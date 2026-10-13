Τσίπρας: Η κυβέρνηση περνάει κάτω από τον πήχη, δεν δικαιολογείται το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι πάνω από 1,40 ευρώ

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Το Σπήλι επισκέφτηκε ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ Αλέξης Τσίπρας κατά τη διάρκεια της περιοδείας του στην Κρήτη και συνομίλησε με κατοίκους. Ο πρόεδρος της ΕΛ.Α.Σ. αναφέρθηκε στο κρίσιμο ζήτημα της ακρίβειας και παρουσίασε τις προτάσεις της ΕΛ.Α.Σ. με έμφαση την ακρίβεια και το πετρέλαιο θέρμανσης.

«Έθεσα προχθές ζήτημα σε σχέση με το κόστος του πετρελαίου θέρμανσης. Και είπα ότι ξέρετε κάτι, έχει εργαλεία η κυβέρνηση. Δεν μπορούμε να πανηγυρίζουμε επειδή το πετρέλαιο θέρμανσης θα μας το δώσουν 50% πιο πάνω από ότι το πήραμε πέρσι τον Οκτώβρη. Τα εργαλεία είναι συγκεκριμένα. Μείωση ΦΠΑ, ΕΦΚ, μείωση, το έχουν κάνει σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έκτακτη φορολόγηση των υπερκερδών των διυλιστηρίων, πλαφόν σε όλη την αλυσίδα; Υπάρχουν, όπως επίσης υπάρχουν τρόποι για να συγκρατηθούν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Ξέρετε τα πάντα πλέον ψηφιακά. Μπορούμε να γνωρίζουμε μέσα από αυτό το ρημάδι που έχουμε να γνωρίζουμε σχεδόν τα πάντα. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε ως κράτος τις συναλλαγές που γίνονται όταν ένα προϊόν βγαίνει από το χωράφι στο ράφι σε όλη την πορεία της αλυσίδας; Και να δούμε τα υπερκέρδη που βρίσκονται, σε ποιούς μεσάζοντες βρίσκονται τα υπερκέρδη; Και να βάλουμε ένα περιθώριο κέρδους και να έρθει το κράτος με τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, με μια επιτροπή ανταγωνισμού που θα λειτουργεί αλλά και με το νομοθετικό έργο να κόψει αυτά τα υπερβολικά κέρδη. Μπορούμε αν θέλουμε. Μόλις χθες διάβασα, είπε το υπουργείο Ανάπτυξης, ότι αν υπάρχουν ανατιμήσεις πρέπει να το ξαναδούμε. Επτά χρόνια υπάρχουν ανατιμήσεις υπερβολικές, τώρα θα το δείτε;»

«Είπα λοιπόν ότι δεν δικαιολογείται το πετρέλαιο θέρμανσης να είναι πάνω από 1,4 ευρώ. Μαθαίνω ότι θα δώσουν μετά από πίεση ήταν να δώσουν 25. Θα δώσουν 35 λεπτά το λίτρο για να το πάνε στο 1,60. Περνάνε κάτω από τον πήχη. Διότι εδώ το ζήτημα είναι αν με ένα 60 τα νοικοκυριά που χρειάζονται να ζεστάνουν το σπίτι τους 1000 λίτρα πετρέλαιο τον χρόνο θα πληρώσουν περίπου 500 ευρώ παραπάνω αυτή τη τιμή απ’ ότι πλήρωναν πέρυσι. Δεν είναι λίγο, αν δει κανείς ότι εξανεμίζονται τα χρήματα στη μέση του μήνα».

Ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι στην Ελλάδα πάνω από το 40% των νοικοκυριών θερμαίνονται με πετρέλαιο.«Επίσης πρέπει να δούμε και ένα άλλο στοιχείο το οποίο είναι σημαντικό. Η Ελλάδα είναι η τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με πάνω από 40% όπου οι πολίτες της θερμαίνονται μέσω του πετρελαίου θέρμανσης. Μη μας λένε λοιπόν τι συμβαίνει σε άλλες χώρες… Σε άλλες χώρες το πετρέλαιο θέρμανσης είναι 5 – 10% δεν απασχολεί, θερμαίνονται με φυσικό αέριο. Εδώ λοιπόν που έχουμε πάνω σχεδόν το μισό του πληθυσμού με το πετρέλαιο θέρμανσης δεν μπορούμε να δώσουμε τιμή 1.60. Από το 1.40 και πάνω δεν δικαιολογείται. Και υπάρχει ο τρόπος. Τον έχουμε υποδείξει».

