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ΠΟΛΙΤΙΚΗ

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09.10.2026 17:37

Κώστας Τσουκαλάς: Καμία ανοχή στη φασιστική βία – Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται

09.10.2026 17:37
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«Η δημοκρατία δεν εκφοβίζεται. Μηδενική ανοχή στον φασισμό. Αυτή είναι η απάντηση στη φασιστική αιματηρή επίθεση σε βάρος 32χρονου στην Ελευσίνα, που ανήκει στον αντιφασιστικό χώρο και οι θρασύδειλοι φασίστες μαχαίρωσαν στήνοντας του καρτέρι έξω από το σπίτι του», δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς.

Ο κ. Τσουκαλάς τόνισε πώς «το ΠΑΣΟΚ πρωτοστάτησε στον αγώνα κατά της Χρυσής Αυγής και έδωσε τη μάχη για τον πολιτικό αποκλεισμό των ναζιστικών μορφωμάτων που ακολούθησαν» και ήταν κατηγορηματικός ότι θα είναι ξανά στην πρώτη γραμμή.

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