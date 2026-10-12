ΕΛΑΣ: Νέες προσχωρήσεις με φόντο την άγρια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη

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Σε εξέλιξη βρίσκεται νέο κύμα προσχωρήσεων στην ΕΛΑΣ με «επώνυμους» και πολιτικά στελέχη, ενώ συνεχίζεται η αναμονή για το πότε θα παραιτηθούν ανεξάρτητοι βουλευτές που θεωρείται ότι προσανατολίζονται προς το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο τελευταίος ξεκινά περιοδείες στις περιφέρειες της χώρας, αρχής γενομένης από την Κρήτη, συνοδεία κεντρικών στελεχών.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ ανακοίνωσε χθες την ένταξη στο κόμμα του παλαίμαχου μπασκετμπολίστα Άγγελου Κορωνιού, αρχηγού της ομάδας του Περιστερίου για χρόνια και παίκτη της Εθνικής Ελλάδας. Οι δύο άνδρες εμφανίζονται στο παρκέ να παίζουν μπάσκετ, με τον Κορωνιό να δηλώνει στον Τσίπρα «εγώ θα σε μάθω μπάσκετ κι εσύ θα μου μάθεις τα μυστικά της πολιτικής». Μάλιστα, εν προκειμένω δεν πρόκειται απλώς για ένταξη, αλλά για ανακοίνωση υποψηφιότητας, σύμφωνα με την Αμαλίας.

Είχε προηγηθεί το απόγευμα της Παρασκευής η εγγραφή της Έφης Αχτσιόγλου στην πλατφόρμα της ΕΛΑΣ και μάλιστα εν μέσω on camera συνέντευξής της σε ιστοσελίδα. Μια μέρα πριν, η Έφη Αχτσιόγλου είχε δώσει το «παρών» σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης της ΕΛΑΣ στο Ίλιον. Σημειώνεται πως η Έφη Αχτσιόγλου, ικανοποιώντας τους δύο βασικούς όρους που έθεσε εξαρχής ο Αλέξης Τσίπρας, είχε παραιτηθεί από τη βουλευτική της έδρα στις 2 Ιουνίου και, μετά από 4 μήνες, έκανε το βήμα με το «μοντέλο Καραμέρου», δηλαδή εγγραφή κι ένταξη ως απλός «στρατιώτης» σε πρώτη φάση.

Την περασμένη Τρίτη επισημοποιήθηκε και η ένταξη της προερχόμενης από το ΠΑΣΟΚ Ρόζας Βρεττού, με την παρουσία της στη σύσκεψη των Συντονιστικών Επιτροπών της ΕΛΑΣ στην Αττική.

Σε ό,τι αφορά τα νεότερα από το «μέτωπο» των ανεξάρτητων βουλευτών, προς τους οποίους ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στέλνει μηνύματα πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος από την παραίτηση και πως δεν θα πρέπει να κάνουν το βήμα την τελευταία στιγμή, υπάρχουν πρόσωπα που, αν και δεν έχουν προς το παρόν παραιτηθεί, εμφανίζονται σε εκδηλώσεις της ΕΛΑΣ, δείχνοντας ότι η παραίτηση είναι θέμα χρόνου. Ενδεικτικό παράδειγμα ο ανεξάρτητος βουλευτής Μαγνησίας Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο οποίος έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση της τοπικής οργάνωσης μέσα στο Σαββατοκύριακο.

«Αγριεύει» η κόντρα με το ΠΑΣΟΚ

Στο μεταξύ, οξύνεται συνεχώς η κόντρα με το ΠΑΣΟΚ, κι ενώ ο προεκλογικός μαραθώνιος έχει μόλις ξεκινήσει. Η αντιπαράθεση που ξέσπασε μετά την καταγγελία της αναπληρώτριας εκπροσώπου Τύπου της ΕΛΑΣ, Άννας Παπαδοπούλου, για τη σφοδρή κόντρα που είχε σε τηλεοπτικό πάνελ με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλο, έριξε λάδι στη φωτιά, πολλώ δε μάλλον που κεντρικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ έδειξαν να καλύπτουν τον «πράσινο» βουλευτή, ενώ ούτε ο Ν. Ανδρουλάκης τον αποδοκίμασε. Εξαίρεση στη στάση του ΠΑΣΟΚ υπήρξαν η Κατερίνα Μπατζελή, η Βάσια Μάδεση, αναπληρώτρια γραμματέας του Τομέα Ισότητας του ΠΑΣΟΚ, αλλά και ο Θόδωρος Μαργαρίτης.