«Καλώ λοιπόν σήμερα την κυβέρνηση να συνειδητοποιήσει ότι δεν μπορεί να είμαστε η χώρα με βάση τα στοιχεία της Eurostat, το 20% των πολιτών μας να μην έχει να ζεστάνει το σπίτι του. Η χώρα με το μεγαλύτερο ποσοστό πολιτών που δεν έχουν να ζεστάνουν το σπίτι τους και να μας λέει ότι έλυσα το πρόβλημα με το 1.60 το πετρέλαιο θέρμανσης που είναι 50 % πάνω από πέρσι. 1.40 και κάτω, αλλιώς και σ’ αυτόν τον τομέα θα έχουν αποτύχει», συνέχισε.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι η κρίση που βιώνουμε είναι 2 -3 φορές μεγαλύτερη απ’ αυτή που βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες. «Τριανταέξι δισεκατομμύρια ευρώ. Και σήμερα, δυστυχώς, οκτώ χρόνια μετά, χωρίς μνημόνια, 8 χρόνια έξω από τα μνημόνια, οι πολίτες, όλοι και εσείς, όλοι μας αισθανόμαστε ένα αόρατο μνημόνιο να μας πνίγει. Και ποιο είναι αυτό; Βεβαίως δεν είναι η τρόικα. Γιατί την διώξαμε την τρόικα. Καταφέραμε να τη διώξουμε η οποία κόβει, έκοβε μισθούς, αλλά είναι η ακρίβεια. Διότι αν πας στο σούπερ μάρκετ θα δεις ότι τα προϊόντα τα οποία αγόραζες τότε στην μισή τιμή, έχει διπλασιαστεί η τιμή τους. Πόσο κάνει το γάλα, πόσο κάνει φέτα, πόσο κάνει το μοσχάρι; Αν θέλετε όμως τον λογαριασμό του ρεύματος θα δείτε ότι εκεί που έδινες 50, 60 ευρώ το μήνα, τώρα δίνεις 120. Αν δείτε τις τιμές στην αντλία, ή στο πετρέλαιο θέρμανσης, θα δείτε ότι τότε έδινες ένα ευρώ τώρα δίνεις 2. Αν δείτε το κόστος των ενοικίων θα δείτε ότι έχει διπλασιαστεί. Αυξήθηκαν λένε οι μισθοί. Ναι, αλλά όταν έχεις αυξήσεις στο 100%, στο 80%, στο 70% ένα 30% αύξηση του μισθού δεν μπορεί να αντισταθμίσει αυτές τις αυξήσεις σε όλο το πλέγμα της καθημερινής ζωής των ανθρώπων. Και το κυριότερο, σε σύγκριση με τους άλλους Ευρωπαίους, έχουμε μείνει πίσω.

«Όταν εγώ έφυγα από το Μέγαρο Μαξίμου, ο μέσος μισθός στην Ελλάδα ήταν κατά 83% υψηλότερος από τον μέσο μισθό στη Βουλγαρία. Τώρα μας έφτασαν οι Βούλγαροι. Δίνουν παρόμοιους με μισθούς με εμάς. 17% μόνο είναι μεγαλύτερος ο ελληνικός μισθός μέσος μισθός απ΄ότι στη Βουλγαρία. Και προσέξτε να δείτε, η κρίση, λένε, είναι πανευρωπαϊκή. Μάλιστα, είναι πανευρωπαϊκή. Αλήθεια είναι αυτό; Αλλά για να δούμε λίγο. Ένας Γάλλος που τώρα οι Γάλλοι βγαίνουν στους δρόμους και κάνουν μεγάλες κινητοποιήσεις, ιδίως οι νέοι άνθρωποι. Ένας Γάλλος, ένας Γερμανός πηγαίνει στο σουπερ μαρκετ και ψωνίζει με τιμές λίγο χαμηλότερες από αυτές που βρίσκουμε εμείς εδώ. Αλλά ο μισθός του Γάλλου και του Γερμανού είναι πέντε φορές μεγαλύτερος από το μισθό του Έλληνα. Ο μέσος μισθός στην Ελλάδα είναι 18.000 ευρώ. Ο μέσος μισθός σε όλη την Ευρωπαική Ένωση είναι 40.000 ευρώ. Άρα η κρίση που βιώνουμε εμείς εδώ είναι δύο και τρεις φορές μεγαλύτερη από την κρίση που βιώνουν οι Ευρωπαίοι πολίτες», συμπλήρωσε.

Ο Αλέξης Τσίπρας εξαπέλυσε τα βέλη του για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Όπως υπάρχουν δύο Ελλάδες, έτσι υπάρχουν και δύο διαφορετικές εικόνες για την Κρήτη. Και η εικόνα που έχει βγει προς τα έξω για την Κρήτη τα τελευταία χρόνια είναι μία εικόνα που αδικεί αυτόν τον τόπο και αδικεί τους ανθρώπους της. Η Κρήτη δεν είναι ο τόπος της λαμογιάς και της διαφθοράς. Η Κρήτη είναι ένας τόπος με ανθρώπους που έχουν εντιμότητα και αξιοπρέπεια. Στύβουν την πέτρα και δουλεύουν για να βγάλουν τίμια το ψωμί τους. Αυτούς συνάντησα. Οι άλλοι, οι φραπέδες και οι χασάπηδες είναι στα καφέ του Κολωνακίου. Δεν βρίσκονται στην παραγωγή. Η διαφθορά λοιπόν έχει πιάσει κόκκινο, έχει πιάσει ταβάνι. Η αισχροκέρδεια έχει πιάσει ταβάνι σε όλο το πλέγμα της οικονομίας καρτέλ, από τις τράπεζες και τις κατασκευές μέχρι τα σούπερ μάρκετ και την ενέργεια. Και ο πολίτης καλείται να τα βγάλει πέρα με κάποια ψευτοpass, με κάποια ψίχουλα δεξιά και αριστερά και τα πελατειακά δίκτυα με τις ψεύτικες επιδοτήσεις. Λοιπόν, αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Με ρωτάνε γιατί επέστρεψες; Γιατί δεν μπορούσα, δεν άντεχα να βλέπω αυτή τη χώρα να οδηγείται σε αυτήν την πορεία της ηθικής απαξίωσης πάνω από όλα, αλλά και της οικονομικής για τη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Θέλω να είμαι χρήσιμος για την παράταξή μου και τους πολίτες. Δεν έχω κάτι να διεκδικήσω για μένα. Τα έχω καταφέρει όλα, αλλά θα δώσω μαζί σας αυτή την μάχη, αυτή τη μάχη απέναντι στη διαφθορά».

