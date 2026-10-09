search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 16:22
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

09.10.2026 15:46

«Στέφανος Μάνος» ονομάστηκε η αίθουσα συσκέψεων του ΥΠΕΝ 

09.10.2026 15:46
stefanos-manos-234

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Με το όνομα «Στέφανος Μάνος» ονομάστηκε η κεντρική αίθουσα συσκέψεων του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε τελετή παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρου Παπασταύρου.

Ο πρωθυπουργός εξήρε την πολιτική παρακαταθήκη του Στέφανου Μάνου, την προσήλωσή του στο δημόσιο καθήκον και την πρωτοποριακή του αντίληψη για την προστασία του περιβάλλοντος, την οποία συνέδεε με την οικονομική ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της χώρας.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη συμβολή του στον χωροταξικό σχεδιασμό και στην περιβαλλοντική πολιτική, επισημαίνοντας ότι πολλές από τις ιδέες του βρέθηκαν στο επίκεντρο του δημόσιου διαλόγου αρκετά χρόνια αργότερα. «Στις μεγάλες του επιλογές έχει κάθε λόγο να αισθάνεται απολύτως δικαιωμένος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης όσων άνοιξαν τον δρόμο για τις επόμενες γενιές.

Διαβάστε επίσης

Γεραπετρίτης για Γκιλφόιλ: Αποκλείει την κλήση της στο ΥΠΕΞ – «Δεν υπήρξε απειλή»

Απροκάλυπτη κάλυψη ΠΑΣΟΚ στον Κωνσταντόπουλο: «Ιδιωτική διαφορά» λέει ο Τσουκαλάς για την καταγγελία Παπαδοπούλου

Σιωπή από ΠΑΣΟΚ για την καταγγελία Παπαδοπούλου κατά Κωνσταντόπουλου: Οι αιχμές για συστηματικό bullying – Καταδίκη από Μπατζελή, Μάδεση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tileorasi
MEDIA

Οριακά πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)

nosokomeio serres – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Πέθανε ο 49χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί βαρύτατα όταν έπεσε από σκαλωσιά

pasok-konstantopoulos-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος και αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ με τις καταγγελίες Παπαδοπούλου για «αντρίλα» – Ο Κωνσταντόπουλος είχε ξεπεράσει τα όρια και με την Γεννηματά

antifasist
ΕΛΛΑΔΑ

Επίθεση σε 32χρονο από νεοναζί στην Ελευσίνα: «Μου είπαν ότι με διάλεξαν γιατί είμαι αριστερός και αντιρατσιστής»

farmaka_0910_1460-820_new
ΥΓΕΙΑ

Πρωταγωνιστής στις διεθνείς αγορές το ελληνικό φάρμακο – 31 ελληνικές φαρμακοβιομηχανίες στη CPHI 2026

Δείτε όλες τις ειδήσεις
foitites-78234
ΕΛΛΑΔΑ

«Κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα, ήρθε η ώρα να μας ακούσουν» - Ακρίβεια, ενοίκια και κόστος σπουδών βγάζουν και τους Έλληνες φοιτητές στον δρόμο

mitsotakis tsipras androulakis samaras1
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δημοσκοπήσεις Οκτωβρίου: Σταθερή η απόσταση ΕΛΑΣ από ΠΑΣΟΚ, τι περιμένει η ΝΔ και τι δείχνουν για το κόμμα Σαμαρά τα πρώτα ευρήματα

mazonakis
ΕΛΛΑΔΑ

Βενζοδιαζεπίνες εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη από τις τοξικολογικές: Τι είναι, πώς δρουν και τι εξετάζουν οι ειδικοί

ergazomenoi-kosmos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις: Πάνω από 200.000 εργαζόμενοι στην έξοδο υπό τον φόβο αλλαγών στα όρια ηλικίας

vladis
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

O Ντομπρόβσκις αδιαφορεί για την ενεργειακή κρίση: Αρνείται δημοσιονομικές ευελιξίες για Ελλάδα-Ιταλία, προστασία ζήτησε ο Πιερρακάκης

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09.10.2026 16:22
tileorasi
MEDIA

Οριακά πρώτος σε τηλεθέαση ο Alpha την Πέμπτη (9/10)

nosokomeio serres – new
ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στις Σέρρες: Πέθανε ο 49χρονος εργάτης που είχε τραυματιστεί βαρύτατα όταν έπεσε από σκαλωσιά

pasok-konstantopoulos-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σάλος και αμηχανία στο ΠΑΣΟΚ με τις καταγγελίες Παπαδοπούλου για «αντρίλα» – Ο Κωνσταντόπουλος είχε ξεπεράσει τα όρια και με την Γεννηματά

1 / 3