Ποιος μοιράζει υπουργεία στο κόμμα Τσίπρα;

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Μια κάποια ενόχληση φαίνεται ότι υπάρχει στο επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα για τις πληροφορίες που κυκλοφορούν σχετικά με τη σύνθεση της λεγόμενης «σκιώδους κυβέρνησης» και τις μεταγραφές που σχεδιάζονται από άλλους πολιτικούς χώρους.

Συνεργάτες του πρώην πρωθυπουργού φέρονται να δυσανασχετούν με την ονοματολογία και τις ανεπιβεβαίωτες διαρροές. Και μάλλον έχουν λόγους, καθώς η πρόωρη διανομή ρόλων και αξιωμάτων μπορεί να προκαλέσει περισσότερα προβλήματα από όσα υποτίθεται ότι λύνει.

Άλλωστε, δεν είναι λίγοι εκείνοι που θα ήθελαν να εμφανιστούν ως περίπου βέβαιοι συνεργάτες του Τσίπρα, είτε για να ενισχύσουν τη διαπραγματευτική τους θέση είτε για να προλάβουν ανταγωνιστές. Το ενδιαφέρον είναι ότι ο πρώην πρωθυπουργός επιχειρεί να διαμορφώσει μια νέα πολιτική πρόταση, αλλά γύρω του αρχίζουν να εμφανίζονται γνώριμες συμπεριφορές από το παρελθόν. Και αυτό μάλλον είναι το τελευταίο που χρειάζεται.

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