Tην παραίτηση Γκίλφοϊλ ζήτησε ο Λευκός Οίκος

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Ο Λευκός Οίκος ζήτησε από την Κίμπερλι Γκίλφοιλ να αποχωρήσει από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα, αφού η εφημερίδα The Wall Street Journal αποκάλυψε ότι είχε ζητήσει το ποσό των 100.000 δολαρίων από δωρητή του Τραμπ, κατά την περίοδο που προηγήθηκε της ακρόασης για την επικύρωση του διορισμού της πέρυσι.

«Ζητήσαμε από την πρέσβειρα Γκίλφοιλ να παραιτηθεί. Υπήρξε πολύτιμο στέλεχος της ομάδας και της ευχόμαστε ό,τι καλύτερο», δήλωσε την Τρίτη η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κέιτι Ζακαράια.

BREAKING: The Trump administration has asked Kimberly Guilfoyle to resign, according to new White House Press Secretary Katie Zacharia. https://t.co/Llq30K6LpV — Fox News (@FoxNews) October 13, 2026

WSJ: Το παρασκήνιο για την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ στον Λευκό Οίκο

Το ενδεχόμενο απομάκρυνσης της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη θέση της πρέσβειρας των ΗΠΑ στην Ελλάδα συζητήθηκε το Σαββατοκύριακο μεταξύ αξιωματούχων της κυβέρνησης Τραμπ, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, καθώς οι αποκαλύψεις για τις οικονομικές συναλλαγές της προκαλούν ολοένα μεγαλύτερη πολιτική πίεση στον Λευκό Οίκο.

Όπως αναφέρει η αμερικανική εφημερίδα, επικαλούμενη ανώτερο κυβερνητικό αξιωματούχο με γνώση των διαβουλεύσεων, ορισμένοι στην κυβέρνηση εισηγήθηκαν να ζητηθεί από την Γκίλφοϊλ να παραιτηθεί οικειοθελώς, ώστε να αποφευχθεί η πολιτική αμηχανία που θα προκαλούσε στον Ντόναλντ Τραμπ η απόφαση να την αποπέμψει ο ίδιος.

Οι συζητήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν στον απόηχο των αποκαλύψεων για τις οικονομικές συναλλαγές της Αμερικανίδας πρέσβειρας, με τον ίδιο τον πρόεδρο των ΗΠΑ να αφήνει πλέον ανοιχτό το ενδεχόμενο απομάκρυνσής της.

Ερωτηθείς τη Δευτέρα για τις καταγγελίες περί πιθανής ανάρμοστης συμπεριφοράς της Γκίλφοϊλ και για το ενδεχόμενο να την απολύσει, ο Ντόναλντ Τραμπ απάντησε: «Το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι».

Η πολιτική διάσταση και η σύγκρουση Ρεπουμπλικανών – Δημοκρατικών

Η υπόθεση αποκτά πολιτικές διαστάσεις στην Ουάσιγκτον, καθώς εξελίσσεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι Ρεπουμπλικανοί επιχειρούν να διατηρήσουν τις πλειοψηφίες τους στο Κογκρέσο ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, η αντιπαράθεση γύρω από την Γκίλφοϊλ αποσπά την προσοχή από την προσπάθεια των Ρεπουμπλικανών να υπερασπιστούν τις πλειοψηφίες τους, ενώ οι Δημοκρατικοί αξιοποιούν τις αποκαλύψεις για να εντείνουν την πίεση προς την κυβέρνηση Τραμπ.

Μέλη του Κογκρέσου έχουν ήδη δεσμευτεί να διερευνήσουν την υπόθεση.

Ο Δημοκρατικός βουλευτής Ντον Μπέγιερ ζήτησε την απομάκρυνση της Γκίλφοϊλ από τη θέση της, υποστηρίζοντας ότι, εφόσον παραβίασε τον νόμο, κάτι που ο ίδιος θεωρεί πολύ πιθανό, θα πρέπει να ασκηθεί εις βάρος της ποινική δίωξη.

Παράλληλα, ο Ρόμπερτ Γκαρσία, επικεφαλής των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής των Αντιπροσώπων, απέστειλε επιστολή στην Αμερικανίδα πρέσβειρα, επισημαίνοντας ότι οι αναφερόμενες ενέργειές της εγείρουν «σοβαρά ζητήματα δημόσιας διαφθοράς και εθνικής ασφάλειας».

