13 έδρες χωρίζουν ΣΥΡΙΖΑ και ΕΛΑΣ: Λήγει αύριο το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου στους ανεξάρτητους βουλευτές – Η «χαλαρή» σύσταση Τσίπρα

Takeaways by to pontiki AI Η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε από τους 13 ανεξάρτητους βουλευτές, που φέρονται να προσανατολίζονται προς τον νέο πολιτικό φορέα του Αλέξη Τσίπρα, να παραδώσουν τις έδρες τους έως την Τετάρτη.

Ο Νίκος Παππάς επέκρινε τον πρώην πρωθυπουργό, κατηγορώντας τον ότι παρέχει πολιτική κάλυψη στους ανεξάρτητους βουλευτές, οι οποίοι διατηρούν τις έδρες τους ενώ το κόμμα αντιμετωπίζει κοινοβουλευτική συρρίκνωση.

Το ζήτημα των ανεξάρτητων βουλευτών προκαλεί έντονη αντιπαράθεση, καθώς ο ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι η στάση τους ναρκοθετεί τη λειτουργία του κοινοβουλίου και αποδυναμώνει τη δυνατότητα του κόμματος να επιτελέσει το έργο του.

Μεταξύ των 13 ανεξάρτητων βουλευτών περιλαμβάνονται στελέχη που κατείχαν κορυφαίες θέσεις στο κόμμα, όπως ο πρώην πρόεδρος Σωκράτης Φάμελλος και η Όλγα Γεροβασίλη, προκαλώντας επιπλέον δυσαρέσκεια στην Κουμουνδούρου.

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Οι 13 ανεξάρτητοι βουλευτές που προέρχονται από τον ΣΥΡΙΖΑ και θεωρείται με τον έναν ή τον άλλο τρόπο ότι προσανατολίζονται για ένταξη στην ΕΛΑΣ, εξελίσσονται σε μία από τις σοβαρότερες εστίες αντιπαράθεσης ανάμεσα στην Κουμουνδούρου και τον Αλέξη Τσίπρα, αποκαλύπτοντας ότι η σχέση των δύο πλευρών είναι πολύ πιο περίπλοκη και προβληματική από όσο θα περίμενε κανείς.

Το παράδοξο είναι ότι ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρας συμφωνούν, τουλάχιστον στα λόγια, πως όσοι βουλευτές επιθυμούν να ενταχθούν στην ΕΛΑΣ οφείλουν προηγουμένως να παραδώσουν τις έδρες τους. Διαφωνούν όμως σε κάτι που αποδεικνύεται εξαιρετικά κρίσιμο: πότε πρέπει να γίνει αυτό και ποιος αναλαμβάνει την πολιτική ευθύνη για τη συνεχιζόμενη αποδυνάμωση της κοινοβουλευτικής παρουσίας του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μιλά ευθέως για «προθεσμία αξιοπρέπειας». Γι’ αυτό και έδωσε προθεσμία ως το μεσημέρι της Τετάρτης στους «13» να παραιτηθούν από τις έδρες τους. Διαφορετικά, όπως αναφέρουν κύκλοι του κόμματος, «θα είναι υπόλογοι ιστορικά» και «θα έχουν κατακρημνιστεί στην κλίμακα με το ηθικό πρόσημο». Και στρέφονται ευθέως κατά του κ. Τσίπρα, καλώντας τον να ξεκαθαρίσει τη θέση του.

Σε παρέμβασή του ο Νίκος Παππάς, μάλιστα, δεν αφήνει πλέον πολλά περιθώρια για παρερμηνείες, καθώς στράφηκε ευθέως κατά του πρώην πρωθυπουργού, κατηγορώντας τον ουσιαστικά ότι επιτρέπει στους ανεξάρτητους να διατηρούν τις έδρες τους, την ώρα που η Κουμουνδούρου καλείται να δώσει κρίσιμες κοινοβουλευτικές μάχες με μόλις δέκα βουλευτές.

Το «συγχωροχάρτι» Τσίπρα και οι καθαρές κουβέντες που ζητά ο Παππάς

Μιλώντας στον Αθήνα 9,84, ο Νίκος Παππάς παρατήρησε ότι ο Αλέξης δυστυχώς δεν τους είπε να παραιτηθούν», προσθέτοντας ότι προκαλεί αρνητική εντύπωση πως ο πρώην πρωθυπουργός έδωσε στους ανεξάρτητους βουλευτές «συγχωροχάρτι για το τρίμηνο που μας πέρασε» και επιπλέον περιθώριο αρκετών μηνών, παραπέμποντας στον Μάρτιο ή τον Απρίλιο.

