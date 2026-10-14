Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση εκτέθηκε με την αποπομπή της Γκίλφοϊλ – Στόχος του ΠΑΣΟΚ η πρώτη θέση στις εκλογές

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Εκτεθειμένη θεωρεί πως είναι η κυβέρνηση για το θέμα της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ σχολίασε χαρακτηριστικά πως «δεν γνώριζα όλα αυτά που λένε τα δημοσιεύματα, αλλά έβλεπα μια συμπεριφορά πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες. Για μένα, η κυβέρνηση έδωσε πολύ μεγάλο περιθώριο σε αυτές τις συμπεριφορές».

Και συνέχισε: «Η κυβέρνηση δεν πρέπει να απαντήσει; Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα, θα γίνει κάποια έρευνα; Θα γίνει κάποια προσπάθεια να πέσει φως γι’ αυτά τα δημοσιεύματα; Ή θα ζήσουμε άλλη μια σιωπή, άλλον έναν κανόνα της σιωπής που ζήσαμε και σε άλλες περιπτώσεις;».

Ο Ν. Ανδρουλάκης επέμεινε στην άποψη ότι το ζήτημα αφορά πολιτικά την Ελλάδα.

«Υπάρχει πολιτικό ζήτημα με την αντιμετώπιση της κυβέρνησης όλους τους προηγούμενους μήνες. Είδαμε τι γινόταν. Υπήρχε μια κινητικότητα πέρα από τους συνηθισμένους διπλωματικούς κανόνες και αυτό το υιοθέτησε η κυβέρνηση, το επέτρεψε και το ενθάρρυνε. Άρα έχει εκτεθεί πολιτικά», τόνισε.

Ανδρουλάκης: Στόχος η πρώτη θέση στις εκλογές

Εκτός της πρώην Αμερικανίδας πρέσβη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναφέρθηκε και στις εκλογές του 2027, τονίζοντας ότι στόχος της παράταξης δεν είναι η δεύτερη θέση, αλλά η πρώτη.

«Η στρατηγική του προγραμματικού σοβαρού λόγου πολιτικής εναλλακτικής μπορεί να φέρει αποτελέσματα σε εθνικές εκλογές. Εμείς δεν δίνουμε τον αγώνα για δεύτερη θέση, δίνουμε τον αγώνα για την πρώτη θέση, διότι τα μαθηματικά βάσει του εκλογικού νόμου λένε ότι όποιος είναι πρώτος θα μπορεί να σχηματίσει κυβέρνηση. Πολιτική αλλαγή με τη Νέα Δημοκρατία στην κυβέρνηση και όχι στην αντιπολίτευση, δεν μπορεί να γίνει».

Για την ενεργειακή κρίση ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ λέει πως «αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες παρεμβάσεις. Εμείς μιλήσαμε για μια πολιτική που αφορά το ιταλικό μοντέλο που μπορεί να χρησιμοποιηθούν τα έσοδα στον ΦΠΑ για να μειώνεται αυτομάτως ο ειδικός φόρος κατανάλωσης. Μας απάντησε ο κ. Θεοδωρικάκος ότι είναι 180 εκατομμύρια και ότι αυτοί έχουν χρησιμοποιήσει 216 εκατ. Άρα επί της ουσίας έχουν χρησιμοποιήσει 36 εκατ. από τα 300 που λέγανε. Εμείς γιατί δεν παίρνουμε το μέτρο αυτό ώστε να βοηθήσουμε τους πολίτες να έχουν χαμηλό κόστος; Διότι η κυβέρνηση επενδύει να εισπράττει από τον ΦΠΑ υπερέσοδα και να παρουσιάζει μια συγκεκριμένη κατάσταση για τα έσοδα της χώρας».

Ερωτηθείς εάν ληφθούν αντίστοιχα μέτρα από την κυβέρνηση με αυτά που προτείνει το ΠΑΣΟΚ, εάν θα τα στηρίξει το κόμμα, ο κ. Ανδρουλάκης απάντησε «προφανώς», ενώ έφερε ως παράδειγμα το μέτρο με τις 120 δόσεις, το οποίο είχε προτείνει η αξιωματική αντιπολίτευση και η κυβέρνηση είχε αρχικά απορρίψει.

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