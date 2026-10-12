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12.10.2026 09:23

Χανιά – Νέο θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 32χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

12.10.2026 09:23
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Θανατηφόρο τροχαίο με έναν νεκρό σημειώθηκε τα μεσάνυχτα στα Χανιά επί του ΒΟΑΚ, στο ύψος των Τσικαλαριών, έξω από σούπερ μάρκετ.

Το τροχαίο συνέβη στις 12:15, όταν ένας 32χρονος που διέσχιζε κάθετα την εθνική οδό, φέρεται να παρασύρθηκε από διερχόμενο ΙΧ που κινούνταν στο ρεύμα προς Χανιά.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, για το συμβάν συνελήφθη ο οδηγός του ΙΧ, ένας 47χρονος Χανιώτης, ο οποίος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.

Την προανάκριση για τις συνθήκες και τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος διενεργεί ο Α΄ Σταθμός ΒΟΑΚ Χανίων.

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