Στην επιστολή του ζητεί από την Γκίλφοϊλ να παραδώσει οικονομικά αρχεία, καθώς και αντίγραφα της επικοινωνίας της με συγκεκριμένους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

Στο επίκεντρο τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal

Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκονται οι αποκαλύψεις της Wall Street Journal για μηνύματα που φέρεται να έστειλε η Γκίλφοϊλ στον χρηματοδότη του Ντόναλντ Τραμπ, Έρικ Ντίτερς, ζητώντας του να μεταφέρει 100.000 δολάρια στον λογαριασμό της στην American Express, πριν από την ακρόαση για την επικύρωση του διορισμού της.

Ο Ντίτερς, πρώην υποψήφιος για το Κογκρέσο από το Κεντάκι, είχε προηγουμένως καταβάλει αμοιβές στην Γκίλφοϊλ για ομιλίες της σε εκδηλώσεις. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, είχε επίσης πραγματοποιήσει πληρωμές ύψους 200.000 δολαρίων προς τον Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ και 100.000 δολαρίων προς τον Έρικ Τραμπ.

Ωστόσο, αρνήθηκε το αίτημα της Γκίλφοϊλ.

Το Γραφείο Γενικού Επιθεωρητή του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών διερευνά, σύμφωνα με την εφημερίδα, κατά πόσον η πρέσβειρα έλαβε δώρα ή άλλες παροχές από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Τι απαντά η πλευρά της Γκίλφοϊλ

Ο εκπρόσωπος της Γκίλφοϊλ δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα για σχολιασμό.

Ο δικηγόρος της, Τζέσι Μπίναλ, είχε προηγουμένως δηλώσει στη Wall Street Journal ότι η Αμερικανίδα πρέσβειρα αμφισβητεί τη γνησιότητα των μηνυμάτων στα οποία εμφανίζεται να ζητά χρήματα από τον Ντίτερς.

Όπως υποστήριξε, η Γκίλφοϊλ είχε λάβει αμοιβές για ομιλίες σε εκδηλώσεις πριν από την υποψηφιότητά της για τη θέση της πρέσβειρας και εξακολουθούσε να της οφείλεται ένα ποσό για τα ταξίδια και τη συμμετοχή της στις συγκεκριμένες δραστηριότητες.

Ο Ντίτερς, ωστόσο, απέρριψε τον ισχυρισμό ότι είχε οποιαδήποτε οικονομική εκκρεμότητα απέναντί της.

Απάντηση Έρικ Ντίτερς σε Γκιλφόιλ: «Δεν της χρωστάω χρήματα, θα μηνύσω εκείνη και τους δικηγόρους της»

Ο δωρητής της MAGA, ο οποίος κατηγόρησε την πρέσβειρα των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ότι τον πίεσε να της στείλει 100.000 δολάρια για να εξοφλήσει τον λογαριασμό της στην American Express, δήλωσε ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον της.

«Θα μηνύσω τους δικηγόρους, αυτό το δικηγορικό γραφείο και την Κίμπερλι Γκίλφοϊλ», δήλωσε ο Ντίτερς σε συνέντευξή του στην εκπομπή «Anderson Cooper 360°» του CNN τη Δευτέρα. «Θα είναι διασκεδαστικό».

Ο Ντίτερς κατηγόρησε την ομάδα των δικηγόρων της Γκίλφοϊλ ότι διατύπωσε ψευδείς ισχυρισμούς εναντίον του, μετά το εκρηκτικό ρεπορτάζ της Wall Street Journal που αποκάλυψε το αίτημά της, για το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να προσφέρθηκε να τον βοηθήσει να επικοινωνήσει με ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Τραμπ σε αντάλλαγμα.

«Αρχικά είπαν ότι τα μηνύματα ήταν ψεύτικα — δυσφήμιση», είπε. «Μετά είπαν ότι ήμουν γνωστός εκβιαστής. Δεν έχω εκβιάσει ποτέ κανέναν στη ζωή μου».

Η Γκίλφοϊλ — η πρώην σύζυγος του κυβερνήτη της Καλιφόρνια Γκάβιν Νιούσομ (Δημοκρατικός) και πρώην αρραβωνιαστικιά του μεγαλύτερου γιου του Προέδρου Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ — και οι δικηγόροι της έχουν έκτοτε αρνηθεί αυτόν τον ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι επιδίωκε να εισπράξει περίπου 150.000 δολάρια σε απλήρωτες αμοιβές για ομιλίες και συμβουλευτική εργασία.

Ο Ντίτερς, μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ, δήλωσε στην εφημερίδα Wall Street Journal ότι πλήρωσε τη Γκίλφοϊλ 300.000 δολάρια σε διάστημα αρκετών ετών για να μιλήσει στο Freedom Fest, μια συντηρητική εκδήλωση με έδρα το Κεντάκι που ξεκίνησε το 2020 σε αντίθεση με τις εντολές για την COVID-19. Περιέγραψε επίσης τη σχέση τους ως «ανταποδωτική».

