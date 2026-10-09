Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος της ΕΛΑΣ κατά διάρκεια συνέντευξης (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Μέλος της ΕΛΑΣ έγινε η Έφη Αχτσιόγλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο vidcast «Το λες» με την δημοσιογράφο Ελένη Στεργίου.

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μιλήσει.

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου γιατί δεν έχει γίνει μέλος της ΕΛΑΣ αφού στηρίζει το εγχείρημα, η Έφη Αχτσιόγλου απάντησε «Θα γραφτώ, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ».

Στη συνέχεια η Ελένη Στεργίου της έδωσε το λαπτοπ και προχώρησε στην εγγραφή της. «Άντε και σε καλή μεριά», σχολίασε.

Στην ερώτηση αν σκόπευε να γραφτεί απάντησε πως σχεδίαζε να πάει «κάποια στιγμή σε κάποια οργάνωση στα δυτικά. Εκεί έχω πολιτικές ρίζες, εκεί εκλεγόμουν βουλευτής».

Διαβάστε επίσης

Η Μπατζελή στο πλευρό της Άννας Παπαδοπούλου – Η σιωπή απέναντι στον εκφοβισμό είναι συνενοχή

Τετ α τετ είχε ο Πιερρακάκης με την Κοβέσι στο Λουξεμβούργο

Σάλος με την μακάβρια δήλωση της Βούλτεψη για την Μαρικάρμεν – «Έμενε στο Κολωνάκι της Μαδρίτης και έδινε 170 ευρώ νοίκι, μπούχτισαν μαζί της» (video)