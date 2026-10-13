Στην ΕΛ.Α.Σ. ο Κώστας Ζαχαριάδης: «Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά»

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Στην ΕΛ.Α.Σ. εντάχθηκε όπως ανακοίνωσε ο ίδιος με ανάρτησή του το άλλοτε στέλεχος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης.

Συνεχίζοντας στην ανάρτησή του, ο κ. Ζαχαριάδης τονίζει πως η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα «είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής. Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών».

Αναλυτικότερα όσα ανέφερε ο Κώστας Ζαχαριάδης στην ανάρτησή του: «Στην πολιτική πρέπει να μιλάμε ξεκάθαρα. Έχω πάρει τις αποφάσεις μου και θέλω να τις μοιραστώ μαζί σας. Η Ελλάδα χρειάζεται πολιτική αλλαγή και προοδευτική αλλαγή στο περιεχόμενο της ασκούμενης πολιτικής.

Η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη είναι σήμερα ο χώρος που μπορεί να υπηρετήσει τις αξίες που με κινητοποιούν και η συνέχεια της πολιτικής μου διαδρομής.

Η ίδρυση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, αναδιατάσσει τον χώρο της Αριστεράς και της Κεντροαριστεράς και μπορεί να πετύχει στην ανατροπή των πολιτικών συσχετισμών.

Για αυτό αποφάσισα να συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια με στόχο την προοδευτική αλλαγή. Τώρα είναι η ώρα για την μεγάλη πολιτική συσπείρωση του χώρου μας. Τώρα είναι η ώρα για την πανστρατιά».

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