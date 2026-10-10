search
ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 15:29
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

10.10.2026 14:15

Ποιος μοιράζει υπουργεία στο κόμμα Τσίπρα;

10.10.2026 14:15
alexis-tsipras (1)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μια κάποια ενόχληση φαίνεται ότι υπάρχει στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με τη σύνθεση της λεγόμενης «σκιώδους κυβέρνησης» και τις μεταγραφές που σχεδιάζονται από άλλους πολιτικούς χώρους.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού φέρονται να δυσανασχετούν με την ονοματολογία και τις ανεπιβεβαίωτες διαρροές. Και μάλλον έχουν λόγους, καθώς η πρόωρη διανομή ρόλων και αξιωμάτων μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι λύνει.

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα ήθελαν να εμφανιστούν ως περίπου βέβαιοι συνεργάτες του Τσίπρα, είτε για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση είτε για να προλάβουν ανταγωνιστές. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα πολιτική πρόταση, αλλά γύρω του αρχίζουν να εμφανίζονται γνώριμες συμπεριφορές από το παρελθόν. Και αυτό μάλλον είναι το τελευταίο που χρειάζεται.

Διαβάστε επίσης:

Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος της ΕΛΑΣ κατά διάρκεια συνέντευξης (Video)

Τετ α τετ είχε ο Πιερρακάκης με την Κοβέσι στο Λουξεμβούργο

«Στέφανος Μάνος» ονομάστηκε η αίθουσα συσκέψεων του ΥΠΕΝ



google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Μαχμούτ Αμπάς

Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές 141 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόταση της Κομισιόν, προτείνει η Ιρλανδική προεδρία για το νέο προϋπολογισμό 2028-2034

tramp kogresso 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποστασιοποίηση Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική» (Video)

elefsina
ΕΛΛΑΔΑ

Ελευσίνα: Προκαλεί ο 22χρονος νεοναζί – Yπέβαλε μήνυση σε βάρος του 32χρονου αντιφασίστα που μαχαίρωσαν

MOTOROIL
ΕΛΛΑΔΑ

Έκρηξη στην Motor Oil: Τρεις νέες συλλήψεις για το εργατικό δυστύχημα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

media-mouse-entos
MEDIA

Οι «Ράδιο αρβύλα»,ο Λαζόπουλος και η σάτιρα, η Σκορδά, ο Παπαβασιλείου και το τελευταίο ΔΣ, ο Σάββας από το «Σόι σου» πάει στον «Αστυνομο Ρεξ» και το «Παιδί» που χάρισε βραβείο στην ΕΡΤ

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

theodoropoulos_gaka_new_1234
ΕΛΛΑΔΑ

Τέσσερα ανοιχτά μέτωπα και νέες έρευνες για Γάκα-Θεοδωρόπουλο: Στο «μικροσκόπιο» η περιουσία τους και η θυρίδα στο Κολωνάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.10.2026 15:28
Μαχμούτ Αμπάς

Δυτική Όχθη: Ο Αμπάς αποφάσισε τη διεξαγωγή εκλογών στις 11 Σεπτέμβριου του 2027 – Συνεχίζονται οι σφαγές στη Γάζα

Κομισιόν
ΚΟΣΜΟΣ

Περικοπές 141 δισ. ευρώ συγκριτικά με την πρόταση της Κομισιόν, προτείνει η Ιρλανδική προεδρία για το νέο προϋπολογισμό 2028-2034

tramp kogresso 876- new
ΚΟΣΜΟΣ

Αποστασιοποίηση Τραμπ για Γκίλφοϊλ: «Είναι κρίμα, άκουσα λίγα πράγματα, δεν ξέρω πολλά, αλλά πάντα ήταν πολύ ευγενική» (Video)

1 / 3