγοντας: «Ο Αλέξης δυστυχώς δεν τους είπε να παραιτηθούν. Προκαλεί αρνητική εντύπωση ότι ο Αλέξης τους έδωσε συγχωροχάρτι για το τρίμηνο που μας πέρασε -έχουν ανεξαρτητοποιηθεί από τις 15 Ιουλίου οι περισσότεροι- και τους έδωσε και αβάντζο άλλο ένα πεντάμηνο, είπε για Μάρτη – Απρίλη. Δηλαδή τους είπε: Δεν υπάρχει πρόβλημα να καθίσετε εκεί που είστε και ο ΣΥΡΙΖΑ να είναι με λιγότερους βουλευτές από αυτούς που δικαιούται στη μάχη για τον προϋπολογισμό, στη μάχη που θα γίνει στη Βουλή για το νομοσχέδιο για τους servicers. Δεν είναι έτσι, εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες από τον Αλέξη».

Τέλος, αποτιμώντας το διήμερο φεστιβάλ της «Αυγής» και του «Στο Κόκκινο», ανέδειξε τη συμμετοχή του κόσμου και τις προγραμματικές συγκλίσεις για τη στέγη και το κράτος δικαίου, σημειώνοντας ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε «ένα πάρα πολύ σημαντικό παρών, παρόλο που κάποιοι τον είχαν για ξεγραμμένο».

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