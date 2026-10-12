Οργή στο ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα – Η Χαριλάου έτοιμη για την τελική αναμέτρηση με ΕΛΑΣ με κερδισμένο τον… Μητσοτάκη

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Σε μια στρατηγική ολοκληρωτικής σύγκρουσης με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ φαίνεται να καταλήγει η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, καθώς στη Χαριλάου Τρικούπη διαπιστώνουν ότι η μάχη για τη δεύτερη θέση και την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της Κεντροαριστεράς δεν μπορεί να κερδηθεί με πολιτική αναμονή ή με αποσπασματικές αντιπαραθέσεις.

Η οργισμένη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ στο άρθρο του Θανάση Καρτερού στην «Εφημερίδα των Συντακτών» αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της νέας τακτικής. Η Χαριλάου Τρικούπη δεν περιορίστηκε στην απόκρουση των προσωπικών επιθέσεων κατά του Νίκου Ανδρουλάκη, αλλά επέλεξε να χρεώσει ευθέως στον Τσίπρα το περιεχόμενο της παρέμβασης, εξαπολύοντας μια εξαιρετικά σκληρή επίθεση εναντίον του.

Η ανακοίνωση, με αναφορές σε «ΙΧ κόμμα», πολιτική τοξικότητα και συμφέροντα που υποτίθεται ότι στηρίζουν ταυτόχρονα τον Τσίπρα και τον Μητσοτάκη, δείχνει πως το ΠΑΣΟΚ είναι πλέον διατεθειμένο να απαντά με πολιτικό «πυρηνικό πόλεμο» σε κάθε αιχμή, αλλά και σε κάθε ευκαιρία που προσφέρεται.

Η μάχη για τη δεύτερη θέση και η επιλογή της σύγκρουσης

Πίσω από την ένταση βρίσκεται μια πολιτική πραγματικότητα που δύσκολα μπορεί να αγνοήσει η ηγεσία Ανδρουλάκη.

Η ΕΛΑΣ διατηρεί δημοσκοπικό προβάδισμα έναντι του ΠΑΣΟΚ, με αποτέλεσμα η Χαριλάου Τρικούπη να αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο να οδηγηθεί στις εκλογές χωρίς να έχει καταφέρει να ανακτήσει τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η εκτίμηση που φαίνεται να καθορίζει τη στρατηγική της είναι ότι, εάν δεν αποδομήσει πολιτικά τον Τσίπρα και το εγχείρημά του, δύσκολα θα μπορέσει να ανατρέψει τους συσχετισμούς.

Γι’ αυτό και η αντιπαράθεση αποκτά ολοένα περισσότερο προσωπικά χαρακτηριστικά. Ο Ανδρουλάκης επιχειρεί να αμφισβητήσει την αξιοπιστία του πρώην πρωθυπουργού, ενώ η Χαριλάου Τρικούπη παρουσιάζει την ΕΛΑΣ ως ένα προσωποπαγές εγχείρημα χωρίς ουσιαστική εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης.

Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η στρατηγική ενέχει τον κίνδυνο να μετατρέψει τη μάχη για την πολιτική αλλαγή σε μια εξαντλητική αναμέτρηση για το ποιος θα επικρατήσει στον ίδιο πολιτικό χώρο.

Οι ευθύνες Τσίπρα και ο εμφύλιος που εξυπηρετεί τη ΝΔ

Θα ήταν, πάντως, μονομερές να αποδοθεί αποκλειστικά στο ΠΑΣΟΚ η ευθύνη για την κλιμάκωση.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει επίσης επιλέξει να αντιμετωπίζει τον Ανδρουλάκη ως βασικό πολιτικό ανταγωνιστή, αμφισβητώντας τη στρατηγική του και υποστηρίζοντας ότι το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται ανάμεσα στην ΕΛΑΣ και τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς να έχει αποφασίσει με ποιον θέλει να συμπορευτεί.

Παράλληλα, οι ιδιαίτερα επιθετικές παρεμβάσεις προσώπων που συνδέονται πολιτικά μαζί του, όπως ο Θανάσης Καρτερός, τροφοδοτούν έναν κύκλο προσωπικών αντιπαραθέσεων, ο οποίος απομακρύνει τη συζήτηση από τις πραγματικές πολιτικές διαφορές.

Ούτε μπορεί να αγνοηθεί ότι η σύγκρουση επιβαρύνθηκε περαιτέρω από την υπόθεση της καταγγελίας της Άννας Παπαδοπούλου κατά του στελέχους του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου και τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε από τη Χαριλάου Τρικούπη.

Έτσι, οι δύο μεγαλύτεροι διεκδικητές της εκπροσώπησης του προοδευτικού χώρου ανατροφοδοτούν έναν πολιτικό εμφύλιο, στον οποίο ο καθένας κατηγορεί τον άλλον ότι εξυπηρετεί αντικειμενικά τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Και ενώ αμφότεροι δηλώνουν ότι επιδιώκουν την ήττα της Νέας Δημοκρατίας, η δημόσια αντιπαράθεσή τους δημιουργεί την εικόνα δύο πολιτικών δυνάμεων που ενδιαφέρονται πρωτίστως να εξουδετερώσουν η μία την άλλη.

Το παράδοξο που ευνοεί τον Μητσοτάκη

Το πολιτικό παράδοξο είναι προφανές. Το ΠΑΣΟΚ θεωρεί ότι πρέπει να νικήσει πρώτα τον Τσίπρα για να μπορέσει να αμφισβητήσει τον Μητσοτάκη, ενώ η ΕΛΑΣ εμφανίζεται να αντιμετωπίζει την υποχώρηση του Ανδρουλάκη ως προϋπόθεση για την ανάδειξή της σε εναλλακτική κυβερνητική δύναμη.

Μόνο που αυτή η διπλή επιδίωξη μπορεί τελικά να αποδειχθεί αυτοκαταστροφική.

Διότι όσο οι δύο πλευρές επενδύουν πολιτικό κεφάλαιο στην αλληλοεξόντωση, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποκτά ένα πολύτιμο πλεονέκτημα: απέναντί του δεν διαμορφώνεται μια πειστική εναλλακτική πρόταση εξουσίας, αλλά δύο αντίπαλα στρατόπεδα που αμφισβητούν διαρκώς το ένα την αξιοπιστία του άλλου.

Και κάπως έτσι, η μάχη για τη δεύτερη θέση κινδυνεύει να εξελιχθεί στον αποτελεσματικότερο σύμμαχο της πρώτης.

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