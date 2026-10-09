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09.10.2026 20:36

Η Αχτσιόγλου έγινε μέλος της ΕΛΑΣ κατά διάρκεια συνέντευξης (Video)

09.10.2026 20:36
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Μέλος της ΕΛΑΣ έγινε η Έφη Αχτσιόγλου κατά τη διάρκεια συνέντευξης στο vidcast «Το λες» με την δημοσιογράφο Ελένη Στεργίου.

Η Έφη Αχτσιόγλου τόνισε ότι στηρίζει το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, παρά το γεγονός ότι δεν έχουν μιλήσει.

Στην ερώτηση της δημοσιογράφου γιατί δεν έχει γίνει μέλος της ΕΛΑΣ αφού στηρίζει το εγχείρημα, η Έφη Αχτσιόγλου απάντησε «Θα γραφτώ, ρε παιδιά. Εντάξει, άμα αυτό είναι το θέμα, να μπω στην πλατφόρμα, να γραφτώ».

Στη συνέχεια η Ελένη Στεργίου της έδωσε το λαπτοπ και προχώρησε στην εγγραφή της. «Άντε και σε καλή μεριά», σχολίασε. 

Στην ερώτηση αν σκόπευε να γραφτεί απάντησε πως σχεδίαζε να πάει «κάποια στιγμή σε κάποια οργάνωση στα δυτικά. Εκεί έχω πολιτικές ρίζες, εκεί εκλεγόμουν βουλευτής». 

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