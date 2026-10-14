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14.10.2026 11:43

Μαρινάκης για παραίτηση Γκιλφόιλ: «Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση»

14.10.2026 11:43
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Ως απόφαση της αμερικανικής κυβέρνησης, στην οποία δεν εμπλέκεται η ελληνική πλευρά, χαρακτήρισε την αποπομπή της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.

«Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική κυβέρνηση, όπως συμβαίνει σε κάθε χώρα. Άρα είναι κάτι το οποίο ούτε μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε μπορούμε να σχολιάσουμε», ανέφερε μιλώντας στον ΣΚΑΪ, προσθέτοντας ότι οι σχέσεις της Ελλάδας με τις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκονται στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών και εκφράζοντας την εκτίμηση ότι η στενή συνεργασία των δύο χωρών θα συνεχιστεί.

Όπως σημείωσε, η ελληνική κυβέρνηση οφείλει να συνεργάζεται με τα πρόσωπα που επιλέγει κάθε κυβέρνηση, εν προκειμένω η αμερικανική, προκειμένου να προχωρούν οι κοινές πρωτοβουλίες. Παράλληλα, αναφέρθηκε στο θετικό κλίμα που διαμορφώθηκε μετά την επίσκεψη του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών, τονίζοντας ότι η Αθήνα επιθυμεί να αξιοποιήσει αυτή τη συγκυρία το επόμενο διάστημα, σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο.

Ερωτηθείς εάν η ελληνική κυβέρνηση πρόκειται να ζητήσει εξηγήσεις από την αμερικανική πλευρά, ο Π. Μαρινάκης απάντησε ότι δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα, καθώς πρόκειται για αποφάσεις που λαμβάνονται από τις κυβερνήσεις των κρατών, εξηγώντας ότι η τοποθέτηση, η απομάκρυνση ή η παραίτηση ενός διπλωματικού εκπροσώπου, καθώς και η επιλογή του προσώπου που θα τον διαδεχθεί, αποτελούν αποφάσεις της εκάστοτε κυβέρνησης και όχι της χώρας στην οποία υπηρετεί.

Έτσι, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επανέλαβε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει αρμοδιότητα παρέμβασης στην απόφαση της Ουάσιγκτον, ενώ αναφερόμενος στις εξηγήσεις που ζητά η αντιπολίτευση για το ζήτημα, την κατηγόρησε ότι επιχειρεί να αποδώσει στην κυβέρνηση ευθύνες για εξελίξεις που δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της. «Είναι ένα μοτίβο αντιπολιτευτικό, το οποίο το έχουμε δει από υποθέσεις ποινικού ενδιαφέροντος, ευρύτερου ενδιαφέροντος», δήλωσε.

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