Ανδρουλάκης από Καστελλόριζο: Αδιαπραγμάτευτα τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο

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Ξεκάθαρο μήνυμα προς την Τουρκία για τον σεβασμό του διεθνούς δικαίου και την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας έστειλε πριν από λίγο από το Καστελλόριζο ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του στο ακριτικό νησί.

Με φόντο το ανατολικότερο άκρο της ελληνικής επικράτειας, ο κ. Ανδρουλάκης υπογράμμισε ότι η εθνική κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο αμφισβήτησης, καθώς θεμελιώνονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας.

«Στεκόμαστε στο ανατολικότερο άκρο της χώρας. Από εδώ λοιπόν που ξεκινά η πατρίδα μας, στέλνουμε ένα καθαρό μήνυμα. Η εθνική μας κυριαρχία και τα κυριαρχικά μας δικαιώματα σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο είναι ισχυρά και αδιαπραγμάτευτα, γιατί στηρίζονται στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας και σε κανόνες χωρίς εξαιρέσεις», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε παράλληλα στον αναθεωρητισμό και στις αμφισβητήσεις που διατυπώνονται σε βάρος των δικαιωμάτων της Ελλάδας, κάνοντας ιδιαίτερη μνεία στην προστασία των θαλασσών και των κρίσιμων ενεργειακών υποδομών.

«Στεκόμαστε απέναντι στον αναθεωρητισμό», τόνισε, προσθέτοντας ότι «κανένα δήθεν ευαίσθητο ζήτημα τρίτης χώρας δεν μπορεί να δικαιολογεί παράνομες και προκλητικές ενέργειες».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι η επιδίωξη σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία πρέπει να στηρίζεται σε σταθερές αρχές και όχι σε συγκυριακές συνθήκες.

«Εργαζόμαστε για καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά αυτές δεν θα εξαρτώνται από τις εκάστοτε καιρικές συνθήκες, αλλά μόνο από ένα πράγμα: τον σεβασμό στο διεθνές δίκαιο από όλους», επισήμανε.

Η δήλωση του κ. Ανδρουλάκη έγινε κατά την πρώτη ημέρα της επίσκεψής του στο Καστελλόριζο, όπου βρίσκεται συνοδευόμενος από τον βουλευτή Δωδεκανήσου Γιώργο Νικητιάδη και κομματικά στελέχη. Το πρόγραμμα της περιοδείας του περιλαμβάνει επισκέψεις σε βασικές δομές του νησιού, ενώ αύριο, Σάββατο 10 Οκτωβρίου, πρόκειται να συναντηθεί με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και τους αντιδημάρχους.

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