Η αιχμή δεν είναι καθόλου ασήμαντη. Ο γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ υποστηρίζει ότι οι βουλευτές που ανεξαρτητοποιήθηκαν από τα μέσα Ιουλίου εξακολουθούν να διατηρούν τις έδρες τους, ενώ το κόμμα με το οποίο εξελέγησαν έχει υποστεί δραματική κοινοβουλευτική συρρίκνωση.

Και, κυρίως, θεωρεί ότι ο Τσίπρας δεν μπορεί να εμφανίζεται ως υπέρμαχος της πολιτικής δεοντολογίας και ταυτόχρονα να ανέχεται μια κατάσταση που αποδυναμώνει τον ΣΥΡΙΖΑ. «Εδώ χρειάζονται καθαρές κουβέντες από τον Αλέξη», ήταν η χαρακτηριστική αποστροφή του Παππά, ο οποίος επισήμανε ότι η Κουμουνδούρου έχει μπροστά της σημαντικές κοινοβουλευτικές αναμετρήσεις, από τον προϋπολογισμό μέχρι το νομοσχέδιο για τους servicers.

Ο ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα θέτει και μία γενικότερη πτυχή για την εύρυθμη λειτουργία του πολιτεύματος, επισημαίνοντας ότι ο υπερβολικά μεγάλος αριθμός ανεξάρτητων βουλευτών ναρκοθετεί τις ίδιες τις συνταγματικές προβλέψεις, που έχουν στο επίκεντρό τους τον κρίσιμο ρόλο των κομμάτων. «Το πρόβλημα είναι διακομματικό και πρέπει να αντιμετωπιστεί συνολικά. Δεν μπορεί να είναι δεύτερη δύναμη οι ανεξάρτητοι βουλευτές και να απομειώνεται έτσι ο ρόλος και η δυνατότητα των κομμάτων να επιτελέσουν το έργο τους» αναφέρουν στελέχη της Κουμουνδούρου.

Οι 13 ανάμεσα σε πολιτικές σκοπιμότητες

Στην πραγματικότητα, οι 13 ανεξάρτητοι βρίσκονται στο επίκεντρο μιας σύγκρουσης – ή και την τροφοδοτούν με τη στάση τους – που ξεπερνά κατά πολύ το ζήτημα της προσωπικής τους πολιτικής διαδρομής. Ο ΣΥΡΙΖΑ επιδιώκει να ανακτήσει κοινοβουλευτική δύναμη και να αποτρέψει την περαιτέρω περιθωριοποίησή του, ενώ η ΕΛΑΣ επιχειρεί να συγκροτήσει έναν νέο πολιτικό φορέα χωρίς να εμφανιστεί ως αποτέλεσμα μιας μαζικής μεταγραφής βουλευτών από το παλιό κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Το πρόβλημα για τον πρώην πρωθυπουργό είναι ότι η πολιτική αυτή ισορροπία αρχίζει να γίνεται δύσκολα υπερασπίσιμη. Από τη μία πλευρά, δεν θέλει να εμφανιστεί ότι αποψιλώνει οργανωμένα τον ΣΥΡΙΖΑ, αποσπώντας την κοινοβουλευτική του εκπροσώπηση. Από την άλλη, η παραμονή των ανεξάρτητων στις έδρες τους, ενώ οι περισσότεροι φέρονται να προσανατολίζονται προς την ΕΛΑΣ, δημιουργεί ακριβώς αυτή την εντύπωση.

Υπάρχει όμως και μια εξίσου σοβαρή αντίφαση για τους ίδιους τους βουλευτές. Εάν θεωρούν ότι ο πολιτικός κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ έχει κλείσει και ότι η προοπτική βρίσκεται πλέον στον νέο φορέα Τσίπρα, γιατί εξακολουθούν να διατηρούν τις έδρες που κατέλαβαν ως υποψήφιοι του ΣΥΡΙΖΑ;

Η επίκληση της προσωπικής εντολής των ψηφοφόρων είναι ασφαλώς θεμιτή από συνταγματική άποψη, δεν αναιρεί όμως το πολιτικό ερώτημα για τη συνέπεια ανάμεσα στην εκλογική νομιμοποίηση και τη σημερινή κομματική επιλογή. Και όσο παρατείνεται αυτή η εκκρεμότητα τόσο δυσκολότερο γίνεται για όλους να εξηγήσουν γιατί η πολιτική απόφαση για αποχώρηση από τον ΣΥΡΙΖΑ δεν συνοδεύεται από την αντίστοιχη απόφαση για την έδρα.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία επειδή η ΕΛΑΣ και ο ΣΥΡΙΖΑ υποτίθεται ότι απευθύνονται σε συγγενικά πολιτικά ακροατήρια και μοιράζονται, τουλάχιστον σε επίπεδο διακηρύξεων, τον στόχο της ανατροπής της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Και το βέβαιο είναι ότι οι 13 ανεξάρτητοι δεν αποτελούν πλέον απλώς μια εκκρεμότητα του παρελθόντος, αλλά ένα σοβαρό εμπόδιο στις σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα.

