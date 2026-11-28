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Έκρηξη σημειώθηκε το Σάββατο (28/11) σε σχολείο στην επαρχία Κουνάρ, στο βορειοανατολικό Αφγανιστάν, σύμφωνα με τοπικό αξιωματούχο.

Ο Σάμι ουλ Χακ Χακ Μπαγιάν, διευθυντής Ενημέρωσης και Πολιτισμού της επαρχίας, δήλωσε ότι δεν ήταν σε θέση να δώσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη φύση της έκρηξης, η οποία σημειώθηκε στην πόλη Ασανταμπάντ.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει διευκρινιστεί εάν υπάρχουν νεκροί ή τραυματίες.

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