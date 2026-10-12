Επίθεση ΠΑΣΟΚ σε Καμμένο για την κριτική του σε Ανδρουλάκη: «Λαϊκιστές και προοδευτικοί χτυπούν τον πρόεδρό μας»

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«Τη σκυτάλη στις επιθέσεις κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, από το μέλος της Πολιτικής Επιτροπής των “75” της ΕΛΑΣ, κ. Καρτερό πήρε σήμερα ο δύο φορές συγκυβερνήτης τού κ. Τσίπρα και σημερινός υποστηρικτής της πολιτικής Μητσοτάκη, ο ακροδεξιός κ. Καμμένος», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ σχετικά με συνέντευξη του πρώην υπουργού Άμυνας στο Open.

«Λαϊκιστές όλων των αποχρώσεων και ακροδεξιοί συμπράττουν και χτυπούν τον Πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, Νίκο Ανδρουλάκη, προσπαθώντας να στήσουν τη σκακιέρα στα μέτρα του κ. Μητσοτάκη», υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωση του, προσθέτοντας ότι «οι δημοκράτες πολίτες παρακολουθούν έκπληκτοι τον ακροδεξιάς έμπνευσης οχετό που επιλέγει η ΕΛΑΣ ως μονομέτωπη στρατηγική εναντίον του ΠΑΣΟΚ».

Τονίζει ότι «εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης, όμως, δεν στήνεται με λάσπη και ο προοδευτικός κόσμος που θέλει την πολιτική αλλαγή θα απορρίψει στην πράξη τους μεσσιανισμούς, την τοξικότητα, το διαίρει και βασίλευε και τις μάχες οπισθοφυλακών».

Το ΠΑΣΟΚ ρωτά επιπλέον αν «ο κ. Τσίπρας ποια άποψη έχει για τις επιθέσεις του άλλοτε λογογράφου του, στενότατου συνεργάτη του και στελέχους της ΕΛΑΣ», επισημαίνοντας ότι το ερώτημα που θέτει είναι «ρητορικό», καθώς -όπως αναφέρει- «ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει αυτή την εκστρατεία συκοφαντίας».

Εν είδει υστερόγραφου το ΠΑΣΟΚ ζητά από το κόμμα του κ. Τσίπρα να μη σβήσουν «εκ των υστέρων και τον κ. Καρτερό από το site της ΕΛΑΣ», γιατί «θα είναι αστείο».

Τι είπε ο Καμμένος για τον Ανδρουλάκη

Νωρίτερα, ο Πάνος Καμμένος μιλώντας στο Open ρωτήθηκε για την στάση του ΠΑΣΟΚ στον «πόλεμο» που έχει ανοίξει με την ΕΛΑΣ, με αφορμή και το άρθρο Καρτερού.

Ο Π. Καμμένος είπε πως ο Νίκος Ανδρουλάκης «προσπαθεί να σωθεί» καθώς βλέπει στελέχη του ΠΑΣΟΚ να φεύγουν, ενώ η παράταξη παραμένει πίσω από την ΕΛΑΣ στις δημοσκοπήσεις.

«Είναι κουβέντα αυτή; Τσίπρας ίσον Μητσοτάκης; Αυτό δεν το δέχεται ούτε ο Μητσοτάκης, ούτε ο Τσίπρας. Αυτή είναι θεωρία του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο κ. Ανδρουλάκης βλέπει εναγωνίως ότι ο χώρος της Κεντροαριστεράς πηγαίνει αλλού. Τα στελέχη του Σημίτη πάνε στη ΝΔ, τα μεν στελέχη του πατριωτικού ΠΑΣΟΚ δεν είναι πουθενά και τα στελέχη που του έχουν απομείνει από τους Παπανδρεϊκούς ετοιμάζονται να πάνε στον Τσίπρα. Προσπαθεί να σωθεί. Έχει μερίδιο ευθύνης. Έχει γαντζωθεί το ΠΑΣΟΚ στο όνομα Ανδρουλάκης και πάει πίσω. Εάν βγει ο Τσίπρας και πάρει ένα 16% και πει “ανοίγω τις πόρτες μου προς τη δημοκρατική παράταξη”, δεν θα πάνε μαζί του κομμάτια της Αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ;», είπε μεταξύ άλλων.

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