Πώς η Αθήνα γίνεται ακουσίως… πασαρέλα διαδόχων του Τραμπ – Ο Ρούμπιο, ο Βανς και ο γρίφος της Γκιλφόιλ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αν κάποιος έλεγε πριν από μερικά χρόνια ότι εν έτει 2026 η Αθήνα θα μετατρεπόταν σε έναν από τους προορισμούς υψηλής ζήτησης για την πολιτική σκηνή των ΗΠΑ, μπορεί να τον περνούσαν και για τρελό.

Ωστόσο, ξαφνικά, η crème-de-la-crème του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος ετοιμάζεται για «πέρασμα» από την πρωτεύουσα της Ελλάδας, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της για τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές του 2028, όταν πλέον ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος για περίπου μια ντουζίνα χρόνια καθορίζει τον πολιτικό προσανατολισμό του κόμματος και των ΗΠΑ, δεν θα μπορεί να είναι και πάλι υποψήφιος.

Ήδη ο ένας μεγάλος «δελφίνος» του Τραμπ, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ουσιαστικά ξεκίνησε ατύπως την προεκλογική του εκστρατεία με την επίσκεψή του στην Αθήνα και την ομιλία του στην Πνύκα. Και τώρα, σύμφωνα με πηγές του αμερικανικού μιντιακού ομίλου Breitbart, ο έτερος διεκδικητής του χρίσματος του GOP, αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, ετοιμάζει βαλίτσες για την πρωτεύουσα της Ελλάδας.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βανς θα είναι ο κορυφαίος ομιλητής στο 1ο Breitbart Europe Summit, στο οποίο αναμένεται να συμμετάσχουν επίσης γερουσιαστές και μέλη της Βουλής των Αντιπροσώπων, αλλά και εκπρόσωποι του αμερικανικού επιχειρηματικού κόσμου, σε μια σύνοδο/συζήτηση για τις ευρωατλαντικές σχέσεις και τα νέα δεδομένα που η κυβέρνηση Τραμπ φέρνει σε αυτές.

Κατ’ αρχάς, ένα caveat: το Breitbart θεωρείται από πολλούς αναλυτές ως η μιντιακή «φωνή» του κινήματος MAGA που έχει δημιουργήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, είναι μία από τις βασικές πηγές ενημέρωσης του προέδρου των ΗΠΑ και οι θέσεις που εκφράζει θεωρούνται ακραία συντηρητικές – έως ακροδεξιές. Ωστόσο, είναι ένα ΜΜΕ που εκτιμάται ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στο άνοιγμα διαύλων επικοινωνίας της Αθήνας με την κυβέρνηση Τραμπ και στη βελτίωση των σχέσεων των δύο πλευρών.

Στο πλαίσιο αυτό, η πραγματοποίηση του 1ου Breitbart Europe Summit στην Αθήνα όχι μόνο θα δώσει την ευκαιρία στον Τζέι Ντι Βανς να «απαντήσει» στον Ρούμπιο από την πόλη που γέννησε την έννοια της δημοκρατίας, αλλά εκτιμάται από ορισμένους κυβερνητικούς κύκλους ότι επιβεβαιώνει εν τοις πράγμασι τον αναβαθμισμένο ρόλο της Ελλάδας σε σχέση με τις ΗΠΑ και αποτελεί έμπρακτη απόδειξη ότι η Ουάσινγκτον θεωρεί την Αθήνα ως πηγή σταθερότητας και αξιοπιστίας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ίδιος ο Τραμπ σε ανύποπτη στιγμή είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα στήριζε μια υποψηφιότητα Βανς – Ρούμπιο για τις εκλογές του 2028 – ωστόσο, δεδομένου ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει την τάση να αλλάζει απόψεις με μεγάλη ταχύτητα, δεν είναι σίγουρο ότι συνεχίζει να στηρίζει αυτό το σχήμα. Εν πάση περιπτώσει, πάντως, το σίγουρο είναι ότι ο αντιπρόεδρος και ο ΥΠΕΞ των ΗΠΑ αξιοποιούν την Ελλάδα ως σύμβολο για τις προεκλογικές επιδιώξεις τους, κάτι που, για να το πούμε λαϊκά, «δεν χαλάει» καθόλου την Αθήνα.

