Θεοδωρικάκος: Κατέθεσε μήνυση στη ΔΗΕ για απόπειρα απάτης – Στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε υποτιθέμενο μήνυμά του

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Μήνυση κατά παντώς υπευθύνου κατέθεσε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της αστυνομίας ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από υποτιθέμενο μήνυμά του που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ.

Στο γραπτό μήνυμα ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να απευθύνεται στον παραλήπτη, αφήνοντας υπαινιγμούς για ενδεχόμενες μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του Τ. Θεοδωρικάκου και του παραλήπτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε πραγματική βάση για κάτι τέτοιο.

Στη μήνυση ο υπουργός ζητά να διερευνηθούν ενδεχόμενα αδικήματα που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων προσώπων, καθώς και κάθε άλλη αξιόποινη πράξη που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέταση της υπόθεσης.

Η μήνυση κατατέθηκε στη ΔΗΕ, για να διερευνηθούν οι συνθήκες αποστολής του μηνύματος και να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι για τη φερόμενη πλαστοπροσωπία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός από τον οποίο απεστάλησαν τα μηνύματα μέσω WhatsApp φέρεται να έχει αποκτηθεί από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και να είναι καταχωρημένος σε στοιχεία αλλοδαπού.

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