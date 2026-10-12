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12.10.2026 08:09

Κρήτη: Εντοπισμός 241 μετανάστων σε Ιεράπετρα και Γαύδο

12.10.2026 08:09
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αρχείου

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Στην περισυλλογή τουλάχιστον 241 μεταναστών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβους στα νότια της Κρήτης, προχώρησαν οι δυνάμεις του Λιμενικού Σώματος και της Frontex, στο πλαίσιο τεσσάρων διαφορετικών επιχειρήσεων στη θαλάσσια περιοχή της Ιεράπετρας και της Γαύδου.

Οι διαδοχικές επιχειρήσεις, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), αναδεικνύουν τη συνεχιζόμενη μεταναστευτική πίεση στα νότια θαλάσσια σύνορα της χώρας, με τις λιμενικές αρχές να βρίσκονται σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα.

Ειδικότερα, στη θαλάσσια περιοχή νότια της νησίδας Χρυσή Ιεράπετρας, περιπολικό σκάφος του Λιμενικού εντόπισε δύο λέμβους στις οποίες επέβαιναν περίπου 77 μετανάστες. Ακολούθησε επιχείρηση διάσωσης, ενώ οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας.

Στην ίδια ευρύτερη θαλάσσια περιοχή καταγράφηκαν δύο ακόμη περιστατικά, σε απόσταση 15 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά της νησίδας Χρυσή.

Στην πρώτη περίπτωση, drone της δύναμης Frontex εντόπισε λέμβο με 52 μετανάστες, οι οποίοι περισυνελέγησαν από περιπολικό σκάφος του Λιμενικού.

Λίγο αργότερα, στην ίδια απόσταση από τη νησίδα, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος από drone της Frontex, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί εκ νέου περιπολικό σκάφος του Λιμενικού για την περισυλλογή 67 μεταναστών.

Και στις δύο περιπτώσεις, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Ιεράπετρας, με τις καιρικές συνθήκες στην περιοχή να χαρακτηρίζονται καλές.

Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό καταγράφηκε νότια της Γαύδου, όπου εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 45 μετανάστες, σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων από το νησί.

Στην περιοχή κινητοποιήθηκε σκάφος της ευρωπαϊκής δύναμης, το οποίο προχώρησε στην περισυλλογή των επιβαινόντων. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Παλαιόχωρας, ενώ στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

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