Καρτερός: Επανέρχεται στην κόντρα με το ΠΑΣΟΚ και εξηγεί – «Πείτε καθαρά με ποιους θα πάτε μετά τις εκλογές»

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Νέο επεισόδιο στην ολοένα και πιο σκληρή αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και την πλευρά του Αλέξη Τσίπρα, με τον Θανάση Καρτερό να επανέρχεται μετά την οξεία απάντηση της Χαριλάου Τρικούπη στο προηγούμενο άρθρο του.

Αυτή τη φορά ο αρθρογράφος επιχειρεί να εξηγήσει τι ακριβώς θέτει προς συζήτηση και, παράλληλα, απαντά προσωπικά στον Νίκο Ανδρουλάκη, ο οποίος είχε αποδώσει την προηγούμενη παρέμβασή του στον ίδιο τον πρώην πρωθυπουργό, με τη φράση ότι «ο Καρτερός έγραψε, ο Τσίπρας είναι από πίσω».

Ο Καρτερός απορρίπτει κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή, τονίζοντας ότι γράφει με δική του ευθύνη και υπογραφή, και επαναφέρει το ερώτημα που θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ αποφεύγει να απαντήσει: ποια ακριβώς είναι η στρατηγική του για την πολιτική αλλαγή και, κυρίως, τι θα κάνει την επομένη των εκλογών.

«Η στρατηγική σου της αλλαγής ποια είναι;»

Στο νέο άρθρο του, με τίτλο «Ένα σχόλιο-απάντηση στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη», ο Θανάσης Καρτερός ξεκινά παραθέτοντας ορισμένες από τις αιχμές που διατύπωσε η Χαριλάου Τρικούπη εναντίον του. Υποστηρίζει ότι η απάντηση του ΠΑΣΟΚ επικεντρώθηκε σε προσωπικούς χαρακτηρισμούς και στην προσπάθεια να εμφανιστεί ο ίδιος ως «φωνή» του Αλέξη Τσίπρα, χωρίς όμως, κατά την άποψή του, να απαντήσει στην ουσία.

Και η ουσία, όπως την περιγράφει, είναι μία: με ποιο πολιτικό σχέδιο μπορεί το ΠΑΣΟΚ να πετύχει την αλλαγή που διακηρύσσει.

Ο Καρτερός θέτει μια σειρά συγκεκριμένων ερωτημάτων. Τι σημαίνει για το ΠΑΣΟΚ να κερδίσει έστω και με μία ψήφο τη ΝΔ; Τι θα συμβεί εάν αναδειχθεί δεύτερο κόμμα; Και, κυρίως, εφόσον δεν προκύψει αυτοδυναμία, με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα επιχειρήσει να συγκροτήσει προοδευτική πλειοψηφία;

Κατά τον ίδιο, εδώ βρίσκεται το κενό στη στρατηγική της Χαριλάου Τρικούπη.

Η αιχμή για τη Δεξιά και το μήνυμα προς Ανδρουλάκη

Ο Καρτερός σημειώνει ότι η ασάφεια γίνεται ακόμη μεγαλύτερη επειδή στελέχη του ΠΑΣΟΚ αφήνουν ανοιχτό, υπό προϋποθέσεις, το ενδεχόμενο μετεκλογικής συνεννόησης με τη Δεξιά. Αντιπαραβάλλει μάλιστα αυτή τη στάση με τη θέση του Αλέξη Τσίπρα, τον οποίο παρουσιάζει ως σαφή ως προς την επιδίωξη συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων εφόσον υπάρξει σχετική εκλογική εντολή.

Και καλεί ουσιαστικά τον Νίκο Ανδρουλάκη να ξεκαθαρίσει εγκαίρως τη δική του θέση: «Με ποιους σκοπεύεις να πας και ποιους να αφήσεις; Πώς θα προκύψει η αλλαγή;»

Στην επιχειρηματολογία του υπάρχει και μία σαφής ιστορική προειδοποίηση, καθώς παραπέμπει στην περίοδο 2011-2012, υπονοώντας ότι η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες δεν αποτελεί δευτερεύον ζήτημα που μπορεί να παραπεμφθεί για μετά τις κάλπες.

Ταυτόχρονα, απαντά και στην κατηγορία ότι λειτουργεί ως «λαγός» του Αλέξη Τσίπρα: «Δική μου η γραφίδα, δική μου η υπογραφή, δική μου η ευθύνη, δικό μου και τυχόν λάθος», ξεκαθαρίζει.

Η νέα παρέμβαση, πάντως, δείχνει ότι η αντιπαράθεση κάθε άλλο παρά κλείνει. Αντίθετα, μεταφέρεται πλέον από τις προσωπικές αιχμές στο κεντρικό πολιτικό ερώτημα για τη μετεκλογική στρατηγική του ΠΑΣΟΚ, σε μια περίοδο κατά την οποία η μάχη για την κυριαρχία στον χώρο της Κεντροαριστεράς γίνεται ολοένα και πιο έντονη.

Διαβάστε επίσης

Θεοδωρικάκος: Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ – Ως το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

Στην ΕΛ.Α.Σ. ο Κώστας Ζαχαριάδης: «Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά»

Πώς η Αθήνα γίνεται ακουσίως… πασαρέλα διαδόχων του Τραμπ – Ο Ρούμπιο, ο Βανς και ο γρίφος της Γκιλφόιλ