Εξαφάνιση 14χρονου από χώρο φιλοξενίας στη Μακρινίτσα

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Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για την εξαφάνιση ανηλίκου στην Μακρινίτσα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Χαμόγελο του Παιδιού, ενημερώθηκε την Κυριακή για την εξαφάνιση του 14χρονου Μακάρυ Χάννα του οποίου τα ίχνη χάθηκαν το Σάββατο από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα.

Η ανακοίνωση από το Χαμόγελο του Παιδιού

Στις 10/10/2026 μεσημεριανές ώρες, εξαφανίστηκε από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα, ο Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), έχει ύψος 1.67 μ., βάρος κανονικό, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει τατουάζ στα χέρια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα και μπλε τζιν παντελόνι.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

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