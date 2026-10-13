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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Πηνελόπη Νάσσου ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΝΑΣΣΟΥ

13.10.2026 06:31

Αγωνία για την ενεργειακή επάρκεια και τις τιμές: Στον «ύπνο» η Ευρώπη από τη συμφωνία Τραμπ – Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ

13.10.2026 06:31
trump poutin oursoula

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Την ώρα που συντελούνται κοσμογονικές εξελίξεις μετά την πρωτοβουλία Τραμπ και Πούτιν για την ενέργεια, η Ευρώπη εμφανίζεται αιφνιδιασμένη και αναζητά τρόπο να αντιδράσει. Με λίγα λόγια, οι «27» πιάστηκαν στον «ύπνο» απέναντι στο νέο σκηνικό που δημιουργείται και τώρα αναζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα κινηθούν.

Η αιφνιδιαστική συμφωνία του Αμερικανού προέδρου με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ έχει επισκιάσει τη Σύνοδο Κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών, που γίνεται την Πέμπτη και την Παρασκευή (15-16 Οκτωβρίου).

Ο Αμερικανός πρόεδρος προχώρησε σε μία μονομερή απόφαση, αναστέλλοντας προσωρινά τις κυρώσεις στο ρωσικό ντίζελ. Οι Ευρωπαίοι καλούνται τώρα, στη Σύνοδο Κορυφής, να συζητήσουν πώς θα αντιδράσουν στην εξαίρεση από τις αμερικανικές κυρώσεις προς τη Ρωσία.

Το γεγονός αυτό έχει προκαλέσει την έντονη δυσαρέσκεια της Ε.Ε., με την Ύπατη Εκπρόσωπο Κάγια Κάλας να εκφράζει έντονο προβληματισμό όχι μόνο για τις οικονομικές συνέπειες, αλλά και για τις νέες γεωπολιτικές ισορροπίες.

Το ζητούμενο είναι, προφανώς, αν οι «27» θα αποφασίσουν να ακολουθήσουν μία ανεξάρτητη ενεργειακή πολιτική, από τη στιγμή που ο Αμερικανός πρόεδρος αποφάσισε να σπάσει μόνος του τη συμφωνία πίεσης εναντίον της Ρωσίας.

Εν τω μεταξύ, αύριο θα ανακοινωθεί το κόστος της θέρμανσης για τα ελληνικά νοικοκυριά, με το πιθανότερο σενάριο να είναι η τιμή του λίτρου να κυμανθεί μεταξύ 1,51 και 1,61 ευρώ μετά την επιδότηση, ενώ τον Απρίλιο είχε κλείσει στα 1,75 ευρώ το λίτρο. Την ίδια ημέρα θα ανακοινωθεί και η συνέχεια της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης (ντίζελ).

Στη Σύνοδο Κορυφής, πάντως, αναμένεται να δοθεί σκληρή μάχη για τη δημοσιονομική ευελιξία, η οποία θα δώσει τα περιθώρια για πρόσθετη στήριξη των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση εμφανίζεται ιδιαίτερα ανήσυχη για τις εξελίξεις στις Βρυξέλλες, καθώς τα μηνύματα που έρχονται από την Ευρώπη δεν είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.

Όπως λένε, μάλιστα, στελέχη του Μεγάρου Μαξίμου, ο πρωθυπουργός εμφανίζεται να έχει και εναλλακτικό σχέδιο, προκειμένου να αντιμετωπίσει την κατάσταση εάν οι Ευρωπαίοι ηγέτες δεν συμφωνήσουν να εξαιρεθούν οι έκτακτες δαπάνες για τα μέτρα στήριξης που έχουν ληφθεί ή μπορεί να απαιτηθούν από τον υπολογισμό των οροφών δαπανών.

Το σενάριο αυτό προβλέπει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα ζητήσει την έγκριση των ευρωπαϊκών αρχών, ώστε μέρος από το 1 δισ. ευρώ εθνικών πόρων, που προορίζονται για ενεργειακές επενδύσεις, να κατευθυνθεί σε παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών.

Να σημειωθεί ότι, αν και οι πόροι δεν θα αγγίξουν τα 700 εκατ. ευρώ που επεδίωκε η κυβέρνηση, οποιοδήποτε νέο δημοσιονομικό περιθώριο για πρόσθετα μέτρα αποτελεί ζητούμενο.

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