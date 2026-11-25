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Ανακρίτρια και εισαγγελέας διαφώνησαν για το αν θα έπρεπε να κριθεί προσωρινά κρατούμενος ο 63χρονος γυναικοκτόνος στο Θησείο. Τελικά του επιβλήθηκε κατ’ οίκον περιορισμός.

Εντός των επόμενων πέντε ημερών αναμένεται να συνεδριάσει το δικαστικό συμβούλιο προκειμένου να αποφανθεί επί της προφυλάκισης ή μη του 63χρονου γυναικοκτόνου στο Θησείο.

Ο κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία από πρόθεση της συζύγου του, αν και απολογήθηκε χθες, δεν κρίθηκε προσωρινά κρατούμενος, καθώς υπήρξε διαφωνία μεταξύ εισαγγελέα και ανακρίτριας.

Η δικαστική λειτουργός, η οποία είχε την άποψη ότι θα πρέπει ο κατηγορούμενος να μείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό και να μην οδηγηθεί στη φυλακή αναφέρει χαρακτηριστικά στο διατακτικό που συνέταξε:

«Προκύπτουν μεν σοβαρές ενδείξεις ενοχής σε βάρος του για το προαναφερθέν αδίκημα που του αποδίδεται με το κατηγορητήριο, καθώς και κίνδυνος τέλεσης ομοειδών πράξεων, πλην όμως το μέτρο του κατ’οίκον περιορισμού με ηλεκτρονική επιτήρηση παρέχει την προσδοκία ότι αυτός δε θα διαπράξει άλλα εγκλήματα, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες τέλεσης της πράξης που του αποδίδεται σε συνδυασμό με το ότι έχει γνωστή και σταθερή διαμονή στη χώρα και υπέβαλε σχετικό αίτημα».

Να σημειωθεί ότι ο εισαγγελέας γνωμοδοτήσεων είχε την άποψη ότι θα πρέπει ο 63χρονος να οδηγηθεί στη φυλακή. Μέχρι να λάβει την απόφασή του το συμβούλιο πλημμελειοδικών, ο κατηγορούμενος θα βρίσκεται σε κατ’οίκον περιορισμό.

Τι ισχυρίστηκε ο 63χρονος συζυγοκτόνος

Ο 63χρονος, κατά πληροφορίες, κατά την απολογία του αρνήθηκε την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, για την οποία του έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, αποδεχόμενος μόνο ότι διέπραξε το αδίκημα της θανατηφόρας σωματικής βλάβης από αμέλεια.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι το θύμα τού επιτέθηκε πρώτα λόγω των ψυχολογικών προβλημάτων που αντιμετώπιζε, με συνέπεια να επέλθει το θανατηφόρο αποτέλεσμα, προσθέτοντας πως η σύζυγός του ήταν σε μανία και ο κατηγορούμενος επιχείρησε να τη σταματήσει.

Επικαλέστηκε, μάλιστα, άμυνα και δήλωσε συντετριμμένος για το περιστατικό.

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