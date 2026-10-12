Θάνατος Μαζωνάκη: Αντίστροφη μέτρηση για τις τοξικολογικές – Πότε αναμένεται το τελικό πόρισμα, τι βρέθηκε στο σπίτι του τραγουδιστή

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Μέσα στις επόμενες ημέρες αναμένονται τα τελικά ιατροδικαστικά αποτελέσματα που θα δώσουν απαντήσεις για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο τεχνικός μας σύμβουλος ολοκλήρωσε τον πρώτο κύκλο έρευνας αλλά έχουμε ζητήσει να πάνε οι εξετάσεις και στη Γερμανία σε ένα εργαστήριο εξειδικευμένο, όπου θα γίνει μια ανάλυση 1.600 φαρμακευτικών ουσιών. Αναμένουμε προς το τέλος της εβδομάδας, στις αρχές της επόμενης, τα τελικά επικυρωμένα αποτελέσματα», ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Μπάμπης Λυκούδης στην εκπομπή «Σήμερα» του ΣΚΑΪ.

Για το αίτημα από την πλευρά της κατηγορούμενης γιατρού να γίνει έλεγχος στο σπίτι του τραγουδιστή για το εάν είχε φαρμακευτικές ουσίες, ο κ. Λυκούδης σχολίασε: «Είναι ένα επιχείρημα που δεν έχει βάση, η μιδαζολάμη και η προποφόλη δεν είναι για οικιακή χρήση».

Για το εάν βρέθηκαν ουσίες στον σπίτι του τραγουδιστή ο κ. Λυκούδης ανέφερε πως «βρέθηκαν Xanax αλλά δεν έχουν καμία σχέση. Σε αυτά τα σκευάσματα δεν υπάρχουν ούτε μιδαζολάμη ούτε προποφόλη, που είναι ουσίες για βαριά και ταχεία νάρκωση. Δεν συνηθίζεται να τις παίρνει κανένας έτσι ιδιώτης», σημειώνοντας πως αυτά τα φάρμακα του χορηγήθηκαν.

Ακολούθως, επανέλαβε ότι στο χρηματοκιβώτιο του καλλιτέχνη δεν εντοπίστηκε τίποτα.

Μιλώντας στην εκπομπή η αντιπρόεδρος ΟΕΝΓΕ, Ματίνα Παγώνη, ανέφερε πως «αυτές οι ουσίες ούτε στο ιατρείο έπρεπε να βρεθούν, γιατί τις χρησιμοποιούν οι αναισθησιολόγοι. Το εάν χορηγήθηκαν στον Γιώργο Μαζωνάκη θα το δούμε στα αποτελέσματα των τοξικολογικών. Εκτός από τις τοξικολογικές, θα βοηθήσουν πάρα πολύ και οι ιστολογικές».

Παράλληλα, η κ. Παγώνη άφησε το ενδεχόμενο η βλάβη στην καρδιά να προκλήθηκε από τις ουσίες αλλά και την πλασμαφαίρεση.

«Το φάρμακο που μπορεί να δημιουργήσει όλη την ιστορία ήταν η προποφόλη, αν δόθηκε, γιατί αυτό θα το δούμε από τα αποτελέσματα, και σε τι ποσότητα έχει δοθεί. Γενικά η διαχείριση αυτού του περιστατικού που έγινε σε αυτό το ιατρείο ήταν λάθος από την αρχή», επισήμανε.

Αναφορικά με την πλασμαφαίρεση που έκανε η γιατρός στην ίδια την κόρη της, η κ. Παγώνη σχολίασε πως «δεν το πιστεύω ότι μια μάνα έβαλε το παιδί της σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να έχει μια σοβαρή νόσο, χωρίς να έχει ένα σοβαρό πρόβλημα, για διαφημιστικούς λόγους. Ένα παιδί 18 χρονών σε αυτή τη διαδικασία, είναι δυνατόν;».

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