«Στέφανος Μάνος» ονομάστηκε η αίθουσα συσκέψεων του ΥΠΕΝ 

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Με το όνομα «Στέφανος Μάνος» ονομάστηκε η κεντρική αίθουσα συσκέψεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε τελετή παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Ο πρωθυπουργός εξήρε την πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου, την προσήλωσή του στο δημόσιο καθήκον και την πρωτοποριακή του αντίληψη για την προστασία του περιβάλλοντος, την οποία συνέδεε με την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή του στον χωροταξικό σχεδιασμό και στην περιβαλλοντική πολιτική, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις ιδέες του βρέθηκαν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου αρκετά χρόνια αργότερα. «Στις μεγάλες του επιλογές έχει κάθε λόγο να αισθάνεται απολύτως δικαιωμένος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης όσων άνοιξαν τον δρόμο για τις επόμενες γενιές.

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