Ο «γρίφος» Γκιλφόιλ

Την ίδια στιγμή, η κυβέρνηση παρακολουθεί από διακριτική απόσταση τα τεκταινόμενα σχετικά με την πρέσβειρα των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, η οποία το τελευταίο διάστημα βρίσκεται στο επίκεντρο έντονου παρασκηνίου και αποκαλύψεων σχετικά με πράγματα που φέρεται να έκανε πριν, αλλά και αφότου χρίστηκε επικεφαλής της διπλωματικής αποστολής των ΗΠΑ στην Ελλάδα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Wall Street Journal, η Γκιλφόιλ φέρεται να είπε ότι η Ουάσινγκτον βρίσκεται πίσω από την πτώση της κυβέρνησης στη Ρουμανία και ότι το ίδιο θα μπορούσε να συμβεί σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, ακόμα και στην Ελλάδα. Η Αθήνα έχει διαψεύσει ότι ειπώθηκε κάτι τέτοιο, ωστόσο νέες αποκαλύψεις της εφημερίδας έφεραν τη Γκιλφόιλ να ζητά μέσω γραπτών μηνυμάτων από δωρητή του Τραμπ να καλύψει χρέος της 100.000 δολαρίων λίγο πριν από την ακρόασή της από τη Γερουσία των ΗΠΑ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι θα του διασφάλιζε πρόσβαση στον πρόεδρο και τα μέλη της κυβέρνησης.

Τα δημοσιεύματα προκάλεσαν την εμφανή ενόχληση του Ρούμπιο, κατά την παρουσία του στην Αθήνα, ενώ διεθνή ΜΜΕ ανέφεραν ότι Τραμπ και Ρούμπιο το αμέσως επόμενο διάστημα θα συσκεφθούν για να αποφασίσουν αν η Γκιλφόιλ θα ανακληθεί από πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα ή αν θα παραμείνει στη θέση της, με τα δημοσιεύματα να λένε ότι ο πρόεδρος και ο ΥΠΕΞ είναι «τσαντισμένοι» με τη συμπεριφορά της, ενώ και ο Βανς φάνηκε να παίρνει αποστάσεις από τη Γκιλφόιλ.

Η ίδια χθες υποστήριξε μέσω δικηγόρων της ότι ο δωρητής που κατήγγειλε ότι του ζήτησε χρήματα της χρωστάει 150.000 δολάρια για τη συμμετοχή της ως κεντρικής ομιλήτριας στις εκδηλώσεις «Freedom Fest» στο Κεντάκι, καθώς και για πρόσθετες ομιλίες και υπηρεσίες στρατηγικής επικοινωνίας και συγκέντρωσης χρηματοδότησης. Παράλληλα, ισχυρίστηκε ότι όλες οι πράξεις της ως πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα είχαν την έγκριση του αμερικανικού ΥΠΕΞ και ότι έχει συμμορφωθεί με τις ομοσπονδιακές διατάξεις για τη δεοντολογία, την αποδοχή δώρων και τις υποχρεώσεις δήλωσης.

Ενδιαφέρον, πάντως, έχουν κάποιες πληροφορίες από τις ΗΠΑ που βάζουν στο πλάνο ως πιθανό αντικαταστάτη της Γκιλφόιλ τον Ελληνοαμερικανό επιχειρηματία και προσωπικό φίλο του Ντόναλντ Τραμπ, Τζον Κατσιματίδη. Οι πληροφορίες αυτές αναφέρουν ότι αν ο Κατσιματίδης συμφωνήσει να μεταβεί στην Αθήνα, τότε ο πρόεδρος των ΗΠΑ θα αντικαταστήσει τη Γκιλφόιλ. Ωστόσο, αυτό που επισημαίνεται είναι ότι τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο και ότι ο Τραμπ μπορεί να αλλάξει άποψη «στο φτερό».

Διαβάστε επίσης

Οργή στο ΠΑΣΟΚ για Τσίπρα – Η Χαριλάου έτοιμη για την τελική αναμέτρηση με ΕΛΑΣ με κερδισμένο τον… Μητσοτάκη

ΕΛΑΣ: Νέες προσχωρήσεις με φόντο την άγρια κόντρα με το ΠΑΣΟΚ – Διήμερη περιοδεία Τσίπρα στην Κρήτη

Ποιος μοιράζει υπουργεία στο κόμμα Τσίπρα;