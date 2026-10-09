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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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09.10.2026 18:12

Τετ α τετ είχε ο Πιερρακάκης με την Κοβέσι στο Λουξεμβούργο

09.10.2026 18:12
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Με την Ευρωπαία Γενική Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι συναντήθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης, στην  έδρα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στο Λουξεμβούργο.

Με ανάρτησή του ο πρόεδρος του Eurogroup ανέφερε ότι στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η προστασία των ευρωπαϊκών πόρων και η σημασία της στενής συνεργασίας μεταξύ των εθνικών αρχών και των ευρωπαϊκών θεσμών.

«Η διαφάνεια, η λογοδοσία και η αποτελεσματική λειτουργία της Δικαιοσύνης αποτελούν θεμελιώδεις προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς», υπογράμμισε ο κ. Πιερρακάκης.

 Νωρίτερα, ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών χαιρέτισε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής, που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα, τονίζοντας ότι έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία.

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