Ο δωρητής απέρριψε αυτή την εξήγηση τη Δευτέρα, λέγοντας ότι η διπλωμάτης δεν ανέφερε ποτέ κάποιο ανεξόφλητο χρέος στα προσωπικά τους μηνύματα.

«Τώρα, ισχυρίζονται ότι υπάρχουν τιμολόγια ενώ εκείνη ξέρει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Σε όλα τα μηνύματα, δεν αναφέρει τίποτα για το ότι της χρωστάω χρήματα», είπε. «Ξέρει ότι αυτό είναι ψευδές και θα τους μηνύσω όλους για δυσφήμιση».

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι γνώριζε τους ισχυρισμούς και ότι το μέλλον της στην κυβέρνηση ήταν υπό εξέταση.

«Λοιπόν, το εξετάζουμε. Ναι, δεν είμαστε ευχαριστημένοι», δήλωσε ο πρόεδρος στην εφημερίδα The Hill μιλώντας με δημοσιογράφους στο South Lawn του Λευκού Οίκου.

Η Journal ανέφερε επίσης ότι ο γενικός επιθεωρητής του Υπουργείου Εξωτερικών διερευνά την φερόμενη ως παράνομη διαγωγή της, καθώς και το κατά πόσον η πρέσβειρα αξιοποίησε τη διπλωματική της θέση και τις διασυνδέσεις της σε αντάλλαγμα για δώρα ή χάρες από ιδιώτες επιχειρηματίες.

Ο Ντίτερς είπε ότι πιστεύει πως ο Τραμπ θα έπρεπε να την απολύσει για τις πράξεις της.

«Νομίζω ότι έφυγε. Νομίζω ότι πρέπει να την απολύσει», δήλωσε στο CNN. «Είναι μια απάτη στο υψηλότερο επίπεδο και είναι απλώς μια απαίσια εικόνα για την κυβέρνηση».

Μάντζος για Γκιλφόιλ: Με την απόφαση αποπομπής εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα – Ποια η θέση της ελληνικής κυβέρνησης;

«Λίγες μόνο ημέρες μετά το πρώτο δημοσίευμα της Wall Street Journal για φερόμενες απειλές ευθείας παρέμβασης στην πολιτική ζωή και τη δημοκρατική λειτουργία της Ελλάδας, νεότερες πληροφορίες απέδωσαν ευθέως στην Πρέσβειρα των ΗΠΑ διαμεσολαβητικό ή προωθητικό ρόλο επιχειρηματικών συμφερόντων με προνομιακή πρόσβαση, ιδίως στον τομέα της ενέργειας».

«Σε κάθε περίπτωση, με την απόφαση αποπομπής εμμέσως γίνονται αποδεκτά τα δημοσιεύματα, τα οποία κατ’ ουσίαν επιβεβαιώνουν ένα μοντέλο συναλλακτικής διπλωματίας, μακριά από την εξωτερική πολιτική αρχών που θα όφειλε να εφαρμόζει η χώρα μας»,

«Στο ίδιο πλαίσιο, άλλωστε, εκκρεμεί η αναλυτική ενημέρωση, όπως έχουμε ήδη εγκαίρως ζητήσει με όρους πλήρους διαφάνειας, για το περιεχόμενο, τον σκοπό και το όφελος των ενεργειακών, αμυντικών και λοιπών συμφωνιών που συνάφθηκαν κατά τον 6ο Στρατηγικό Διάλογο Ελλάδας – ΗΠΑ την περασμένη εβδομάδα, παρουσία του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών Μ. Ρούμπιο, ο οποίος τότε είχε εκφράσει την πλήρη στήριξη της Κυβέρνησης των ΗΠΑ στην ήδη αποπεμφθείσα Πρέσβειρα»,

«Ποια η θέση της κυβέρνησης στις ως άνω εξελίξεις;»

«Εύλογο είναι πλέον το ερώτημα, τι θέση τηρεί η Ελληνική Κυβέρνηση απέναντι στις ως άνω εξελίξεις; Κάλεσε ποτέ ως σήμερα το Υπουργείο Εξωτερικών σε παροχή εξηγήσεων την Πρέσβειρα των ΗΠΑ για τα παραπάνω περιστατικά; Σκοπεύει η Κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός να αναλάβει οποιαδήποτε πρωτοβουλία ή παράσταση προς τις ΗΠΑ ή θα αρκείται να παρακολουθεί τη χώρα να προσφέρεται ως «θέατρο» για οικονομικές και επιχειρηματικές μάχες συμφερόντων;», καταλήγει στη δήλωσή του ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ.

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