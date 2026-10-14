search
ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:42
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

14.10.2026 14:41

Θεοδωρικάκος: Κατέθεσε μήνυση στη ΔΗΕ για απόπειρα απάτης – Στέλεχος ομάδας μπάσκετ έλαβε υποτιθέμενο μήνυμά του

14.10.2026 14:41
theodorikakos 99- new

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Μήνυση κατά παντώς υπευθύνου κατέθεσε στη Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της αστυνομίας ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος μετά από υποτιθέμενο μήνυμά του που έλαβε στέλεχος ομάδας μπάσκετ.

Στο γραπτό μήνυμα ο υπουργός εμφανιζόταν ψευδώς να απευθύνεται στον παραλήπτη, αφήνοντας υπαινιγμούς για ενδεχόμενες μελλοντικές οικονομικές συναλλαγές μεταξύ του Τ. Θεοδωρικάκου και του παραλήπτη, χωρίς ωστόσο να υπάρχει οποιαδήποτε πραγματική βάση για κάτι τέτοιο.

Στη μήνυση ο υπουργός ζητά να διερευνηθούν ενδεχόμενα αδικήματα που αφορούν παραβίαση προσωπικών δεδομένων, διασπορά ψευδών ειδήσεων, συκοφαντική δυσφήμιση και απόπειρα εξαπάτησης τρίτων προσώπων, καθώς και κάθε άλλη αξιόποινη πράξη που ενδέχεται να προκύψει κατά την εξέταση της υπόθεσης.

Η μήνυση κατατέθηκε στη ΔΗΕ, για να διερευνηθούν οι συνθήκες αποστολής του μηνύματος και να αναζητηθούν οι υπεύθυνοι για τη φερόμενη πλαστοπροσωπία. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αριθμός από τον οποίο απεστάλησαν τα μηνύματα μέσω WhatsApp φέρεται να έχει αποκτηθεί από κατάστημα κινητής τηλεφωνίας στην ευρύτερη περιοχή της Ομόνοιας και να είναι καταχωρημένος σε στοιχεία αλλοδαπού.

Διαβάστε επίσης

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση εκτέθηκε με την αποπομπή της Γκίλφοϊλ – Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές

Μαρινάκης για παραίτηση Γκιλφόιλ: «Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση»

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
stournaras_0604_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Απαραίτητες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αξιολόγηση Α πριν από το 2030

kafsima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ακριβότερο κατά 43 λεπτά από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις – Πόσα πληρώνουν τα νοικοκυριά

domna-michailidou_1410_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση – 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα

maxairi 66- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρά τραυματισμένος πρόσφυγας μαθητής μετά από επίθεση με μαχαίρι έξω από σχολείο – Συνελήφθη ένα άτομο

kremlino 44- new
ΚΟΣΜΟΣ

Κρεμλίνο: «Οι ΗΠΑ εργάζονται για τον τερματισμό του πολέμου, ενώ οι Ευρωπαίοι κάνουν τα πάντα για να συνεχιστεί»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
chevron livyko
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λιβύη: Το τελεσίγραφο της Τρίπολης για τις έρευνες της Chevron και το δύσκολο δίλημμα της Αθήνας - Τι διακυβεύεται για την ΑΟΖ

enoikia stegi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Νέος νόμος για τις εξώσεις: Τι αλλάζει για απλήρωτα ενοίκια και λήξη μισθωτηρίων – Τα χρονικά περιθώρια για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

KO ND NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κύμα ανησυχίας γαλάζιων βουλευτών για τις δημοσκοπήσεις, αμφιβολίες αν μπορεί να αντιστρέψει το κλίμα η κυβέρνηση

stamatis-zaharos
MEDIA

Στο πειθαρχικό της ΕΣΗΕΑ ο Σταμάτης Ζαχαρός

kimberly
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Έντεκα μήνες υπερθέαμα – Από την γκλαμουράτη υποδοχή στο άδοξο τέλος και γιατί ο Τραμπ την έδιωξε από την Αθήνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.10.2026 15:41
stournaras_0604_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Απαραίτητες οι θεσμικές μεταρρυθμίσεις για αξιολόγηση Α πριν από το 2030

kafsima
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ακριβότερο κατά 43 λεπτά από πέρυσι παρά τις επιδοτήσεις – Πόσα πληρώνουν τα νοικοκυριά

domna-michailidou_1410_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Άνοιξε η πλατφόρμα για τη μετεγκατάσταση – 10.000 ευρώ σε πολίτες που θα εγκατασταθούν στην ακριτική Ελλάδα

1 / 3