«Εμείς είμαστε εδώ για να αναδεικνύουμε τις λύσεις, για να πιέζουμε για λύσεις. Είμαστε εδώ για να στηρίζουμε τους ανθρώπους της παραγωγής, του μόχθου. Είμαστε εδώ για να γίνουμε ο κακός μπελάς μιας εξουσίας που το μόνο που έχει στο μυαλό της είναι πώς θα δώσει απευθείας αναθέσεις. Ξέρω τους ξεβολέψαμε όλους, για αυτό και έχουν πάθει μεγάλη ζημιά και μας πολεμάνε. Αλλά εμάς μας αρκεί να είμαστε δίπλα στους απλούς καθημερινούς ανθρώπους και μας αρκεί να μας στηρίζουν και να μας αγαπάνε αυτοί, εσείς όλοι με τους οποίους θα πορευτούμε μαζί. Και ας είμαστε ενοχλητικοί για την κυβέρνηση και την εξουσία».

Τέλος, ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στην πρόταση της ΕΛΑΣ να δοθεί φοιτητικό επίδομα 500 ευρώ σε κάθε φοιτητή. «Το πρόγραμμα που εξαγγείλαμε για το φοιτητικό επίδομα για τα περιφερειακά πανεπιστήμια. Διότι είδαμε ότι στρατηγική αυτής της κυβέρνησης ήταν να κλείσει μια σειρά από σχολές, τα περιφερειακά πανεπιστήμια, με διάφορους τρόπους, έμμεσους και άμεσους. Όμως η εικόνα σήμερα η τραγική είναι ότι στα περιφερειακά πανεπιστήμια εκπέμπουν sos. Ακούσαμε τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου Πατρών, την Πρύτανη του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Είμαι βέβαιος ότι το ίδιο συμβαίνει και με τα Πανεπιστήμια της Κρήτης. Φοιτητές που μπαίνουν και σε σχολές πρώτης επιλογής δεν μπορούν να πάνε να γραφτούν, διότι έρχονται από άλλα μέρη της Ελλάδας και δεν έχουν οικογένειες. Δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα πια να πληρώσουν ακριβά ενοίκια, ακριβό κόστος διαβίωσης. Αποφασίσαμε λοιπόν να στηρίξουμε τους φοιτητές αυτούς με 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα γιατί για μας. Είναι προτεραιότητα να δώσεις προοπτική, ελπίδα, όραμα στα παιδιά. Αυτά που πάνε πρέπει να ξεκινήσουν τη ζωή τους και έχουν περάσει, έχουν πετύχει σε μια σχολή και δεν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν διότι οι οικογένειές τους δεν μπορούν. Μας κατηγόρησαν βέβαια, δώσατε μέτρα δεξιά και αριστερά και δεν είχατε τη δυνατότητα να πείτε κάποια άλλα μέτρα, τα οποία ενδεχομένως είναι, πώς να το πω πιο επικοινωνιακά, ακούγονται καλύτερα στα αυτιά. Όμως εμείς θέλουμε να μιλήσουμε για την ουσία και όχι για την επικοινωνία. Θέλουμε να μιλήσουμε για τους εκπαιδευτικούς που έρχονται εδώ για να μάθουν γράμματα στα παιδιά σας στις περιοχές της ορεινής Κρήτης και πρέπει να πληρώνουν σχεδόν το 70%, 80% του μισθού τους για το ενοίκιο και στο τέλος φτάνουν στο σημείο να επιδοτούν την εργασία τους. Θέλουμε να προτεραιοποιήσουμε τους εκπαιδευτικούς να προτεραιοποιήσουμε τους γιατρούς, τους νοσηλευτές για να σταθούν όρθια τα δημόσια νοσοκομεία, τα δημόσια πανεπιστήμια μας και θέλουμε να δώσουμε και μια προοπτική βιωσιμότητας, μια βιώσιμη προοπτική στα εκατοντάδες χιλιάδες νοικοκυριά που πλήττονται από την ακρίβεια».

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