«Λάδι στη φωτιά» έριξε και μια ατάκα Τσίπρα για τον Ανδρουλάκη, ότι «έχασε απ’ τον Κασσελάκη», προκειμένου να δηλώσει ότι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έχασε την ευκαιρία μιας δημοσκοπικής «εκτίναξης». Νέα κόντρα ξέσπασε και χθες με αφορμή άρθρο του Θανάση Καρτερού, ο οποίος έκανε λόγο για στρατηγική όξυνσης εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ με στόχο τον Τσίπρα, ενώ στο κείμενό του διερωτάται αν ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι «βλάκας». Το ΠΑΣΟΚ αντέδρασε με σφοδρότητα, κάνοντας λόγο για «λίβελο» και «προσωπική επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη με πρωτοφανείς και ανοίκειους χαρακτηρισμούς», ενώ «έδειξε» τον Αλέξη Τσίπρα πίσω από τη γραφίδα Καρτερού, με τη φράση «ο κ. Τσίπρας υπαγορεύει και ο κ. Καρτερός εκτελεί». Πάντως, η Αμαλίας διαψεύδει σταθερά ότι πίσω από την αρθρογραφία Καρτερού –αν και είναι στενός συνομιλητής του πρώην πρωθυπουργού– υπάρχει ο Τσίπρας.

Διήμερη περιοδεία στην Κρήτη – Το πρόγραμμα της επίσκεψης

Στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας που ξεκινά η ΕΛΑΣ, ο Αλέξης Τσίπρας πιάνει το νήμα των περιοδειών στις περιφέρειες της χώρας, αρχής γενομένης από την Κρήτη. Το στοίχημα που έχει αναδείξει ο Τσίπρας για το επόμενο διάστημα είναι η σύνδεση με την κοινωνία μέσα από την οργανωτική ανάπτυξη και διείσδυση της ΕΛΑΣ στις τοπικές κοινωνίες. Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ στις περιοδείες του θα συνοδεύεται και από κεντρικά στελέχη.

Δευτέρα 12/10

14:00: Ενημέρωση για τα έργα στον ΒΟΑΚ, συνάντηση με εκπρόσωπο του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» και επαγγελματίες οδηγούς.

Ενημέρωση για τα έργα στον ΒΟΑΚ, συνάντηση με εκπρόσωπο του συλλόγου «SOS Τροχαία Εγκλήματα» και επαγγελματίες οδηγούς. 15:00: Οροπέδιο Λασιθίου – Αυτοψία στις καλλιέργειες που πλημμύρισαν από την πρόσφατη κακοκαιρία.

Οροπέδιο Λασιθίου – Αυτοψία στις καλλιέργειες που πλημμύρισαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. 17:30: Γέργερη Ηρακλείου – Συνάντηση με κατοίκους του χωριού.

Τρίτη 13/10

11:00: Μέλαμπες – Περιοδεία στα καμένα, συνάντηση με αμπελουργούς και ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές.

Μέλαμπες – Περιοδεία στα καμένα, συνάντηση με αμπελουργούς και ενημέρωση για τις καταστροφές στην αγροτική παραγωγή και τις υποδομές. 12:30: Σπήλι – Συνάντηση με κατοίκους του χωριού.

Σπήλι – Συνάντηση με κατοίκους του χωριού. 16:30: Άνω Μυλοπόταμος, Λιβάδια και Ζωνιανά – Αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και στη συνέχεια:

Άνω Μυλοπόταμος, Λιβάδια και Ζωνιανά – Αυτοψία στις περιοχές που επλήγησαν από τις πλημμύρες και στη συνέχεια: Ανώγεια: Συζήτηση με κτηνοτρόφους και αγρότες.

Παράλληλα, ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΕΛΑΣ, Μίλτος Χατζηγιαννάκης, τη Δευτέρα 12 Οκτωβρίου θα πραγματοποιήσει:

10:00: Συνάντηση με τη διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χανίων.

Συνάντηση με τη διοίκηση, τους γιατρούς και τους εργαζομένους στο Νοσοκομείο Χανίων. 11:30: Συνάντηση με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη.

Συνάντηση με τον θεματικό αντιπεριφερειάρχη. 12:30: Συνάντηση με τον δήμαρχο Χανίων.

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