Και όσο δεν λύνεται αυτή η εκκρεμότητα, τόσο περισσότερο ενισχύεται η εντύπωση ότι η πολυδιαφημισμένη ανασύνθεση της προοδευτικής παράταξης αρχίζει με έναν ακόμη εμφύλιο, από τον οποίο ο μόνος που δεν έχει λόγο να ανησυχεί είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ποιοι είναι οι 13 και γιατί η υπόθεσή τους προκαλεί πονοκέφαλο

Η αντιπαράθεση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον εάν εξετάσει κανείς ποιοι ακριβώς είναι οι 13 ανεξάρτητοι βουλευτές στους οποίους απευθύνεται το τελεσίγραφο της Κουμουνδούρου.

Πρόκειται για τον Σωκράτη Φάμελλο, την Όλγα Γεροβασίλη, την Καλλιόπη Βέττα, τον Γιώργο Γαβρήλο, τον Μίλτο Ζαμπάρα, τον Διονύση Καλαματιανό, τη Μαρίνα Κοντοτόλη, τον Χάρη Μαμουλάκη, τον Αλέξανδρο Μεϊκόπουλο, τον Ανδρέα Παναγιωτόπουλο, την Πόπη Τσαπανίδου, τον Κώστα Μπάρκα και τον Γιώργο Ψυχογιό. Κατά κάποιους το τελεσίγραφο αφορά και στον Γιάννη Σαρακιώτη ο οποίος δεν εντάχθηκε σε κανένα άλλο σχηματισμό, αλλά παρέμεινε εξ αρχής της αποχώρησής του από τον ΣΥΡΙΖΑ στο… terminal, όπως λένε στην Κουμουνδούρου, των ανεξάρτητων βουλευτών.

Ανάμεσα στους 13 λοιπόν, βρίσκονται πρόσωπα που κατείχαν κορυφαίες θέσεις στον ΣΥΡΙΖΑ, με χαρακτηριστικότερες περιπτώσεις τον πρώην πρόεδρο του κόμματος Σωκράτη Φάμελλο και την Όλγα Γεροβασίλη, η οποία υπήρξε στενή συνεργάτιδα του Αλέξη Τσίπρα και υπουργός στις κυβερνήσεις του.

Μάλιστα για τον κ. Φάμελλο υπάρχει τεράστια δυσφορία στην Κουμουνδούρου, στελέχη της οποίας επισημαίνουν πως πρόκειται για μοναδικό φαινόμενο στην (δυτική) ευρωπαϊκή πολιτική ιστορία, που ένας αρχηγός κόμματος παραιτείται από τη θέση του, αλλά διατηρεί την έδρα του. «Ο Φάμελλος είναι η κλινική απόδειξη του οπορτουνισμού» λένε με εμφανή την οπργή για τη στάση του πρώην αρχηγού.

Δεν πρόκειται, συνεπώς, για μια ομάδα βουλευτών χωρίς ιδιαίτερο πολιτικό βάρος, αλλά για στελέχη που διαδραμάτισαν σημαντικό ρόλο στη διαδρομή του ΣΥΡΙΖΑ και τα οποία καλούνται τώρα να επιλέξουν ανάμεσα στη διατήρηση της βουλευτικής τους ιδιότητας και στην προοπτική συμμετοχής στον νέο πολιτικό φορέα.

Υπάρχει, μάλιστα, και μια πρόσθετη περιπλοκή: η παραίτηση ενός ανεξάρτητου βουλευτή δεν σημαίνει αυτομάτως ότι η έδρα θα επιστρέψει πολιτικά στον ΣΥΡΙΖΑ, καθώς οι επιλαχόντες των ψηφοδελτίων του 2023 ενδέχεται να έχουν ακολουθήσει διαφορετικές πολιτικές διαδρομές. Αλλά αυτό ειναι άλλης τάξεως θέμα.

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