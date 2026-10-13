«Αντιπερισπασμό» ΠΑΣΟΚ με Καρτερό «βλέπει» η ΕΛΑΣ, παίρνει αποστάσεις από τον αρθρογράφο – Ο Τσίπρας στο «κάστρο» Ανδρουλάκη

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Δεν φαίνεται εύκολο να καταλαγιάσει η κόντρα μεταξύ ΠΑΣΟΚ – ΕΛΑΣ ή ΕΛΑΣ – ΠΑΣΟΚ και ακόμα και αν πέσουν πρόσκαιρα οι τόνοι, μέχρι τις εκλογές τα δύο κόμματα θα συγκρούονται και θα πολώνονται με επίδικο την «δεύτερη θέση».

Το μεν ΠΑΣΟΚ θέλει να δείξει ότι η δεύτερη θέση δεν έχει κλειδώσει, αλλά είναι «διεκδικήσιμη», η δε ΕΛΑΣ στον αντίποδα τονίζει διαρκώς ότι το ΠΑΣΟΚ δεν μπορεί να τη διεκδικήσει, και δε μπορεί να κινηθεί σε ποσοστά διεκδίκησης της εξουσίας γενικότερα, γιατί αν μπορούσε θα το είχε κάνει όταν «έπαιζε χωρίς αντίπαλο» αλλά τελικά «έχασε και από τον Κασσελάκη». Με άλλα λόγια, στόχος της ΕΛΑΣ είναι η καλλιέργεια της εικόνας ότι η δεύτερη θέση έχει κλειδώσει και από εκεί και πέρα «παίζεται» το πόσο μεγάλη θα είναι η απόσταση από το ΠΑΣΟΚ. Το στοίχημα του επόμενου διαστήματος είναι η διεύρυνση αυτής της απόστασης.

Σε ό,τι αφορά την ΕΛΑΣ πάντως, επιχείρησε χθες να διαχειριστεί τις εντυπώσεις από την επίθεση Καρτερού στον Νίκο Ανδρουλάκη. Ο αρθρογράφος, υπενθυμίζεται, σε άρθρο του, ουσιαστικά αποκάλεσε τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ «βλάκα».

Η εξέλιξη αυτή ήρθε ως «φάουλ» να ανακόψει τον καυγά που είχε ξεσπάσει μετά την καταγγελία Άννας Παπαδοπούλου για τα όσα είχαν συμβεί το βράδυ της Τετάρτης στο πάνελ εκπομπής του ΑRΤ TV. Μάλιστα η αναπληρώτρια εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ κατέθεσε χθες έγκληση στην Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος του βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Δημήτρη Κωνσταντόπουλου για εξύβριση και απειλή.

Από την ΕΛΑΣ τήρησαν αποστάσεις, εστιάζοντας στην την αποδόμηση του επιχειρήματος του ΠΑΣΟΚ «Τσίπρας υπαγορεύει, Καρτερός εκτελεί», με την αναφορά πως πρόκειται για έναν «αυτόνομο» αρθρογράφο.

Την ίδια ώρα καταλόγισαν στο ΠΑΣΟΚ τακτική «αντιπερισπασμού» από τα όσα είχαν προηγηθεί μεταξύ Παπαδοπούλου – Κωνσταντόπουλου και για τα οποία οι εντυπώσεις ήταν σε βάρος τους κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Ειδικότερα, η εκπρόσωπος Τύπου Θεώνη Κουφονικολάκου μιλώντας στο Open, έκανε λόγο για προσπάθεια του ΠΑΣΟΚ να επιστρατεύσει το άρθρο «αυτόνομου αρθρογράφου» ως αντιπερισπασμό στη συζήτηση για τη χυδαία επίθεση σε βάρος της Άννα Παπαδοπούλου, προσπάθεια που την χαρακτήρισε «ιδιαίτερα ανησυχητική». Υπογράμμισε ακόμη ότι οι τόνοι δεν ανεβαίνουν από την ΕΛ.Α.Σ., αλλά από στελέχη του ΠΑΣΟΚ που εξαπολύουν μετωπική επίθεση στα τηλεοπτικά πάνελ.

«Δεν είναι αντίπαλος μου ο Ανδρουλάκης, αλλά ο Μητσοτάκης»

Ο ίδιος ο Τσίπρας σε δηλώσεις του στην εκπομπή του Γιώργου Σαχίνη, επιχείρησε ελαφρώς να ρίξει τους τόνους και να πάρει κάποιες αποστάσεις από τον Θ. Καρτερό (χωρίς πάντως κάποιο ηχηρό «τράβηγμα αυτιού») λέγοντας «αντίπαλος δικός μου δεν είναι ο Ανδρουλάκης. Αντίπαλος δικός μου είναι ο Μητσοτάκης».

Επανέλαβε ακόμα πως με τις προοδευτικές δυνάμεις «είμαστε ανταγωνιστές, όχι αντίπαλοι».

Επέρριψε πάντως ευθύνες για την εικόνα κόντρας μεταξύ των δύο κομμάτων στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ. «Εγώ δεν τσακώνομαι με κανέναν» είπε. «Με έχετε δει να επιτίθεμαι στον Ανδρουλάκη; Δεν έχω επιτεθεί» συμπλήρωσε, δείχνοντας ότι δεν υιοθετεί το ύφος και τη λογική του άρθρου, ενώ πρόσθεσε πως από την άλλη «οι 7 στις 10 τοποθετήσεις στελεχών του ΠΑΣΟΚ είναι εναντίον της ΕΛ.Α.Σ.».

Συνεχίζεται η επίσκεψη Τσίπρα στην Κρήτη

Σημειώνεται ότι η κόντρα εξελίσσεται ενόσω ο Αλέξης Τσίπρας βρίσκεται διήμερη επίσκεψη στην Κρήτη (συνεχίζεται σήμερα), κοινώς, στα «πάτρια εδάφη» του Νίκου Ανδρουλάκη, επιχειρώντας να προσεγγίσει και κοινό του ΠΑΣΟΚ που αντιμετωπίζει, πέρα από το ζήτημα της ακρίβειας και τοπικά προβλήματα στα οποία θέλει να δει λύσεις (τροχαία, οδικό δίκτυο ΒΟΑΚ, καταστροφή καλλιεργειών από τις πλημμύρες, κ.λπ).

Προσχωρήσεων συνέχεια: Μετά τον Κόκκαλη έρχεται ο Ζαχαριάδης

Στο μεταξύ, οι προσχωρήσεις στην ΕΛΑΣ συνεχίζονται. Χθες ανακοίνωσε την ένταξή του ο παραιτηθείς από την έδρα της Λάρισας Βασίλης Κόκκαλης (είχε παραιτηθεί από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, τον Ιούλιο. Ο πρώην βουλευτής, σε δήλωσή του, μεταξύ άλλων εξέφρασε την εμπιστοσύνη του στον Αλέξη Τσίπρα και την ικανότητά του «να συμβάλει ουσιαστικά στη συγκρότηση μιας αξιόπιστης προοδευτικής κυβερνητικής πρότασης», ενώ διευκρίνισε πως προσέρχεται «χωρίς αξιώσεις για θέσεις και αξιώματα».

Εντός της εβδομάδας, φαίνεται πως θα υπάρξει μία ακόμη επίσημη ένταξη, αυτή του Κώστα Ζαχαριάδη, ο οποίος επίσης αποχώρησε από τον ΣΥΡΙΖΑ τον Ιούλιο και έκτοτε παρακολουθεί στενά τις κινήσεις του Αλέξης Τσίπρα.

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