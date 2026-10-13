Θεοδωρικάκος: Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ – Ως το τέλος του χρόνου το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους

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Εορταστικό πακέτο στα σούπερ μάρκετ και διατήρηση του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους σε κωδικούς προϊόντων προανήγγειλε ο Τάκης Θεοδωρικάκος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης, μιλώντας στην εκπομπή «Ευθέως» του ΕΡΤnews για την ακρίβεια, τόνισε ότι το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους στους κωδικούς προϊόντων που ισχύει θα παραταθεί μέχρι το τέλος του έτους.

«Δεν έχει ξαναϋπάρξει ελληνική κυβέρνηση, η οποία να βάλει πλαφόν στα κέρδη των επιχειρήσεων, στη βιομηχανία τροφίμων και στα σούπερ μάρκετ», ανέφερε αρχικά

Ο υπουργός Ανάπτυξης υπογράμμισε ότι το σύνολο της αγοράς επηρεάζεται από την έκρηξη τιμών από τον πληθωρισμό, εξαιτίας των δύο πολέμων που βρίσκονται σε εξέλιξη.

«Το μεγαλύτερο βάρος το ρίχνω σε μια σειρά πρωτοβουλίες, όπου κυρίως μέσω της ανεξάρτητης αρχής που θεσμοθετήσαμε, μέσα από μια σημαντική μεταρρύθμιση για ένα σοβαρό και ουσιαστικό έλεγχο της αγοράς και τη συνένωση με τον θεσμό του Συνηγόρου για την Προστασία του Καταναλωτή, παρακολουθούμε και παρεμβαίνουμε στην αγορά προκειμένου να προστατεύσουμε, όσο αυτό είναι δυνατόν, από ανατιμήσεις εκείνες που δεν θα δικαιολογούνται σε τρόφιμα και σε βασικά είδη διαβίωσης», προσέθεσε.

Σημείωσε ότι ένα σημαντικό τμήμα της ελληνικής κοινωνίας αισθάνεται μεγάλη πίεση από τις τιμές και τις τιμές και στο σούπερ μάρκετ, κάτι που μπορεί να αντιμετωπιστεί με δύο τρόπους. «Με μια πιο παραγωγική οικονομία που θα δίνει καλύτερους μισθούς, το οποίο είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα για το οποίο εργαζόμαστε και έχουμε κάποιες επιτυχίες και η δεύτερη πλευρά είναι ο έλεγχος της αγοράς, ώστε η αγορά να είναι όσο γίνεται πιο δίκαιη», ανέφερε.

Υπογράμμισε ότι στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε με τους ιθύνοντες της αγοράς, μειώθηκαν οι τιμές σε 1.740 κωδικούς και προσέθεσε ότι η συγκεκριμένη συμφωνία θα παραταθεί έως το τέλος του χρόνου.

«Τον Ιούνιο αποφασίσαμε να αποσύρουμε το μέτρο του πλαφόν, αλλά συναντηθήκαμε σε μια σύσκεψη που έγινε υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, μάλιστα με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας τροφίμων, με το ΣΕΒ, με τα σούπερ μάρκετ και εκεί υπήρξε μία συμφωνία, γιατί φοβόμουν πάρα πολύ ότι το καλοκαίρι, Ιούλιο και Αύγουστο, εξαιτίας των μεγάλων τουριστικών ροών, θα μπορούσε να υπάρξει μια έκρηξη τιμών λόγω της αύξησης της ζήτησης. Υπήρξε λοιπόν μια συμφωνία ότι θα κρατήσουν σταθερές κατά το δυνατόν τις τιμές το καλοκαίρι. Την τήρησαν τη συμφωνία, διότι τον Ιούλιο είχαμε αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα. Τον Αύγουστο είχαμε γύρω στο 0 και το Σεπτέμβριο έχουμε και πάλι αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα», ανέφερε ακόμα κάνοντας λόγο για «μια από τις καλύτερες επιδόσεις σε όλη την Ευρώπη».

Ο Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε επίσης ένα εορταστικό πακέτο. «Έχει αναλάβει την υπόθεση αυτή η διοικητής της ανεξάρτητης αρχής. Της έχω ζητήσει να προχωρήσουμε σε μια εκτεταμένη συνεργασία με την αγορά, ώστε κοντά στις γιορτές να υπάρξει και ένα ακόμα μεγαλύτερο πακέτο με βασικά προϊόντα που όλοι χρησιμοποιούμε τις γιορτινές ημέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς».

Έκανε επίσης λόγο για έναν «δύσκολο χειμώνα» και σημείωσε ότι αναζητά τρόπους και ίσως χρειαστεί να νομοθετήσει για το ενδεχόμενο αυξήσεων που δεν θα δικαιολογούνται.

«Θα υπάρξουν ορισμένες αυξήσεις, οι οποίες θα είναι πολύ λογικές και θα ερμηνεύονται και θα δικαιολογούνται από όλη αυτήν την κατάσταση των καυσίμων και της ενέργειας, οι οποίες πολλαπλασιάζουν το κόστος και φέρνουν ένα αποτέλεσμα το οποίο είναι παραδεκτό γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά. Υπάρχουν όμως ενδεχομένως κάποιοι οι οποίοι να θελήσουν, αξιοποιώντας ακριβώς το ότι υπάρχει όλο αυτό το φαινόμενο, να κάνουν αυξήσεις, οι οποίες δεν θα δικαιολογούνται», σημείωσε.

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